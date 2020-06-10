Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ özellikleri ortaya çıktı!
Samsung’un bir sonraki üst seviye tablet modelleri olacak Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+, aldıkları sertifikalar ile listelendi.
Samsung Galaxy Tab S7 modelinin bataryası, geçtiğimiz yılın Tab S6 modelinde bulunan 7.040 mAh’e göre büyüyerek 7.760 mAh kapasiteye ulaşmış. Söz konusu bataryanın model kodunun ise EB-BT875ABY olduğu görülüyor. 11 inç boyutunda AMOLED ekran ile satışa sunuması beklenen Galaxy Tab S7 modelinin, 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor.
Samsung’un ayrıca bu yılın tablet modellerini bir seri olarak piyasaya süreceği ve bir Galaxy Tab S7+ modelinin olacağı bilgisi de ortaya çıktı. SM-T976B model kodlu yeni tabletin 12,3 inç boyutunda ekran ve 9.800 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca Bluetooth sertifikası ortaya çıkan Galaxy Tab S7+ modelinin Bluetooth 5.0 destekli olacağı da doğrulandı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A01e, Geekbench’de göründü!
Galaxy Tab S7 serisi modellere ait başka bir bilgimiz bulunmuyor. Fakat cihazların 8 GB RAM ve mikro SD kart ile arttırılabilen 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. 16:10 formuna sahip 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekranlar ile piyasaya sürülmeleri beklenen modellerin çift arka kamera kurulumu ile gelecekleri tahmin ediliyor.
Tanıtımına az bir süre kalan modellere ait özelliklerin sızıntı ve tahmin dayandığını belirtelim. Söz konusu özellikler tanıtım sonrasında kesinleşecek.
Haber
HP, AMD CPU’lu yeni OMEN 15 bilgisayarlarını duyurdu!
HP, OMEN oyuncu dizüstü bilgisayarı serisini 2020 yılı için ilk kez AMD CPU kullanan modeller ve yeni tasarımıyla birlikte duyurdu. Cihaz yeni özellikler ve yeni tasarımıyla oldukça ses getirecek gibi gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
HP OMEN 15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
HP OMEN 15, artık Intel Core i7-10750H veya AMD Ryzen 4800H CPU ile yapılandırılabilecek. Grafik kartı tarafında ise NVIDIA RTX 2070 Super Max-Q kullanılacak. Bellek için 32 GB‘a kadar DDR4-2933 ve AMD modellerde DDR4-3200 serisi RAM‘lerin kullanılacağını söyleyebiliriz. Depolama tarafında RAID 0 yapılandırması ile 512 GB veya 1 TB NVMe M.2 SSD kullanılıyor. Artık depolama tarafında da SSD kapasitelerinin yükseldiğini görüyoruz.
Yeni model HP OMEN 15, 180 derece düz menteşe tasarımına sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekran tarafında firma pek çok model sunacak. Ekran çeşitlerine baktığımızda NVIDIA G-SYNC ile standart 1080p IPS LCD ekran, 144 Hz ekran FHD IPS LCD, 300 Hz FHD IPS LCD ve 120 Hz UHD IPS LCD veya OLED olmak üzere 5 farklı ekran çeşidi bulunuyor. OMEN 15, arka tarafta mavi yeşil gradyanlı yeni bir elmas logolu tasarım ile gelecek. Yeni tasarım ayrıca sıcaklık izleme için IR sensörüne ve daha büyük havalandırma deliklerine sahip.
OMEN 15, üç taraflı havalandırma ile birlikte 12V değerinde fan ve gelişmiş bir termal tasarım ile gelecek. Cihazın pil ömrü ise oyun dışında 12,5 saat olacak fakat oyun oynarken bu sürenin daha az olması bekleniyor. Yeni OMEN 15, 999$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Apple
Apple iPad Air 4, USB-C ile geliyor!
Apple firmasının yeni tableti iPad Air 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre cihaz USB-C girişi ile piyasaya çıkacak.
İlginizi çekebilir; Realme 6i, 5i, Redmi Note 8, 7, GM 9 Pro, Mi A3 | Pil Maratonu
Apple iPad Air serisi için Lightning girişe elveda deme zamanı!
Apple, tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Firma Air serisi için yeni bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPad Air 4 için kolları sıvayan Apple, görünüşe göre yeni tasarım anlayışını bu cihazda da sürdürecek. Ortaya çıkan son gelişmeler ile birlikte firma yeni cihazı için USB-C girişi eklemeyi düşünüyor. Çinli haber sitesi MyDrivers, yeni iPad Air serisinin artık Lightning girişli olmayacağını iddia etti. Ayrıca seri tasarım anlamında da önemli değişikliklere sahip olacak gibi gözüküyor.
Ortaya çıkan diğer iddialara göre iPad Air 4, tam 11 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. iPad Pro cihazlarına yaklaşacak olan seri, daha ince çerçeveli bir görünüme sahip olabilir. Öte yandan firmanın Touch ID özelliğinden de vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca görünüşe göre oldukça büyük bir tablet ile karşılaşacakmışız gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın içerisinde iPhone 11 ve SE 2020 cihazlarında gördüğümüz A13 Bionic işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Daha detaylı teknik bilgilerin henüz ortaya çıkmadığı bilinen iPad Air 4 serisi hakkında net bir çıkış tarihi de belirtilmemekte. Salgın sürecinde iPad talepleri artan Apple, ne zaman bu konuda resmi bir açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.
Haber
Samsung Galaxy Book S, resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Samsung, Snapdragon 8cx yonga setinde çalışan Windows dizüstü bilgisayarı Galaxy Book S‘yi resmi olarak tanıttı. Şimdi ise aynı ultrabook tasarımıyla güç tasarruflu Lakefield SoC ve Intel UHD grafik kartına dayanan Intel destekli bir model duyuruldu.
İlginizi çekebilir: Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen tanıtıldı!
Samsung Galaxy Book S hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy Book S, 13.3 inçlik Full HD çözünürlüklü dokunmatik ekranlı LCD panel bulunduruyor. Cihazın ön tarafında 1 MP çözünürlüklü bir ön kamerası mevcut. Laptopun toplam ağırlığı 950 gram ve en kalın noktası 11.8 mm inceliğinde. Cihaz ayrıca AKG destekli dörtlü stereo hoparlör kurulumuna ve dahili parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Galaxy Book S, Intel Core i5-L16G7 Lakefield yonga seti ve 8 GB LPDDR4x RAM ile birlikte 256 GB / 512 GB depolama alanı bulunduracak. Cihazın iki adet USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucusu mevcut.
Galaxy Book S, Wi-Fi 6 ve LTE bağlantısını destekliyor. Cihazın bataryası ise 42 Wh ve 17 saatlik video oynatabilecek kadar uzun pil ömrüyle geliyor. Laptopla birlikte Windows 10 Home veya Windows 10 Pro kullanılabiliyor. Genel özelliklerine baktığımızda Galaxy Book S, oldukça kullanışlı dokunmatik bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın altın sarısı ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Başlangıç fiyatı ise £999 olacak. 12 Haziran itibariyle laptopun İngiltere’de satışları başlayacak. Globalde ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.