Teknoloji devi Xiaomi, özellikle öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yeni tablet modelini Çin pazarında resmen duyurdu. Donanım gücünü temel sürümden alan Redmi Pad 2 Pro, yenilikçi yazılım özellikleri ve kutu içeriğiyle standart modellerden belirgin bir şekilde ayrılıyor. Gelişmiş donanımı kadar bünyesinde barındırdığı yapay zeka destekli tablet fonksiyonlarıyla da dikkat çeken bu cihaz, uzun çalışma saatleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. Peki, öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen bu yeni cihaz kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?

Öğrenci odaklı Redmi Pad 2 Pro donanım ve tasarım özellikleri

Eylül 2025 lansmanlı temel versiyonun üzerine inşa edilen Redmi Pad 2 Pro, kağıt üzerinde selefiyle aynı güçlü donanım bileşenlerini paylaşıyor. Cihazın ön yüzünde 12.1 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip üst düzey bir ekran paneli bulunuyor. Uzun süren ders çalışma seanslarında göz yorgunluğunu ve ekran parlamalarını en aza indirmek için bu modelde özel bir mat cam teknolojisi kullanılıyor. Böylece aydınlık ortamlarda bile okuma ve yazma deneyimi üst seviyede tutuluyor.

Performans tarafında tablet, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden alıyor. Yalnızca tek bir bellek konfigürasyonuyla raflardaki yerini alan cihazda, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı kullanıcılara sunuluyor. Xiaomi, öğrencilerin yoğun kullanım temposunu düşünerek bu cihaza 12.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya entegre etti. Bu büyük pil, 33W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede enerji seviyesini toparlayabiliyor.

Şarj yetenekleri yalnızca tabletin kendi bataryasını doldurmakla sınırlı kalmıyor. Cihaz, 27W ters kablolu şarj özelliği sayesinde ihtiyaç duyulduğunda diğer akıllı telefonları veya aksesuarları şarj edebilen bir güç bankası işlevi de görüyor. Tüm bu donanım gücü, cihazın eğitim odaklı yazılımlarını kusursuz bir şekilde çalıştırmasına olanak tanıyor.

Yapay zeka öğretmeni ve zenginleştirilmiş kutu içeriği

Yeni Redmi Pad 2 Pro modelini standart versiyondan ayıran asıl detaylar, kutudan çıkan özel aksesuarlar ve sisteme entegre edilen eğitim yazılımlarında gizli. Özel sürüm; sağlam yapıya sahip koruyucu kılıfı ve dokunmatik ekran kalemiyle birlikte sahiplerine ulaşıyor. Koruyucu kılıf üzerinde kalemi saklamak için özel bir bölme yer alırken, aynı zamanda bu kılıf katlanabilir yapısıyla pratik bir stand görevi de üstleniyor.

Yazılım tarafında ise teknoloji devinin eğitime getirdiği yenilikçi çözümler öne çıkıyor. Sisteme entegre edilen yapay zeka öğretmeni, öğrencilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girerek ders sırasında sorulan soruları anında yanıtlayabiliyor. Diğer bir akıllı özellik sayesinde, öğrenciler ödevlerini tek bir dokunuşla kontrol ettirebiliyor, hatalarını görebiliyor ve geliştirilmesi gereken noktalar hakkında geri bildirim alabiliyor.

Bu zengin ekosistem, Xiaomi Eğitim Merkezi için sunulan üç yıllık ücretsiz abonelikle destekleniyor. Kullanıcılar bu abonelik sayesinde ders kitaplarına, 150 binden fazla eğitim materyaline ve yapılandırılmış özel çalışma planlarına doğrudan erişim sağlayabiliyor. Redmi markasının eğitim alanındaki bu hamlesi, dijital öğrenme sürecini çok daha verimli bir yapıya dönüştürüyor.

Fiyatlandırma ve pazar durumu

Öğrenciler için özel olarak geliştirilen bu tablet, Çin pazarında 2.699 CNY fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Aynı bellek kapasitesine sahip standart versiyonun 1.799 CNY fiyata satıldığı göz önüne alındığında, eğitim odaklı paket ve yazılım eklentilerinin belirli bir fiyat farkı yarattığı görülüyor. Cihazın küresel pazarlara gelip gelmeyeceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Markanın daha önce benzer çocuk odaklı tabletlerini Çin dışındaki bölgelerde de satışa sunduğu biliniyor.

Ters kablolu şarj nedir?

Cihazın kendi bataryasında depoladığı enerjiyi, uygun bir kablo yardımıyla başka bir elektronik cihaza aktarmasına olanak tanıyan teknolojiye ters kablolu şarj denir. Bu özellik sayesinde yüksek batarya kapasiteli tabletler, acil durumlarda akıllı telefonlar veya kablosuz kulaklıklar için bir taşınabilir şarj cihazı gibi kullanılabilir.

