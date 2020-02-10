Konu dışı
Rutgers Üniversitesi, acısız kan alabilen akıllı robot üretti!
Rutgers Üniversitesi, New Jersey eyaletinin en büyük yüksek öğrenim kurumlarından bir tanesi. Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, acısız insan vücudundan kan alabilen bir robot ürettiler.
İlginizi çekebilir: Amazon, MWC 2020’ye katılmayacağını açıklayan şirketler arasına katıldı
Ubergizmo adlı teknoloji sitesinin haberine göre üniversitedeki araştırmacılar, insan bedeninden acısız, ağrısız ve hata oranı çok düşük olan bir kan alma robotu oluşturdular. Bildiğiniz üzere, doktorlar veya hemşireler yardımıyla kan vücuttan şırınga türevi cihazlarla çekilebiliyor.
Üretilen robot vasıtasıyla, insan bedeninden kan hızlıca ve ağrısız gerçekleşebiliyor. Birçok insanın kan aldırırken işleme karşı korku duyduğunu biliyoruz. Bazı insanlar, iğneyle ilgili yapılan süreçten korku duyuyor. Bazıları da, vücutlarında damar yolu açılırken, damarlar dışarıdan görünür olmadığı için birçok kez delik açılması gerekiyor. Bu da, bünyede çeşitli morluklara, kızarıklara ve enfeksiyona neden olabiliyor.
Ancak, Rutgers Üniversitesindeki araştırmacılar ürettikleri robotla birlikte insanlardan daha iyi iş çıkaran bir kan alma yöntemi bulduklarını açıkladı. Araştırmacılara göre, Robot ortalama olarak, %87 ile %97 arasında damar yolunu (Damarların görünür olmasına bağlı) bulma başarısına sahip. Sağlık uzmanlarına göre görünür damarlarda %73 oranında bir başarı yakalarken, görünür olmayan damarlar %60 rakamına ulaşılabiliyor.
Bu robot, aynı zamanda işlemleri kolaylaştırmak ve hastalara ağrısız hizmet sunmanın dışında, sağlık görevlilerine zaman konusunda da yardımcı olması bekleniyor. İşlemlerin hızlı gerçekleşmesi sayesinde uzun süren damar yolu bulma operasyonları tarihe karışacak.
Paper Yazı Editörü Şefi Josh Leipheimer’a geliştirilen ürünle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Cihaz, sağlık görevleri için çok yardımcı oluyor. Görevliler, kan örneklerini; hızlıca, güvenli ve hastalara güven teşkil eder şekilde temin edebiliyorlar. Ayrıca, bu sistemle gereksiz komplikasyonların çıkması da engellenmiş oluyor.
Ayrıca, Rutgers Üniversitesi araştırmacıları, gelecekte tasarladıkları robotun diğer ortak medikal prosedürlerde kullanılabileceğini söylüyorlar. Bunların içine diyaliz ekipmanları ve kateter takımı da dahil edilebilir.
Diğer
Teknoloji sektöründe kadın emeği
Kadın emeği karşılığı, hemen hemen tüm sektörlerde erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olarak ücretlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bürosu verilerine göre bu durum ortalamada maaşlara %15 olarak yansıyor. Eğer konuyu teknoloji sektörüne taşırsak orada durum daha da yakıcı, Forbes teknoloji sektörü kadın çalışanlarının erkek çalışanlara kıyasla eşit işe rağmen %45 daha az kazandığını bildiriyor. Eğer bu mevzunun geçmişte kaldığını ve etkisini kaybettiğini düşünüyorsanız ciddi bir yanılgı içindesiniz. Yukarıda istatistik adı geçen büronun 2019 yılı son çeyrek raporundan alındı. Bu durumun adil olup olmadığını tartışmayı dahi sağlıksız bir anlayış olarak değerlendirmek gerektiği için bunu bir kenara bırakıp özellikle teknoloji sektörü için ‘eşit işe eşit ücret’ konusunda ne yapılabilir ona bakalım.
İlginizi çekebilir: Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Yukarıdaki infografikten de anlaşılabileceği gibi genel iş gücünde de dengeli bir dağılım (%47-%53) olduğu görülen Netflix bir kenara bırakılırsa (ki Netflix’de de teknoloji işlerinde bu oran ancak %30) büyük teknoloji şirketlerindeki teknoloji odaklı işlerde çalışan kadınların oranı yirmili rakamları aşmaktan dahi uzak görünüyor.
Kadın emeği neden daha değersiz olarak değerlendiriliyor?
Kadınlar, maalesef patriyarkal sistemin olumsuz etkilerinden gelişimin ana motorlarından olan teknoloji sektöründe de muaf değiller. Uzun yıllar boyunca teknoloji erkeklerin alanı olarak görülmüştür. Filmleri ve filmlerdeki teknoloji uzmanlarını düşünün, muhtemelen aklınıza yetenekli erkek roller gelecektir. Bu basit örnek gibi birçokları, uzun yıllar boyunca bu toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmuş ve bahse konu adaletsizliklere giden yolun taşlarını döşemiştir.
Yukarıda bahsedilen kırılması çok daha önemli ve zor anlayışın yanında, şirketler aynı işi yapan iki kişiden birine daha düşük ücret vermeyi kar olarak görüyor da olabilir. Fakat uzun vadede ölçülmesi zor olsa da, kariyer basamaklarını çıkması engellenen kadınların işten ayrılması, yetenekli kadınların ayrımcılık nedeniyle teknoloji şirketlerini tercih etmemesi gibi gözden kaçan ciddi maliyetler vardır.
