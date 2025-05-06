Highest 2 Lowest, Apple TV+‘ın 2025 sonuna damga vurması beklenen yeni bir suç gerilim filmi olarak dikkat çekiyor. Denzel Washington’ın başrolünde yer aldığı bu yapım, klasik bir Japon filminden ilham alarak modern New York sokaklarına taşınıyor. Peki Highest 2 Lowest ne zaman çıkacak, konusu ne, izlenir mi?

Apple TV+ Highest 2 Lowest fragmanı yayınlandı! Hemen izle!

Yayınlanan Highest 2 Lowest fragman ile merak edilen bazı detaylar belli oldu. Tecrübeli yıldız oyuncu Denzel Washington bu kez karanlık sokaklara ve ahlaki ikilemlere doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu kendisinin önceki filmlerinden de aşina olduğu bir tema.

Highest 2 Lowest fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Highest 2 Lowest Ne Zaman Çıkacak?

Spike Lee ve Denzel Washington iş birliğiyle hayata geçirilmiş bir A24-Apple ortak yapımı olan Highest 2 Lowest, filmi ilk olarak 22 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek. Ardından 5 Eylül itibarıyla Apple TV+’ta izlenebilecek. Bu proje, ikilinin birlikte çalıştığı beşinci film olma özelliğini taşıyor.

Highest 2 Lowest Konusu Ne?

Film, Akira Kurosawa’nın efsanevi filmi High and Low’dan esinlenilerek günümüze uyarlanmış. Ancak bu kez olaylar New York’un kaotik atmosferinde geçiyor. Denzel Washington, müzik sektörünün güçlü bir figürünü canlandırıyor. “Sektörün en keskin kulağı” olarak tanınan Washington, bir fidye planının hedefi haline geliyor ve fidye komplosunun merkezinde ahlaki bir krizle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Highest 2 Lowest oyuncuları kimler?

Filmde Denzel Washington, A$AP Rocky, Jeffrey Wright, Ice Spice ve Ilfenesh Hadera gibi isimler yer alıyor. 2025 en iyi aksiyon filmleri arasında yer alması beklenen filmin oyuncu kadrosu oldukça geniş.

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