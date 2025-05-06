Ölümcül oyunlar, ihanetler ve beklenmedik dönüşlerle dolu Squid Game 3. sezonu geliyor. Squid Game hayranları için geri sayım başladı. İlk fragmanı ve afişi yayınlanan Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak, konusu ne olacak, hangi platformda yayınlanacak, oyuncu kadrosu nasıl?

Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix, dünya çapında büyük yankı uyandıran Squid Game dizisinin üçüncü ve final sezonunun 27 Haziran 2025‘te izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Bu sezon, ikinci sezonun ardından sadece altı ay sonra izleyiciyle buluşacak. Squid Game 3. sezon, Netflix’in açıklamalarına göre, toplamda 8 bölümden oluşacak ve her bölüm ortalama 50-60 dakika sürecek.

Squid Game 3. Sezonun Konusu Ne Olacak?

Üçüncü sezon, Seong Gi-hun’un (Lee Jung-jae) hikayesini sürdürecek. İkinci sezonda yaşanan trajik olayların ardından, Gi-hun’un oyunu sona erdirme çabaları ve karşılaştığı yeni zorluklar anlatılacak. Fragmanda, oyuncuların kırmızı ve mavi toplar seçerek takımlara ayrıldığı yeni bir oyun mekaniği tanıtıldı. Ayrıca, Jun-hee’nin (Jo Yu-ri) hamile olduğu görülüyor. Dizinin yaratıcıları, bu sezonun “hayal edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız” olacağını belirtiyorlar.

Squid Game 3. Sezon Hangi Platformda Yayınlanacak?

Final sezonu, Netflix platformunda yayınlanacak. Tüm bölümler, 27 Haziran 2025‘ten itibaren izlenebilir olacak.

Squid Game 3. Sezon Oyuncu Kadrosu Nasıl?

Üçüncü sezonda, önceki sezonlardan tanıdık yüzler geri dönüyor. Lee Jung-jae, Seong Gi-hun rolüyle başrolde yer alacak. Ayrıca, Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da rollerine devam edecekler. Yeni karakterler ve sürpriz konuk oyuncuların da hikayeye dahil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Nine Perfect Strangers 2. sezonu fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.