Teknoloji şirketleri yaptıkları maaş tekliflerinin %60‘ünde erkeklere daha yüksek maaş öneriyor. Bu rakam 2017’de %63‘dü. Son yıllarda ufak da olsa bir gelişme var fakat bu gelişim hızı mevcut itirazların daha yüksek sesle yapılmasını gerektiğini de gösteriyor.
Teknoloji’de kadının adı
Peki kadınlar olmadıkları bir sektörü mü zorluyor, tarih hiç de öyle söylemiyor.
- Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor.
- İlk programlanabilir ve tamamen elektronik bilgisayarı geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. Eniac Programcılar Ekibi’nin çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi.
- Yazılım mühendisliği terimi Margaret Hamilton tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, 1969’da aya inmeyi mümkün kılan yazılımı geliştirdi.
- Yine son yılların en büyük ‘hack’ olaylarından birini gerçekleştiren kişi Paige Thomson adlı bir kadındı.
Kadınların teknoloji geliştirmede etkili bir rol oynadığı açıktır. Bir kadının “teknoloji konusunda kötü” olduğu klişesinin ne zaman başladığını kesin olarak söyleyemeyiz. Söyleyebileceğimiz, bunun tamamıyla temelsiz olduğudur.
O zaman daha yüksek sesle: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!
Genel
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi F9 çok “vahşi” olacak!
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu filmiyle izleyicileriyle buluşacak. Serinin bu filminde her şey var. Oscar, Altın Küre, EMMY ödüllerine sahip Helen Mirren, roketli Pontiac Fieros, dev mıknatıslı uçaklar ve hatta John Cena bile var.
İlginiz çekebilir: Microsoft Windows 10 desteğini ne zaman sonlandıracak?
Hızlı ve Öfkeli serisi 20 yıllık tarihi boyunca bir çok macerayı barındıran efsane sinema serilerinden biri oldu. Şimdi ise serinin dokuzuncu filmi olan F9 ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. F9 tanıtım videosu, filmde bulunan tavanına gerçek roket motorları yerleştirilen Pontiac Fiero ve dev mıknatısı olan uçak ile hem fizik hem de hukuk kanunlarını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor.
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi hakkında bilinenler
Vin Diesel‘ın canlandırdığı Dominic Torreto‘nun karşısına eski bir düşmanı olan Cipher (Charlize Theron) çıkar. Torreto‘yu öldürme görevi planlar ve bunun için onun peşine Dom‘un uzaktan kardeşi olan Jakob’u (John Cena) takar. Jakob iyi bir şoför, usta bir hırsız ve aynı zamanda suikastçidir.
Serinin hayranları tarafından çok sevilen bazı karakterleri de geri döndürerek sürpriz yapıyorlar. Filmin oyuncuları arasında Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Queenie Shaw rolüyle Helen Mirren ve son olarak Sung Kang‘ın canlandırdığı Han da karşımızda olacak.
Son olarak F9′un 20 Mayıs 2020‘de vizyona girmesi bekleniyor
Genel
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere, ek vergi getirildi!
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere bir ücret zammı daha geldi. Bildiğiniz gibi; dün pasaport harçlarına, toplamda %200’den fazla zam getirilmişti. Şimdi ise TRT bandrol haklarında bir değişikliğe gidildi.
İlginizi çekebilir: Yurt dışı telefon kayıt harcı, bir kez daha zamlandı!
Yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutularına ek bandrol ücreti yasası Resmi Gazete’de yayınlandı. Ticari olmayan amaçlarla yurt dışından cep telefonu getirenden sadece 2020 yılı için 20 euro bandrol ücreti alınacak.
Yanında bilgisayar getiren 10 euro bandrol ücreti ödeyecek. Ülkemizde çok satışı bulunmayan ama içerisinde radyo bulunduran vantilatörler bile 10 Avro ile ücretlendirilecek.
TRT kanunundan, yurt dışından getirilen televizyonlar da nasibini aldı!
Yeni yasa ışığında, 20 inçten başlamak üzere televizyonlara getirilen yaptırım aşağıdaki gibi belirlendi;
20 inç 10 avro
21-27 inç arası 16 avro
27-33 inç arası 22 avro
33 inç-45 inç arası 33 avro
46 inç-58 inç arası 40 avro
58 inç ve yukarısı 89 avro
Vantilatördür; saattir fark etmez, radyo varsa ücret alınacak!
Radyo kısmında ise mobil olanlar 1 avro, saatli radyo ve radyolu saatler, herhangi bir müzik aletinin üzerindeki radyolar hatta ve hatta oyuncaklar üzerindeki radyolar da dahil olmak üzere 1 avro, oto teyplerden 1 avro, radyo alıcılarından 2 avro ve video cihazlarında 18 avro olarak ücret belirlendi.
Getirilen düzenlemede ayrıca, şu an mevcutta bulunan cihazlardan alınan TRT Bandrol ücretlerinin de devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Yasa içerisine akıllı kol saatleri bile dahil edilmiş. Açıkçası hiç şaşırmadık. Giyilebilir cihazlardan da ürünün toplam bedeli üzerinden %8 komisyon alınacak.
Zamlar bitmiyor, bitmek bilmiyor. Önümüzdeki günlerde yeni zam haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Böyle giderse, ülkemizde tüketici elektroniği tamamen lüks haline gelecek.