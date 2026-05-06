Honor, yeni nesil akıllı telefon serisi Honor 600 ve Honor 600 Pro modellerini resmi olarak Türkiye’de satışa sundu. Tasarım tarafında ince gövde yapısı, dikkat çekici kamera modülü ve premium malzeme kalitesiyle öne çıkan telefonlar, donanım tarafında ise güçlü işlemciler, yüksek kapasiteli silikon karbon bataryalar ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çekiyor.

Honor 600 özellikleri neler?

Honor 600, orta-üst segmentte performans ile pil ömrünü bir araya getirmeyi hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun ön tarafında 6.57 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 1264 x 2728 piksel çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızı sayesinde özellikle sosyal medya kullanımı, oyun deneyimi ve arayüz geçişlerinde oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor.

Honor’un burada dikkat çektiği önemli noktalardan biri ise ekran parlaklığı. 8000 nit seviyesine kadar çıkabilen panel, doğrudan güneş ışığı altında bile yüksek görünürlük sunuyor. Ayrıca 3840Hz PWM karartma teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Cihazın gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi oluşturuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci; bir adet 2.8 GHz Cortex-720 çekirdeği, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 çekirdeği ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 çekirdeğiyle birlikte geliyor. Grafik tarafında ise Adreno 722 GPU bulunuyor.

Günlük kullanımın yanında oyun performansında da iddialı görünen telefon, özellikle yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve benzeri oyunlarda akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kamera tarafında Honor 600 oldukça dikkat çekici bir yapı sunuyor. Arka bölümde 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip 200 megapiksel ana kamera yer alıyor. OIS destekli bu sensör, düşük ışık performansını artırırken detay seviyesini de ciddi şekilde yukarı taşıyor. Telefonda ayrıca 12 megapiksellik ultra geniş açı kamera bulunuyor.

Ön tarafta yer alan 50 megapiksellik selfie kamerası ise yalnızca sosyal medya kullanımı için değil, 4K video kayıt desteği sayesinde vlog ve içerik üretimi tarafında da güçlü bir deneyim sunuyor.

Honor 600’ün en dikkat çeken noktalarından biri ise batarya kapasitesi. Global versiyonda kullanılan 7.000 mAh silikon karbon batarya, uzun ekran süreleri vadederken 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşabiliyor. Ayrıca 27W ters kablolu şarj desteği sayesinde farklı cihazları şarj etmek de mümkün hale geliyor. Telefon aynı zamanda IP68 ve IP69K sertifikalarıyla suya, toza ve yüksek basınçlı suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Honor 600 teknik özellikleri

6.57 inç AMOLED ekran

1264 x 2728 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

3840Hz PWM karartma teknolojisi

8000 nit maksimum parlaklık

Snapdragon 7 Gen 4 işlemci

Adreno 722 GPU

8 GB / 12 GB RAM seçenekleri

128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri

200 MP ana kamera (OIS destekli)

12 MP ultra geniş açı kamera

50 MP ön kamera

4K video kayıt desteği

7000 mAh silikon karbon batarya

80W hızlı şarj

27W ters kablolu şarj

Wi-Fi 7 desteği

Bluetooth 5.4

Optik ekran altı parmak izi okuyucu

IP68 / IP69K dayanıklılık sertifikaları

Android 16 tabanlı MagicOS 10

6 büyük Android güncelleme desteği

Honor 600 Pro özellikleri neler?

Honor 600 Pro, serinin gerçek amiral gemisi modeli olarak konumlandırılıyor. Standart modele benzer bir tasarım dili taşısa da donanım tarafında çok daha güçlü bir yapı sunuyor.

Telefonun merkezinde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu platform, iki adet yüksek performanslı Oryon çekirdeği ve altı adet performans çekirdeğiyle birlikte geliyor. Grafik tarafında ise Adreno 830 GPU kullanılıyor.

Özellikle oyun tarafında oldukça güçlü bir profil çizen cihazın AnTuTu testlerinde 2.7 milyon puanı aşması dikkat çekiyor. Bu da cihazın yalnızca günlük kullanım için değil, yoğun yapay zekâ işlemleri, üst düzey mobil oyunlar ve profesyonel uygulamalar için de hazır olduğunu gösteriyor.

Ekran tarafında yine 6.57 inç AMOLED panel kullanılıyor. Ancak bu modelde ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmesi premium hissi daha da güçlendiriyor. Kamera tarafında ise Honor 600 Pro serinin yıldızı konumunda. Telefonda OIS destekli 200 megapiksellik ana kameraya ek olarak 50 megapiksellik periskop telefoto kamera bulunuyor. 3.5x optik yakınlaştırma sunan bu kamera sistemi, 140 kata kadar dijital yakınlaştırma desteğiyle geliyor.

Honor ayrıca bu modelde gelişmiş sabitleme teknolojilerine de yer veriyor. CIPA 6.5 seviyesinde görüntü sabitleme desteği sayesinde özellikle hareketli çekimlerde daha stabil videolar elde edilebiliyor. 50 megapiksellik ön kamera yine 4K video kaydı destekliyor. Böylece cihaz hem ön hem arka kamerada yüksek çözünürlüklü video deneyimi sunuyor.

Batarya tarafında yine 7.000 mAh kapasite korunurken bu modelde 50W kablosuz şarj desteği de sunuluyor. 80W hızlı şarj sayesinde ise kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşılabiliyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde dayanıklılık tarafında da oldukça iddialı olan cihaz, premium Android segmentinde Samsung ve Xiaomi gibi markaların üst modellerine doğrudan rakip olabilecek seviyede görünüyor.

Honor 600 Pro teknik özellikleri

6.57 inç AMOLED ekran

1264 x 2728 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

3840Hz PWM karartma teknolojisi

8000 nit maksimum parlaklık

Snapdragon 8 Elite işlemci

Adreno 830 GPU

12 GB / 16 GB RAM seçenekleri

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri

200 MP ana kamera (OIS destekli)

50 MP periskop telefoto kamera

3.5x optik zoom

140x dijital zoom

12 MP ultra geniş açı kamera

50 MP ön kamera

4K video kayıt desteği

7000 mAh silikon karbon batarya

80W hızlı şarj

50W kablosuz şarj

27W ters kablolu şarj

Wi-Fi 7 desteği

Bluetooth 6.0

Ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu

IP68 / IP69K dayanıklılık sertifikaları

Android 16 tabanlı MagicOS 10

6 büyük Android güncelleme desteği

Honor 600 serisi Türkiye fiyatı

Honor 600 (8 GB RAM + 256 GB): 39.999 TL (Lansman Özel Fiyat: 29.999 TL)

Honor 600 (8 GB RAM + 512 GB): 44.999 TL (Lansman Özel Fiyat: 39.999 TL)

Honor 600 Pro (12 GB RAM + 512 GB): 64.999 TL

Yeni Honor 600 serisi bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. 15 Mayıs’a kadar müşterileri indirimler ve takas deseği gibi avantajlar da bekliyor.

Özellikle büyük batarya kapasitesi, yüksek parlaklıklı AMOLED ekranları, gelişmiş kamera sistemleri ve güçlü işlemcileriyle dikkat çeken modeller, Android tarafındaki premium rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

