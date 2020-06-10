Samsung
Samsung 2020 değişim kampanyası başlattı!
Samsung 2020 değişim kampanyası ile birlikte, yeni nesil akıllı telefonlara sahip olmak isteyen kullanıcılara ayrıcalıklar sunuyor. Fixpack ile ortaklaşa yürütülen çalışma doğrultusunda, “Galaxy Note Serisi, Galaxy S Serisi, Giyilebilir Cihazlar ve Tabletler” kategorilerinden ürünlerle değişim yapılabilecek.
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Her sene olduğu gibi bazı firmalar, yeni nesil cihaz kullanmak isteyen kullanıcılar için kampanyalar düzenliyorlar. Bunlardan biri de elbette Samsung oluyor. Samsung 2020 değişim kampanyası için kullanıcıların buradaki linkten ilgili siteye ulaşım sağlamaları gerekiyor. Müşteriler, sayfa üzerinden yönlendirme ile form doldurup, indirim imkanlarından yararlanabiliyorlar.
Form üzerindeki seçenekleri doldurarak kampanyadan yararlanma hakkının ilk aşamasını geçmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında ise, seçmiş olduğunuz Samsung bayisindeki çalışanlar sizi arıyorlar ve cihaz bilgilerinizi istiyorlar.
Eğer eski cihazınız, kampanya için uygunsa, Fixpack servisine telefonunuzu göndermenizi talep ediyorlar. Gönderdiğiniz telefon sayfa üzerindeki koşullarla ve Samsung çalışanlarına aktardığınız bilgiler ile uyuşuyorsa, yeni akıllı telefonunuza belli bir indirim ile satın alabiliyorsunuz.
Samsung 2020 değişim kampanyası kapsamından yararlanabileceğiniz tüm telefonlar!
Galaxy Z Flip (F700F)
Galaxy S20 Ultra (G988B)
Galaxy S20+ (G985F)
Galaxy S20 (G980F)
Galaxy Note10+ (N975F)
Galaxy Note10 (N970F)
Galaxy S10+ (G975F)
Galaxy S10 (G973F)
Galaxy S10e (G970F)
Galaxy S10 Lite (G770F)
Galaxy Note10 Lite (N770F)
Galaxy-A71 (A715F)
Galaxy-A70 (A705F)
Galaxy-A51 (A515F)
Galaxy-A51 (A505F)
Galaxy-A31 (A315F)
Galaxy-A30s (A307F)
Galaxy-A21s (A217F)
Galaxy-A20s (A207F)
Galaxy-A11 (A115F)
Galaxy-A10s (A107F)
Galaxy-A01 (A015F)
Galaxy-M30s (M307F)
Galaxy-M20 (M205F)
Galaxy-M31 (M315F)
Galaxy-M11 (M115F)
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.5 ile Samsung uygulamalarının içerisinde reklam görebiliriz
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Note 20 serisi ile birlikte göreceğimiz yeni versiyonda kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir.
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Samsung uygulamalarında reklam mı göreceğiz?
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firma, OneUI 2.5 için artık sona yaklaşırken, arayüzün Galaxy Note 20 serisi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni arayüzün çıkmasına bu kadar az bir süre kala ortaya atılan iddia ise kullanıcıların canını sıkabilir. TizenHelp isimli internet sitesinin ortaya attığı sızıntılara göre, yeni arayüz içerisinde Samsung, kendi uygulamalarına reklam yerleştirecek. OneUI 2.5 ile alakalı görsellerin de yer aldığı habere göre, uygulamaların yanı sıra kilit ekranında da reklam görmemiz olası. İddialara göre kilit ekranına yerleştirilecek reklamların süreleri olacak. Firma kilit ekranına YouTube platformunda görmeye alıştığımız süreli reklam yerleştirmeyi planlıyor. Hatta ve hatta reklam süresinin bitimine kadar kullanıcıların telefonu açamayacağı da konuşulmakta.
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan başvuru ile gündeme gelen bu konu görünüşe göre gerçekleşmek üzere. Henüz sistem sadece görsel üzerinden yorumlansa da, şimdiden olumsuz yorumlara neden olmakta. Ayrıca kilit ekranında yer alacak reklamların sadece Galaxy A ve M serisi için kullanılacağı da iddia ediliyor. Çinli firmalar ile rekabet etmek için böyle bir yol izlediği iddia edilen firma müşteri kaybetme riski ile de karşı karşıya kalabilir. Sonuçta dijital dünyada yer alan reklamlar, kullanıcıların pek sevdiği bir başlık değil ne yazık ki. OneUI 2.5 arayüzü ve Galaxy Note 20 serisini ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
Aksesuar
Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!
Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.
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Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!
Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 modeli tanıtıldı!
Samsung, giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy M01 modelini duyurdu. Şirket, bütçe dostu telefon almak isteyen kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor.
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikle giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M01 modelini tanıttı. Cihaz, damla çentikli oldukça standart bir tasarımı benimsiyor ve 5,7 inç HD+ Infinity-V ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 439 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alan telefonda, 32 GB dahili depolama yer alıyor.
Arkasında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerasının yanında 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olan Samsung Galaxy M01 modelinin önünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz ayrıca USB Type-C üzerinden 15 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak olan modelin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise şu an için belirsiz. Giriş seviye özelliklere sahip cihazın yurt dışı için etiket fiyatı 120 dolar olarak belirlenmiş.
Samsung Galaxy M01 modelinin özellikleri
- Ekran: 5,7 inç HD+ Infinity-V
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB (512 GB’a kadar microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 13 MP f/2.2 ana sensör, 2 MP f/2.4 ikinci sensör
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2
- Batarya: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Siyah, mavi, kırmızı
- Boyutlar: 146.3 x 70.86 x 9.8 mm