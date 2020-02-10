Amazon, MWC 2020’ye katılmayacağını açıklayan şirketler arasına katıldı

Amazon, korona virüsü endişesi ile MWC 2020’ye (Mobil Dünya Kongresi) katılmayacağını açıklayan şirketler arasına katıldı. Çin’de ortaya çıkan virüs dünya genelinde teknoloji sektörünü etkilemeye devam ediyor.

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Mobil Dünya Kongresi (MWC) katılımcı kaybetmeye devam ediyor

Amazon, korona virüsün getirdiği riskler nedeniyle dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC’den çekilme kararı alan en yeni şirketlerden oldu. Organizasyon yetkilileri, 100 bin kişinin katılımını bekledikleri etkinliğin devam edeceğini söyledi. Ancak diğer şirketlerin de katılım konusunda kararsız olduklarını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde Sony, LG, Ericsson ve NVIDIA 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğe katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Etkinliği düzenleyen GSMA, bazı büyük katılımcıların bu yıl fuara gelmemeye karar verdiklerini onayladı. Fakat 2800’den fazla katılımcı şirketle birlikte güçlü kalacaklarını belirtti. Ziyaretçilerin, katılımcıların sağlık ve güvenliklerinin en büyük kaygıları olduğunu dile getiren organizasyon yetkilileri Korona virüsü riskine karşı ek önlemler aldıklarını açıkladı. Bu önlemler arasında Virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Hubei eyaletinden tüm katılımcılara etkinliğin yasaklanması ve daha önce Çin’de bulunan katılımcıların son 14 gün boyunca ülke dışında olduklarını kanıtlamaları zorunluluğu yer alıyor.

Görünüşe göre Korona virüsü Barcelona’da düzenlenecek olan Mobil dünya kongresini (MWC) bütün önlemlere rağmen olumsuz etkilemeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünün acil durum ilan etmesi ve Çin’de salgının her geçen gün daha büyük kitlelere yayılması şirketlerin fuardan çekilmesinde bir numaralı neden olarak gözüküyor.