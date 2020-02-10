Rutgers Üniversitesi, acısız kan alabilen akıllı robot üretti!

Rutgers Üniversitesi, New Jersey eyaletinin en büyük yüksek öğrenim kurumlarından bir tanesi. Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, acısız insan vücudundan kan alabilen bir robot ürettiler.

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Ubergizmo adlı teknoloji sitesinin haberine göre üniversitedeki araştırmacılar, insan bedeninden acısız, ağrısız ve hata oranı çok düşük olan bir kan alma robotu oluşturdular. Bildiğiniz üzere, doktorlar veya hemşireler yardımıyla kan vücuttan şırınga türevi cihazlarla çekilebiliyor.

Üretilen robot vasıtasıyla, insan bedeninden kan hızlıca ve ağrısız gerçekleşebiliyor. Birçok insanın kan aldırırken işleme karşı korku duyduğunu biliyoruz. Bazı insanlar, iğneyle ilgili yapılan süreçten korku duyuyor. Bazıları da, vücutlarında damar yolu açılırken, damarlar dışarıdan görünür olmadığı için birçok kez delik açılması gerekiyor. Bu da, bünyede çeşitli morluklara, kızarıklara ve enfeksiyona neden olabiliyor.

Ancak, Rutgers Üniversitesindeki araştırmacılar ürettikleri robotla birlikte insanlardan daha iyi iş çıkaran bir kan alma yöntemi bulduklarını açıkladı. Araştırmacılara göre, Robot ortalama olarak, %87 ile %97 arasında damar yolunu (Damarların görünür olmasına bağlı) bulma başarısına sahip. Sağlık uzmanlarına göre görünür damarlarda %73 oranında bir başarı yakalarken, görünür olmayan damarlar %60 rakamına ulaşılabiliyor.

Bu robot, aynı zamanda işlemleri kolaylaştırmak ve hastalara ağrısız hizmet sunmanın dışında, sağlık görevlilerine zaman konusunda da yardımcı olması bekleniyor. İşlemlerin hızlı gerçekleşmesi sayesinde uzun süren damar yolu bulma operasyonları tarihe karışacak.

Paper Yazı Editörü Şefi Josh Leipheimer’a geliştirilen ürünle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Cihaz, sağlık görevleri için çok yardımcı oluyor. Görevliler, kan örneklerini; hızlıca, güvenli ve hastalara güven teşkil eder şekilde temin edebiliyorlar. Ayrıca, bu sistemle gereksiz komplikasyonların çıkması da engellenmiş oluyor.

Ayrıca, Rutgers Üniversitesi araştırmacıları, gelecekte tasarladıkları robotun diğer ortak medikal prosedürlerde kullanılabileceğini söylüyorlar. Bunların içine diyaliz ekipmanları ve kateter takımı da dahil edilebilir.