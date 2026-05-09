Apple, gelecekteki web teknolojilerini önceden test etmek isteyenler için tasarladığı deneysel tarayıcı uygulamasının yeni sürümünü indirmeye sundu. İlk kez Mart 2016’da hayatımıza giren platform, standart tarayıcı deneyimini şekillendirecek özellikleri önceden deneme şansı tanıyor. Uzun bir aradan sonra gelen bu son pakette, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda birçok alanda altyapı iyileştirmesi yapıldığı görülüyor. Peki Apple ekosisteminin yeniliklerini barındıran Safari Technology Preview 243 sürümü kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?

Safari Technology Preview 243 ile gelen yenilikler

Geliştirme sürecine ivme kazandıran Safari Technology Preview 243, özellikle arka planda çalışan sistemlerin kararlılığını artırıyor. Yayınlanan sürüm notlarına bakıldığında; CSS, HTML ve JavaScript gibi temel web mimarilerinde önemli hata düzeltmeleri yapıldığı anlaşılıyor.

Hangi alanlarda güncellemeler yapıldı?

Yeni paket, arayüz elementlerinden medya oynatma performansına kadar oldukça geniş bir yelpazede kod optimizasyonu içeriyor. Apple’ın paylaştığı resmi detaylara göre Safari Technology Preview 243 sürümündeki başlıca iyileştirme alanları şu şekilde listeleniyor:

Erişilebilirlik (Accessibility) ve UI animasyonları

CSS, HTML, JavaScript ve Web API düzenlemeleri

Medya, Ağ (Networking) ve Rendering motoru iyileştirmeleri

SVG, Spatial Web ve WebAssembly performans artışları

Formlar, Metin Düzenleme ve Kodlama (Encoding) hatalarının giderilmesi

PDF görüntüleme, WebGPU, WebRTC ve Web Denetçisi (Web Inspector) optimizasyonları

Yeni sürüm macOS Sequoia ve Tahoe destekliyor

Güncellemenin sistem uyumluluğu tarafında, Apple’ın en yeni masaüstü işletim sistemleri öne çıkıyor. Yayınlanan sürüm, doğrudan macOS Sequoia ve test aşamasındaki macOS Tahoe çalıştıran cihazlarla tam uyumlu biçimde görev yapıyor. Sistemin en güncel sürümlerine odaklanılması, yeni web teknolojilerinin daha modern bir altyapıda test edilmesine olanak tanıyor.

Bu deneysel web tarayıcısı, standart Safari uygulaması ile yan yana, birbirini etkilemeden bağımsız şekilde çalışabiliyor. Apple uygulamanın temel olarak geliştiricilere yönelik olduğunu belirtse de, yazılımı indirip kullanmak için herhangi bir ücretli Apple geliştirici hesabına ihtiyaç duyulmuyor. Sisteme daha önce kurulan sürüm, Sistem Ayarları menüsündeki “Yazılım Güncelleme” bölümü aracılığıyla kolayca yeni Safari Technology Preview 243 versiyonuna yükseltilebiliyor.

Safari Technology Preview nedir?

Apple tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan Safari Technology Preview, gelecekteki standart Safari güncellemelerinde yer alacak yeni teknolojilerin, web standartlarının ve geliştirici araçlarının son kullanıcıya ulaşmadan önce test edilmesini sağlayan bağımsız bir tarayıcı sürümüdür.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Safari Technology Preview 243 sürümündeki kod iyileştirmeleri geliştirici beklentilerini karşılayabilir mi?