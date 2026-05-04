Teknoloji dünyasında ince tasarıma sahip akıllı telefon trendi, Apple cephesinden gelen hayal kırıklığıyla sarsıntıya uğradı. Beklentilerin çok altında kalan iPhone Air satışları, pazardaki diğer üreticilerin ultra ince cihaz projelerini rafa kaldırmasına neden oldu. Peki, sektördeki bu sert geri adımın ardından iPhone Air 2 pazarın tek hakimi mi olacak?

Beklentileri karşılayamayan iPhone Air rakiplerini korkuttu

Piyasaya sürüldüğü Eylül 2025 tarihinden bu yana ticari anlamda zorluk çeken iPhone Air, tedarik zincirinde ciddi kayıplar yaşattı. Weibo üzerinden sızıntılar paylaşan ünlü duyumcu Digital Chat Station, cihazın birden fazla fiyat indirimine rağmen ancak 700.000 aktivasyon sayısını aşabildiğini iddia etti. Aynı duyumcu, ismi verilmeyen Çinli bir rakibin ultra ince cihazının ise sadece 50.000 aktivasyonda kaldığını öne sürdü.

Sektördeki bu ağır tablo, rakiplerin üretim planlarını doğrudan etkiledi. Çinli üreticinin devam modeli geliştirmekten büyük olasılıkla vazgeçtiği ve projenin iptal edildiği belirtiliyor. İnce tasarımıyla öne çıkması beklenen olası bir Samsung Galaxy S25 Edge gibi rakip modellerin de bu pazar daralmasından etkilenip çıkmaza girdiği sektörde değerlendiriliyor.

Pazarın daralması ve üretim krizleri

Analiz kuruluşu KeyBanc Capital Markets tarafından yapılan araştırma, ince tasarımlı bu cihaza yönelik talebin neredeyse hiç olmadığını ortaya koydu. Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, tedarikçilerden üretim kapasitesini lansman ile 2026 başı arasındaki dönemde yüzde 80’den fazla düşürmelerinin istendiğini raporladı. Günümüzde ise orijinal iPhone Air modelinin üretiminin tamamen durduğuna inanılıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketin, satış performansından bağımsız olarak en az iki nesil daha bu seriyi sürdüreceği iddia ediliyor. Nikkei Asia, The Information ve Bloomberg yazarı Mark Gurman gibi kaynaklar, yeni nesil cihazın 2027 baharında tanıtılacağını işaret ediyor. Gecikmenin temel nedeni olarak zayıf satışlar ve firmanın yeni bölünmüş lansman stratejisi gösteriliyor.

Yeni stratejiyle donanım güçleniyor

Yeni takvime göre standart iPhone 18, iPhone 18e ve yeni nesil ince model 2027 bahar aylarında sahneye çıkacak. Sonbahar dönemi ise iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve “iPhone Ultra” adını taşıması beklenen katlanabilir modele ayrılacak. The Information raporuna göre şirket, ilk nesildeki eleştirileri gidermek için yeni modele 48 megapiksel Fusion lense ek olarak bir ultra geniş açılı ikinci arka kamera eklemeyi planlıyor.

Donanım tarafında yapılacak iyileştirmeler için cihazın iç alanında yer açılması gerekiyor. Bu doğrultuda tedarikçilerden daha ince bir Face ID modülü talep edildiği öne sürüldü. Modelin daha düşük bir başlangıç fiyatıyla sunulması, ağırlığının azaltılması, buhar odası soğutma sistemi ve artırılmış batarya kapasitesi de sızdırılan teknik detaylar arasında yer alıyor.

Ekran teknolojisinde CoE paneller dönemi

The Elec tarafından paylaşılan detaylara göre, ekranda daha ince ve daha parlak bir teknoloji kullanıma sunulacak. Şirketin ilk olarak katlanabilir modelinde kullanacağı CoE isimli Samsung OLED panelinin, ardından ince tasarımlı bu yeni cihaza entegre edileceği iddia edildi. Görüntü kalitesini artıran bu hamle, kasanın inceliğine de doğrudan katkı sağlayacak.

Firmanın üst düzey modellerine yönelik planları da şekillenmeye devam ediyor. İddialara göre Android rakiplerinin hazırladığı koyu kırmızı renk seçeneği, iPhone 18 Pro serisinde de sunulacak. Ancak Apple mühendislerinin bu serideki Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımı konusunda henüz nihai bir karara varmadığı belirtiliyor.

CoE (Color Filter on Encapsulation) nedir?

OLED panellerde geleneksel polarize katmanların yerine renk filtrelerinin doğrudan kapsülleme katmanı üzerine işlendiği bir ekran teknolojisidir. Bu sayede panel hem daha ince bir yapıya kavuşur hem de çok daha yüksek parlaklık değerlerine ulaşabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Rakiplerin ultra ince telefonlardan vazgeçmesi akıllı telefon pazarındaki rekabeti nasıl etkiler?