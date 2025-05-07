Türkiye otomobil pazarının önde gelen oyuncularından Renault, Mayıs 2025 için güncellenmiş fiyat listesini duyurdu. Merakla beklenen Renault Mayıs fiyat listesi, markanın birçok sevilen modelinde önemli fiyat artışlarını gözler önüne sererken, bazı modellerde ise fiyatların korunduğu dikkat çekiyor. Peki Renault Mayıs fiyat listesi nasıl? Renault Megane fiyatı ne kadar oldu? Renault Duster fiyatı arttı mı?

Renault Mayıs Fiyat Listesi

Açıklanan Renault Mayıs fiyat listesi, birçok model için Nisan ayına kıyasla yukarı yönlü bir fiyat günellemesini işaret ediyor. Özellikle Clio, Yeni Captur ve Yeni Duster gibi popüler modellerde görülen zamlar, alıcıların bütçelerini yeniden değerlendirmelerini gerektirebilir. Şimdi gelin, Renault Mayıs fiyat listesi kapsamında öne çıkan modellerin güncel fiyatlarına ve donanım seçeneklerine daha yakından bakalım.

Clio Mayıs Fiyat Listesi

Markanın B segmentindeki popüler temsilcisi Clio, Renault Mayıs fiyat listesi ile birlikte güncellenen fiyat etiketlerine sahip. Nisan ayında 1.371.000 TL’den başlayan Clio, yeni listede artış gösterdi.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi 1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.419.000 TL 1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.529.000 TL

Captur Mayıs Fiyat Listesi

Yeni Captur, özellikle hibrit motor seçeneğiyle dikkat çekerken, Renault Mayıs fiyat listesi ile en belirgin fiyat artışlarından birini yaşadı. Modelin başlangıç fiyatı Nisan’a göre önemli ölçüde yükseldi.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi 1.3L 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 1.840.000 TL 1.3L 160 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 1.965.000 TL

Duster Mayıs Fiyat Listesi

SUV segmentinin iddialı oyuncularından Yeni Duster, hem benzin/LPG hem de hibrit seçenekleriyle Renault Mayıs fiyat listesi içerisinde yer alıyor. Fiyatlarında artış gözlemlenen Duster, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi Eco-G 100hp, Benzin/LPG Evolution, Manuel 1.647.000 TL E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit Evolution, Otomatik 1.969.000 TL Mild hybrid advanced 130hp 4×4, Hibrit Evolution, Manuel 2.029.000 TL E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit Techno, Otomatik 2.028.000 TL Mild hybrid advanced 130hp 4×4, Hibrit Techno, Manuel 2.084.000 TL

Megane E-Tech Mayıs Fiyat Listesi

Elektrikli otomobil pazarında Renault’nun temsilcisi olan Megane E-Tech, Renault Mayıs fiyat listesi içerisinde fiyatını koruyan modellerden biri oldu. Bu durum, elektrikli araçlara olan ilgiyi canlı tutmayı hedefleyebilir.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi EV60 220 hp, Elektrikli Techno, Otomatik 1.651.000 TL EV60 220 hp, Elektrikli Iconic, Otomatik 1.781.000 TL

Megane Sedan Mayıs Fiyat Listesi

Sedan segmentinin popüler modellerinden Megane Sedan da Renault Mayıs fiyat listesi ile fiyatlarında artış yaşayan araçlardan. Hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 1.837.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 1.918.000 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 2.062.000 TL

Austral Mayıs Fiyat Listesi

Renault’nun C-SUV segmentindeki iddialı modeli Austral, hibrit motor seçenekleriyle Renault Mayıs fiyat listesi içerisinde zamlanan modeller arasında yer alıyor. Geniş iç hacmi ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.253.000 TL Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.317.000 TL Full Hybrid 200HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.692.000 TL

Rafale Mayıs Fiyat Listesi

Markanın coupe-SUV segmentindeki yeni oyuncusu Rafale, Renault Mayıs fiyat listesi içerisinde fiyatı değişmeyen bir diğer model olarak öne çıkıyor. Tasarımı ve performansıyla üst segmenti hedefliyor.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Mayıs Fiyat Listesi 1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 2.663.000 TL

Bu fiyat listesi, araçların tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, çeşitli opsiyonlar (özel renk, teknoloji paketleri, güvenlik donanımları vb.) ile nihai maliyetler farklılık gösterebilir. Renault Mayıs fiyat listesi, araç alım sürecinde önemli bir rehber niteliğindedir ve tüketicilerin güncel piyasa koşullarını değerlendirmesine olanak tanır. Yapılan zamlar, genel ekonomik koşullar ve artan maliyetlerle ilişkilendirilmektedir.

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Siz Renault Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.