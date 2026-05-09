Akıllı telefon pazarındaki donanım rekabeti hız kesmeden devam ederken, gözler teknoloji devinin sonbaharda tanıtması beklenen yeni amiral gemisi cihazlarına çevrildi. Özellikle mobil fotoğrafçılık ve biyometrik güvenlik tarafında yapılacak güncellemeler, kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Çin kaynaklı yeni sızıntılar, Huawei Mate 90 serisi üzerinde test edilen önemli donanım değişikliklerini gün yüzüne çıkardı. Uzun süredir endüstri standardı haline gelmeye başlayan ultrasonik parmak izi okuyucu teknolojisinin bu cihazlarla birlikte sisteme entegre edileceği iddia ediliyor. Peki Huawei Mate 90 serisi, donanım tarafında kullanıcılara başka hangi yenilikleri vadediyor?

Huawei Mate 90 serisi parmak izi okuyucusunda boyut atlıyor

Ortaya çıkan son bilgilere göre Huawei Mate 90 serisi, firmanın donanım tercihlerinde dikkate değer bir değişimi temsil edecek. Şirketin, önceki nesillerde tercih ettiği yana monte edilmiş fiziksel okuyuculardan vazgeçmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bunun yerine ekran altına yerleştirilen sensörlerin aktif test aşamasında olduğu öne sürüldü.

Test sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, yeni cihazlar donanımsal güvenliği bir adım ileri taşıyacak. Ekran altı ultrasonik sensörler, parmağın üç boyutlu haritasını çıkararak ıslak veya kirli yüzeylerde bile hızlı kilit açma imkanı sağlıyor. Kaynaklar, firmanın üretim bandındaki bu geçiş için son değerlendirmeleri yaptığını ifade ediyor.

Mate 90 Pro Max kamera detayları netleşiyor

Parmak izi teknolojisindeki gelişmenin yanı sıra, ailenin en üst düzey modeli için de spesifik donanım iddiaları paylaşıldı. Sızıntılara göre Mate 90 Pro Max kamera kurulumu, önceki model olan Mate 80 Pro Max’e benzer şekilde iki adet telefoto lense EV sahipliği yapacak. Aradaki temel fark ise yakınlaştırma kapasitesinde ortaya çıkıyor.

Cihazda yer alacak bu iki telefoto lensten birinin, tıpkı Oppo’nun üst düzey cihazlarında gördüğümüz tarza benzer biçimde 10x optik yakınlaştırma yeteneğiyle donatılacağı belirtildi. Bu donanım, uzaktaki nesneleri dijital bozulma olmadan fotoğraflamak isteyen mobil fotoğrafçılık tutkunlarına doğrudan hitap ediyor. Böylece cihazın optik yakınlaştırma menzili ciddi şekilde artmış olacak.

Ana kamera tarafındaki bir diğer iddia ise sensör boyutuyla ilgili. Şirketin, ana kamera için 1 inç boyutunda büyük bir sensör kullanmayı aktif olarak değerlendirdiği aktarıldı. Ancak bu büyük sensörün nihai tasarıma dahil edilip edilmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar verilmediği vurgulanıyor.

Tüm bu donanım bileşenlerini barındıracak yeni ailenin lansman takvimi de yavaş yavaş şekilleniyor. Üretim veya tedarik zincirinde beklenmedik bir aksaklık yaşanmazsa, cihazların ekim ayında resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Önümüzdeki aylarda test süreçlerinin tamamlanmasıyla teknik tablonun daha net hale gelmesi bekleniyor.

Ultrasonik parmak izi okuyucu nedir?

Ses dalgaları göndererek parmak izinin üç boyutlu topografyasını çıkaran bir biyometrik güvenlik sistemidir. Işık kullanan standart optik sensörlerin aksine, ultrasonik teknoloji su, ter veya kire karşı daha dirençli çalışır ve çok daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Mate 90 serisi ekran altı parmak izi okuyucu ve 10x optik yakınlaştırma gibi donanım adımlarıyla beklentileri karşılayabilir mi?