Google Pixel 11 serisine dair yeni sızıntı, Google’ın gelecek amiral gemisi planlarını büyük ölçüde ortaya çıkarmış görünüyor. Tensor G6’dan kamera sensörlerine, hatta olası Pixel Glow tasarımına kadar uzanan bu bilgiler, seride beklenen değişimin sandığımızdan geniş olabileceğini gösteriyor. Peki Google bu kez neleri değiştirecek?

Google Pixel 11 serisinde Tensor G6 ve kamera tarafı öne çıkıyor

Google Pixel 11 için paylaşılan bilgilere göre sızıntının merkezinde Tensor G6 bulunuyor. Mystic Leaks’in aktardığına göre Google’ın yeni işlemcisi 1+4+2 çekirdek dizilimiyle gelecek; burada daha yeni ARM C1 çekirdekleri, PowerVR C-Series CXTP-48-1536 GPU, güncellenmiş Titan M3 güvenlik çipi ve MediaTek M90 (MT6986D) modem yer alacak.

Bu son parça özellikle dikkat çekiyor çünkü Google’ın yıllardır kullandığı Samsung Exynos modemlerden vazgeçip MediaTek tarafına geçebileceği anlaşılıyor. Sızıntıda ayrıca yeni bir TPU ve Google’ın kendi görüntü işlemcisi olan GXP’nin de güncelleneceği belirtiliyor.

Burada asıl dikkat çeken nokta şu: Google yalnızca işlemciyi yenilemekle kalmıyor, kamera donanımını da değiştiriyor. Buna göre temel modelde kod adı ‘chemosh’ olan yeni bir ana sensör kullanılacak; bu sensörün 50 megapiksel olması bekleniyor. Pixel 11 Pro Fold da aynı sensöre geçebilir.

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL ise ‘bastet’ ve ‘barghest’ kod adlı yeni sensörlerle ana ve telefoto kameralarda güncelleme alabilir. Ayrıntılı teknik değerler henüz net değil, ancak Google’ın kamera tarafında donanım değişikliğine gitmesi sık görülen bir hamle değil.

Bu tür değişiklikler günlük kullanıcı için iki anlam taşıyor: daha tutarlı kamera çıktısı ve modem tarafında olası bağlantı iyileştirmeleri. Ancak burada kesin konuşmak için erken; sızıntı doğru çıksa bile gerçek performansı ancak cihazlar test edildiğinde görebileceğiz.

Google Pixel 11 modellerinde görülen diğer iddialar

Sızıntıda sadece işlemci ve kamera değil, ekran ve bellek tarafına dair ayrıntılar da var. Paylaşılan bilgilere göre seride 6.3 inçlik, 1080×2424 çözünürlüklü, 60-120 Hz yenileme hızına ve 2200 nit parlaklığa kadar çıkan bir panel; yine 6.3 inçlik ama 1280×2856 çözünürlüklü, 1-120 Hz aralığında çalışan ve 2450 nit parlaklığa ulaşabilen bir panel; ayrıca 6.8 inçlik 1344×2992 çözünürlüklü, 1-120 Hz destekli ve 2450 nit’e kadar çıkan bir ekran yer alıyor.

Katlanabilir model için de içte 2076×2160 çözünürlüklü OLED panel, dışta ise 1080×2342 çözünürlüklü OLED panelden söz ediliyor. İç ekranın 1-120 Hz, dış ekranın ise 60-120 Hz aralığında çalışacağı iddia ediliyor.

Bir diğer önemli nokta, seride daha düşük RAM seçeneklerinin de bulunacağı yönündeki iddia. Google, Pixel 9 Pro’dan itibaren tüm seride 16 GB RAM’e geçmişti. Bu nedenle daha düşük RAM’li varyantlar, teoride fiyat tarafında yeni bir denge arayışı anlamına gelebilir; ancak sızıntıda net bir fiyat bilgisi yok.

Pixel 11 Pro modellerinde yer alan dahili sıcaklık sensörünün kaldırılacağı, onun yerine kamera çubuğunda ‘Pixel Glow’ adı verilen bir özelliğin görülebileceği de öne sürülüyor. Bu özellik, Nothing’in Glyph sistemine benzer bir yapı olarak tarif ediliyor; paylaşılan mockup’ta flaşın yanında küçük LED’ler yer alıyor.

Sızıntının son kısmında ise Google’ın ‘Project Toscana’ yüz tanıma donanımının Pixel 11 serisinde yer almayacağı belirtiliyor. Yani gelişmiş yüz kilidinin bu nesilde gelmesi beklenmiyor.

Serinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor ve genel tasarım dili açısından Pixel 10 serisine yakın bir çizgi korunacak gibi görünüyor. Türkiye tarafında ise şu aşamada resmi bir satış tarihi ya da fiyat bilgisi yok; Google’ın Pixel telefonları zaten her zaman doğrudan ve geniş kapsamlı bir Türkiye lansmanıyla gelmiyor.

