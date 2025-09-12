Hyundai Motor Türkiye, elektrikli araç pazarındaki iddiasını her geçen gün artırıyor. Şehir içi kullanıma yönelik kompakt elektrikli modeli Hyundai Inster‘ın ardından, şimdi de maceracı ruhlara hitap eden yeni modeli Hyundai Inster Cross‘u satışa sundu. Bu yeni model, A-SUV segmentindeki rekabeti kızıştırırken, geniş iç hacim ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Hyundai Inster Cross, sadece şehirde değil, aynı zamanda hafif arazi koşullarında da yüksek performans sergileyerek, çok yönlü bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

Hyundai Inster Cross Neler Sunuyor?

Hyundai Inster Cross, standart Hyundai Inster modeline göre daha kaslı ve SUV karakterini vurgulayan detaylarla donatıldı. Mat Amazon Yeşili gövde rengi ve benzersiz 17 inç alaşım jantları, bu modelin maceracı ruhunu öne çıkarıyor. Siyah çamurluk kaplamaları da araca güçlü bir SUV görünümü katıyor.

İç mekanda ise, düz zemin ve yüksek tavan sayesinde A segment bir otomobilden beklenmeyecek kadar geniş diz mesafesi ve yaşam alanı sunuluyor. Arka koltukların 16 cm ileri geri kaydırılabilir olması, hem bagaj hacmini artırmak hem de arka yolcular için konforlu bir seyahat sağlamak adına büyük bir avantaj.

Hyundai Inster Cross‘un kabini, Limon Sarısı detaylara sahip özel kabartmalı gri kumaş koltuklar ve aynı renk vurgularla süslenmiş ön konsol ile modern bir tasarıma sahip. Bu özel iç mekan, aracın dış tasarımındaki iddialı duruşunu destekliyor.

Hyundai Inster Cross Teknik Özellikler

Motor: Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM)

Güç: 84,5 kW (yaklaşık 115 PS)

Tork: 147 Nm

0-100 km/s Hızlanma: Yaklaşık 10,6 saniye

Maksimum Hız: 150 km/s

Batarya Kapasitesi: 49 kWh

Birleşik (WLTP) Menzil: Yaklaşık 360 km

DC Hızlı Şarj (10%-80%): Yalnızca 30 dakika

Güvenlik Donanımları: Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

Ek Özellikler: Rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş (i-Pedal) özelliği bulunuyor.

Hyundai Inster Cross Fiyatı Ne Kadar?

Hyundai Inster Cross‘un Türkiye pazarındaki fiyatı, sunduğu özellikler ve teknolojik donanımlar göz önüne alındığında oldukça rekabetçi bir seviyede konumlanıyor. Hyundai Motor Türkiye, bu modelle hem fiyat hem de performans açısından elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılamayı hedefliyor. INSTER Cross‘un güncel satış fiyatı ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için Hyundai yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz.

