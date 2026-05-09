Teknoloji devi Huawei, Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikte batarya kapasitesiyle öne çıkan yeni akıllı telefonunu resmi olarak duyurdu. Küresel pazarlara sunulacak olan model, güç ihtiyacını minimuma indirmeyi hedefleyen donanım yapısıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Özellikle 8.500 mAh kapasiteli pili, bu serinin en büyük odak noktası haline geliyor. Peki Huawei nova 15 Max, büyük pili ve dayanıklı yapısıyla akıllı telefon arayanları ikna edebilir mi?

Huawei nova 15 Max özellikleri ve donanım yapısı

Yeni modelin genel tasarımı, Asya pazarını yakından takip edenlere pek yabancı gelmeyecek. Telefon, geride bıraktığımız mart ayında Çin’de tanıtılan Enjoy 90 Pro Max modelinin isim değiştirmiş bir versiyonu olarak boy gösteriyor. Çin pazarında test edilip başarılı bulunan cihazların küresel pazara farklı bir isimle sunulması, teknoloji devlerinin sıklıkla başvurduğu bir strateji olarak biliniyor. Şirket ayrıca bu cihaza atadığı ve hızlı işlemler yapabilen özel X butonu ile günlük kullanım pratikliğini artırmayı amaçlıyor.

Ekran tarafına bakıldığında 6.84 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük sunan 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel kullanılıyor. Yüksek yenileme hızı, menü geçişlerinde ve desteklenen uygulamalarda pürüzsüz bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Huawei nova 15 Max modelinin işlemcisi lansmanda resmi olarak açıklanmasa da, sızıntılar cihazın Enjoy 90 Pro Max’te de yer alan Kirin 8000 yonga setinden güç aldığını işaret ediyor.

Arka yüzeyde dairesel bir kamera modülü barındıran akıllı telefon, 50 Megapiksel çözünürlüğündeki RYYB ana kamerayı 2 Megapiksellik ikinci bir sensörle destekliyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler için ayrılan 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor. 8500 mAh bataryalı telefon arayanlar için sağlam bir alternatif oluşturan model, 40W hızlı şarj desteği ile priz başında geçirilen süreyi kısaltıyor. Ayrıca cihazın kasası, düşmelere ve darbelere karşı SGS beş yıldız dayanıklılık sertifikası ile tescillenmiş durumda.

Bağlantı teknolojileri açısından güncel donanımlara sahip olan telefon; Wi-Fi 7, 4G, Bluetooth 5.2, GPS ve NFC desteklerini bir araya getiriyor. Kızılötesi sensörü sayesinde çeşitli elektronik aletleri kumanda etme imkanı sunan cihazın yan çerçevesinde ise parmak izi okuyucu bulunuyor. Alt kısımda da standart bir USB Type-C 2.0 girişine yer veriliyor.

Huawei nova 15 Max teknik özellikleri

Ekran: 6.84 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6.84 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: Resmi olarak açıklanmadı (Kirin 8000 iddia ediliyor)

Resmi olarak açıklanmadı (Kirin 8000 iddia ediliyor) Arka Kamera: 50 MP RYYB ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

50 MP RYYB ana kamera + 2 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.500 mAh, 40W hızlı şarj desteği

8.500 mAh, 40W hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, 4G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C 2.0

Wi-Fi 7, 4G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 Ekstralar: Yana monte parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, atanabilir X butonu, SGS dayanıklılık sertifikası

Huawei nova 15 Max fiyatı ve renk seçenekleri

Seçili Avrupa ve küresel pazarlarda satışa sunulacak olan telefon; Allık Altın, Altın Siyah ve Göl Camgöbeği renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Avrupalı kullanıcılar için belirlenen resmi Huawei nova 15 Max fiyatı lansmanla birlikte kesinleşti:

Huawei nova 15 Max – Başlangıç versiyonu: 449 Euro

RYYB sensör nedir?

Geleneksel kameralardaki kırmızı, yeşil, yeşil, mavi (RGGB) piksel dizilimi yerine, iki yeşil pikselin sarı piksellerle (RYYB) değiştirildiği bir kamera teknolojisidir. Sarı pikseller hem kırmızı hem de yeşil ışığı aynı anda algılayabildiği için sensöre giren ışık miktarı artar ve özellikle düşük ışık koşullarında daha aydınlık fotoğraflar elde edilir.

