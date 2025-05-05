Opel, bahar aylarına özel olarak hazırladığı cazip kampanyalarla otomobil tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan Opel Mayıs kampanyaları kapsamında, hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde birbirinden avantajlı finansman seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında faizsiz kredi imkanları öne çıkıyor. Opel Mayıs kampanyaları yeni bir Opel sahibi olmak için harika bir fırsat sunuyor.

Opel Mayıs Kampanyaları Hangi Otomobilleri Kapsıyor?

Opel Mayıs kampanyaları, Opel kanadında sevilen birçok otomobili kapsıyor. Bu bağlamda Corsa, Corsa-e, Astra, Astra-e, Grandland, Combo, Zafira, Mokka, Vavaro modellerinde kampanyalar mevcut.

Opel Corsa Mayıs Kampanyası

Şehir içi kullanımın popüler modellerinden, sportif ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Opel Corsa, Mayıs ayına özel 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Opel Astra Mayıs Kampanyası

Opel Mayıs kampanya dahilinde, markanın şık ve modern çizgilerini taşıyan, Opel Vizör ve Pure Panel kokpit gibi özellikleriyle öne çıkan Opel Astra modeli için de benzer bir finansman desteği sağlanıyor; 150 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı Astra severleri bekliyor.

Opel Mokka Mayıs Kampanyası

Yenilenen tasarımı ve cesur duruşuyla ilgi odağı olan Opel Mokka da Opel Mayıs kampanya fırsatlarından yararlanıyor. Bu popüler SUV modeli için 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

Opel Grandland Mayıs Kampanyası

Markanın SUV segmentindeki iddialı temsilcisi yeni Opel Grandland ise hem hybrid hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonunda 504 km’lik etkileyici WLTP menzili sunan Grandland, 1 milyon 861 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle alıcılarını bekliyor. Bu kampanya, Opel Mayıs kampanyaları dahilinde sunulan en dikkat çekici fırsatlardan biri.

Opel Corsa Elektrik Mayıs Kampanyası

Opel, elektrikli mobiliteye geçişi desteklemek amacıyla tamamen elektrikli modellerinde de cazip koşullar sunuyor. Opel Corsa Elektrik, GS donanım seviyesiyle 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Opel Astra Elektrik Mayıs Kampanyası

Performansı ve tasarımıyla öne çıkan Opel Astra Elektrik ise yine GS donanım seviyesinde, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajıyla elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenleri bekliyor. Opel Mayıs kampanyası ile elektrikli modellere ulaşım kolaylaşıyor.

Opel Zafira Mayıs Kampanyası

Opel, hafif ticari araç segmentinde de KOBİ‘lerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Opel Mayıs kampanyaları kapsamında, Alman mühendisliğinin ürünü olan çok yönlü Opel Zafira, 450 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla profesyonellerin tercihi oluyor.

Opel Combo Mayıs Kampanyası

Fonksiyonelliği ile öne çıkan Opel Combo ailesinde ise farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler mevcut. Combo modeli 300 bin TL’ye veya Ultimate donanımına özel 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunulurken, Combo Cargo için 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Elektrikli ticari araç çözümü arayanlar için Combo Elektrik ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ile Opel Mayıs kampanya avantajları arasında yer alıyor.

Opel Vivaro Mayıs Kampanyası

Yüksek taşıma kapasitesi ve farklı gövde tipleri sunan Opel Vivaro Cargo (5,3 m³ ve 6.1 m³ hacimli versiyonlar) ve Vivaro City Van modelleri, 450 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor. Geniş iç hacmi ve dayanıklılığı ile bilinen Opel Movano için de Mayıs ayına özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Opel Mayıs kampanya ile ticari araç sahibi olmak isteyenler için cazip koşullar yaratılıyor.

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Siz Opel Mayıs kampanyaları hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.