Samsung, aylardır süren beta testlerinin ardından kararlı arayüz sürümünü amiral gemisi modelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu sürecin başında Galaxy S26 serisi yeni yazılıma kavuşurken, gözler markanın diğer cihazlarına çevrilmişti. Şirketin resmi dağıtım listesinde yer almayan Galaxy Z Flip 7 FE, beklenmedik bir şekilde kararlı sürüme geçiş yaptı. Beklentilerin aksine hızla dağıtıma çıkan bu paket, katlanabilir telefon kullanıcıları arasında olumlu karşılandı. Peki resmi planda görünmeyen Galaxy Z Flip 7 FE, yeni arayüzle kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy Z Flip 7 FE için One UI 8.5 dağıtımı başladı

Resmi yol haritasında kendine yer bulamayan Galaxy Z Flip 7 FE, görünüşe göre teknoloji devinin radarından çıkmış değil. Aylar süren beta aşamasının ardından eski cihazlar yavaş yavaş kararlı sürüme geçiyor. Fan Edition serisine ait olan bu katlanabilir telefon, listelerde ihmal edilmesine rağmen güncelleme alan modeller arasına katıldı. SamMobile tarafından paylaşılan raporlar, dağıtımın ilk olarak Güney Kore pazarında başladığını ortaya koyuyor.

Dağıtıma çıkan yazılım paketi, F761NKSU9BZDP donanım yazılımı sürüm numarasını taşıyor. Bu numarayla gelen One UI 8.5, telefonun sistem altyapısında çeşitli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Güncelleme notlarına göre arayüz baştan aşağı yenilenirken, cihaz üzerindeki kişiselleştirme seçenekleri de artırılıyor. Ayrıca kullanıcılara günlük kullanım deneyimini destekleyecek bazı ek işlevler sunuluyor.

Şirketin izlediği standart dağıtım politikası göz önüne alındığında, Güney Kore’deki bu ilk dalganın küresel sürüm için bir hazırlık olduğu belirtiliyor. Ana vatanında başlayan kararlı sürüm dağıtımının, çok kısa bir süre içerisinde Avrupa ve diğer bölgelere de ulaşması öngörülüyor. Bu durum, listede adını göremeyen Fan Edition sahipleri için olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cihaz üzerinden sürüm kontrolü nasıl yapılır?

Yeni yazılım şu an yalnızca Güney Kore sınırları içinde tespit edilmiş olsa da, cihazınızın Samsung güncelleme durumunu manuel olarak denetleyebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye paketin ulaşıp ulaşmadığını görmek için öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. Ardından yazılım güncellemesi sekmesine ilerleyerek indir ve yükle seçeneğine dokunabilirsiniz.

Eğer bulunduğunuz ülke için ilgili donanım yazılımı erişime açılmışsa, sistem otomatik olarak indirme işlemini başlatacaktır. Cihazınız şu an için güncel görünüyorsa, küresel dağıtımın önümüzdeki günlerde aşamalı olarak genişleyeceğini unutmamak gerekiyor. Paketin kademeli olarak yayılması nedeniyle ara sıra manuel kontrol yapılması tavsiye ediliyor.

Fan Edition (FE) nedir?

Samsung’un üst düzey amiral gemisi modellerindeki temel özellikleri, daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunmak amacıyla hazırladığı seridir. Temel donanım ve tasarımlar korunurken, maliyet odaklı ufak değişikliklerle daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edilir.

