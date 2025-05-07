Türkiye’nin sevilen komedi dizisi Prens‘in 3. sezon galası öncesinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Peki, dizinin başrol oyuncuları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan, Prens 3. sezon galasında neden yok?

Prens 3. Sezon Gala Daveti Neden Krize Dönüştü?

Yayın platformu Max, galaya davet edilecek kişilerin sayısını kendi global standartları uyarınca sınırlı tutmak istedi. Ancak yapım şirketi MGX Yapım, tüm oyuncu ve teknik ekibin galada yer almasını talep etti. Bu anlaşmazlık, galaya katılım konusunda fikir ayrılıklarına yol açtı.

MGX Yapım’ın patronu Müşvik Guluzade, oyunculara gönderdiği yazıda, “Max ekibiyle Prens 3. Sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gala davetindeki bu kriz, yapım süreçlerinde ekip dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın tavrı, sektör içinde oyuncular ve emekçilerin birlik mesajı olarak da yorumlanıyor. Bu durum, Prens dizisi izleyicisi nezdinde yeni sezon beklentilerini daha da yükseltebilir. Yeni gelişmeleri yakından takip etmek önemli.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ise “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını belirttiler. Bu gelişmeler, Prens dizisinin hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Dizinin üçüncü sezonunun 9 Mayıs’ta Max platformunda yayınlanması planlanıyor.

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