Google, 2021 yılında gerçekleştirdiği satın almanın ardından ekosistem birleşmesinde son aşamaya geldi. Yaklaşık iki hafta içinde yayınlanacak bir güncellemeyle mevcut platform, Google Health uygulaması adını alacak. Herhangi bir manuel işleme gerek kalmadan gerçekleşecek olan bu Fitbit güncellemesi, beraberinde yapay zeka destekli yeni özellikleri de getirecek. Peki mevcut kullanıcılar Google Health uygulaması ile ne gibi değişikliklerle karşılaşacak?

Yeni Google Health uygulaması ve geçiş süreci

Google Health uygulaması, tüm sağlık ve fitness verilerinin yeni merkezi olarak 19 Mayıs tarihinde kullanıma sunulacak. Değişiklik, mevcut uygulamaya bir güncelleme olarak geleceği için kullanıcıların yeni bir platforma manuel geçiş yapma zorunluluğu bulunmuyor. Geçiş sürecinden kaçınmak mümkün değil; şirket bugünden itibaren anlık bildirimler ve açılır pencerelerle kullanıcıları bu değişime hazırlamaya başlıyor.

Güncelleme sonrasında tüm mevcut veriler eksiksiz bir şekilde yeni arayüze aktarılacak. Ayrıca bu yılın ilerleyen dönemlerinde Google Fit kullanıcıları da verilerini bu yeni platforma taşıyabilecek. Yeni arayüz; Bugün, Fitness, Uyku ve Sağlık olmak üzere dört ana sekmeden oluşuyor. Kullanıcılar favori metriklerini seçerek Bugün ve Sağlık sayfalarının en üstüne sabitleyebilecek.

Sistem sadece kendi ekosistemiyle sınırlı kalmayacak. Health Connect ve ilgili API’lerin yanı sıra Apple Health, Peloton ve MyFitnessPal gibi platformlarla da entegre çalışacak. Ayrıca adım takibi ve kardiyo yükünü arkadaşlar arasında bir yarışmaya dönüştüren genişletilmiş liderlik tabloları da arayüze eklendi. Döngü takibi ise daha iyi gezinme ve etkileşimli bir takvimle geliştirildi.

Yapay zeka özellikleri ve abonelik detayları

Platform yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil. Gelişmiş makine öğrenimi modelleri sayesinde uyku takibinde yüzde 15 oranında daha kesin sonuçlar elde edilecek. Sisteme yüklenen tıbbi kayıtlar ve yaşamsal veriler, yapay zeka destekli Health Coach tarafından analiz edilerek kullanıcının sorularına yanıt vermek için kullanılacak. Ayrıca kişiselleştirilmiş kalori ve su tüketimi hedefleriyle beslenme takibi desteklenecek.

Uygulamanın temel sürümü; aktivite, uyku ve sağlık takibi ile manuel kayıt imkanını ücretsiz sunmaya devam edecek. Ancak Gemini teknolojisinden güç alan yapay zeka odaklı özellikler, Premium abonelik gerektirecek. Eski abonelik sisteminin yerini alan bu yeni pakette, aylık ücret sabit kalırken yıllık plan tercih edenler için fiyat artışına gidildi.

Google Health Premium fiyatlandırması

Google Health Premium – Aylık: 9.99 dolar

Google Health Premium – Yıllık: 99.99 dolar

En dikkat çekici gelişme ise mevcut aboneliklerin kapsamının genişletilmesi oldu. Önceden sadece Birleşik Krallık’ta geçerli olan ücretsiz erişim hakkı büyük ölçüde genişletildi. Artık 30’dan fazla ülkede bulunan Google AI Pro ve Ultra aboneleri, Premium özelliklerinden ek ücret ödemeden yararlanabilecek. Fitbit markası ise donanım tarafında yok olmuyor; kısa süre önce duyurulan Fitbit Air gibi yeni cihazlarla donanım pazarında yaşamaya devam edecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomatik geçiş ve yapay zeka özellikleri sunan Google Health uygulaması beklentilerinizi karşılayacak mı?