İstanbulkart 2025 Wrapped yayına girdi, peki bu yıl en çok hangi hatları kullandınız, kaç yolculuk yaptınız ve şehirde en çok hangi rotalarda vakit geçirdiniz? Kullanıcıların son günlerde en çok merak ettiği bu sorular, İstanbulkart Wrapped ile birlikte tek ekranda yanıt bulmaya başladı.

İstanbulkart 2025 Wrapped yayınlandı!

İstanbulkart 2025 Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca toplu ulaşımda oluşturduğu tüm hareket verilerini görsel ve eğlenceli bir özet haline getiriyor. Uygulama üzerinden erişilebilen bu özellik sayesinde yıl içinde en çok kullanılan ulaşım aracı, favori hatlar, toplam yolculuk sayısı ve en yoğun seyahat edilen günler detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

İstanbulkart Wrapped, klasik bir istatistik sunumundan ziyade sosyal medyada paylaşılabilecek dinamik kartlar halinde hazırlanmış durumda. İstanbulkart Wrapped ekranlarında öne çıkan bölümler arasında “Yol Arkadaşların”, “Rotanın Yıldızı” ve “2025 Yolculuğun” gibi başlıklar yer alıyor.

Kullanıcılara; en sık birlikte yolculuk yaptıkları saat aralıkları, yıl boyunca en çok tercih ettikleri hatlar ve ulaşım türleri özel olarak gösteriliyor. Metro, metrobüs, otobüs, vapur ve tramvay dağılımı ayrı ayrı sunulurken İstanbulkart 2025 Wrapped, şehirdeki hareket alışkanlıklarını adeta kişisel bir harita gibi özetliyor.

İstanbulkart 2025 Wrapped nasıl bakılır?

İstanbulkart 2025 Wrapped özetine ulaşmak için kullanıcıların mobil uygulama üzerinden birkaç basit adımı takip etmesi yeterli oluyor. İlk olarak İstanbulkart mobil uygulamasına giriş yapılıyor. Ana ekranda çıkan İstanbulkart Wrapped banner’ına dokunulduğunda kişiye özel yıl özeti otomatik olarak ekrana geliyor.

Eğer ana sayfada görünmüyorsa, “Hesabım” veya “Kampanyalar” sekmesi üzerinden de Wrapped bölümüne erişilebiliyor. İstanbulkart Wrapped, Türkiye özelinde bakıldığında sadece bir eğlence özeti değil, aynı zamanda şehir içi ulaşım alışkanlıklarının da dijital bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İstanbulkart Wrapped ile kendi yıl özetinizi incelemek size ne hissettirdi?