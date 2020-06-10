Samsung 2020 değişim kampanyası başlattı!

Samsung 2020 değişim kampanyası ile birlikte, yeni nesil akıllı telefonlara sahip olmak isteyen kullanıcılara ayrıcalıklar sunuyor. Fixpack ile ortaklaşa yürütülen çalışma doğrultusunda, “Galaxy Note Serisi, Galaxy S Serisi, Giyilebilir Cihazlar ve Tabletler” kategorilerinden ürünlerle değişim yapılabilecek.

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Her sene olduğu gibi bazı firmalar, yeni nesil cihaz kullanmak isteyen kullanıcılar için kampanyalar düzenliyorlar. Bunlardan biri de elbette Samsung oluyor. Samsung 2020 değişim kampanyası için kullanıcıların buradaki linkten ilgili siteye ulaşım sağlamaları gerekiyor. Müşteriler, sayfa üzerinden yönlendirme ile form doldurup, indirim imkanlarından yararlanabiliyorlar.

Form üzerindeki seçenekleri doldurarak kampanyadan yararlanma hakkının ilk aşamasını geçmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında ise, seçmiş olduğunuz Samsung bayisindeki çalışanlar sizi arıyorlar ve cihaz bilgilerinizi istiyorlar.

Eğer eski cihazınız, kampanya için uygunsa, Fixpack servisine telefonunuzu göndermenizi talep ediyorlar. Gönderdiğiniz telefon sayfa üzerindeki koşullarla ve Samsung çalışanlarına aktardığınız bilgiler ile uyuşuyorsa, yeni akıllı telefonunuza belli bir indirim ile satın alabiliyorsunuz.

Samsung 2020 değişim kampanyası kapsamından yararlanabileceğiniz tüm telefonlar!

Galaxy Z Flip (F700F)

Galaxy S20 Ultra (G988B)

Galaxy S20+ (G985F)

Galaxy S20 (G980F)

Galaxy Note10+ (N975F)

Galaxy Note10 (N970F)

Galaxy S10+ (G975F)

Galaxy S10 (G973F)

Galaxy S10e (G970F)

Galaxy S10 Lite (G770F)

Galaxy Note10 Lite (N770F)

Galaxy-A71 (A715F)

Galaxy-A70 (A705F)

Galaxy-A51 (A515F)

Galaxy-A51 (A505F)

Galaxy-A31 (A315F)

Galaxy-A30s (A307F)

Galaxy-A21s (A217F)

Galaxy-A20s (A207F)

Galaxy-A11 (A115F)

Galaxy-A10s (A107F)

Galaxy-A01 (A015F)

Galaxy-M30s (M307F)

Galaxy-M20 (M205F)

Galaxy-M31 (M315F)

Galaxy-M11 (M115F)