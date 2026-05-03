Apple’ın masaüstü ekosistemine en ekonomik giriş bileti olan 256 GB depolama alanına sahip model, küresel çapta Apple Store raflarına veda etti. Bu karar, özellikle Türkiye’de kısıtlı bütçeyle yüksek performans arayan kullanıcılar için seçeneklerin daralması anlamına geliyor. Peki, Mac mini cephesindeki bu radikal değişim, kullanıcıların satın alma tercihlerini nasıl etkileyecek?

Mac mini ailesinde 256 GB devri kapandı

Mac mini serisinin en ulaşılabilir versiyonunun sessizce kaldırılması, Apple’ın giriş seviyesi ürün grubunda stratejik bir makas değişikliğine gittiğini net bir şekilde gösteriyor. Daha önce 37.999 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla markanın ekosistemine dahil olmak mümkündü. Ancak yapılan son güncelleme ile başlangıç noktası doğrudan 512 GB depolama sunan versiyona çekildi..

Kullanıcılar için bu değişikliğin somut etkisi, başlangıç maliyetinin 50.499 TL’ye fırlaması oldu. Özellikle basit ofis işleri veya eğitim odaklı kullanım senaryolarında 256 GB depolamanın yeterli görüldüğü günler artık geride kaldı. Apple Türkiye mağazasında artık sadece daha yüksek kapasiteli ve doğal olarak daha maliyetli modeller yer alıyor. Benzer bir stratejinin daha önce M5 serisi öncesi MacBook Air modellerinde de uygulanmış olması, bu hamlenin şirket için bir alışkanlık haline geldiğini kanıtlıyor.

Sektör analistleri, fiyat artışının arkasında yalnızca kâr marjlarını koruma isteği olmadığını, küresel ölçekteki bileşen krizlerinin de payı olduğunu vurguluyor. Bellek çipi kıtlığı ve SSD maliyetlerindeki artış, teknoloji devini düşük kapasiteli modelleri üretim hattından çekmeye zorlamış olabilir. M4 Mac mini modelinin geleceği, bu tedarik kısıtlamalarına rağmen yapay zeka odaklı yüksek talebin nasıl yönetileceği ile şekillenecek.

Teknik detaylar ve performansın yeni sınırı

Apple CEO’su Tim Cook, Eylül ayında yerini John Ternus’a bırakmaya hazırlanırken, şirketin son kazanç açıklamasında tedarik kısıtlamalarına dikkat çekmişti. Cook, hem Mac mini hem de Mac Studio modellerinin yapay zeka ve ajan tabanlı modern araçlar için artık ana platformlar haline geldiğini belirtti. Bu yoğun işlem gücü gereksinimi, 16 GB RAM ve 512 GB depolamanın neden yeni “standart” haline geldiğini teknik bir çerçeveye oturtuyor.

Yeni yapılanma ile birlikte M4 Mac mini kullanıcıları, en düşük konfigürasyonda bile 10 çekirdekli işlemci birimine sahip oluyor. Daha profesyonel ihtiyaçlar için sunulan M4 Pro çipli üst segment modellerde ise fiyatlar, 8 TB SSD ve 64 GB RAM gibi ekstrem donanım seçenekleriyle 319.250 TL seviyesine kadar tırmanabiliyor. Apple Türkiye özelindeki bu yeni fiyat skalası, cihazın artık sadece hobi kullanıcılarını değil, tamamen profesyonel iş akışlarını hedeflediğini gösteriyor.

M4 Mac mini teknik özellikleri

İşlemci: Apple M4 veya M4 Pro çip seçenekleri

Bellek: 16 GB’tan başlayan ve 64 GB’a kadar yükselen RAM kapasitesi

Depolama: 512 GB başlangıç, 8 TB’a kadar SSD desteği

Bağlantı: 10 Gigabit Ethernet seçeneği ve Thunderbolt portları

Güncel Mac mini Türkiye fiyatları

Mac mini – M4 (16 GB RAM / 512 GB SSD): 50.499 TL

Mac mini – M4 Pro (24 GB RAM / 512 GB SSD): 85.499 TL

Mac mini – M4 Pro (64 GB RAM / 8 TB SSD): 319.250 TL

SSD nedir?

SSD (Solid State Drive), verileri mekanik parçalar yerine yarı iletken bellek yongalarında depolayan yeni nesil bir depolama birimidir. Geleneksel sabit disklere göre çok daha yüksek okuma ve yazma hızları sunarak bilgisayarın açılış süresini ve uygulama performansını doğrudan artırır.

