Akıllı telefonlardan sonra en çok vakit geçirilen ürünlerden birisi ise tabletler. Birçok kişi tabletleri oyun oynamak, dizi ve film izlemek, ofis işlerini kolayca halletmek ya da öğrenci ise not almak, derslerini yapmak veya online kurslara katılmak için tercih ediyor.

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Tablet satın alırken dikkat edilmesi gereken belirli noktalar ortaya çıkıyor. İhtiyaca yönelik özelliklerin belirlenmesi tablet tercih ederken önem arz ediyor. Biz de fiyat/performans oranı yüksek olan tabletlerden birisi Redmi Pad’in neden alınabileceğine bu videoda yakından bakıyoruz.

1)Ekran

Redmi Pad özellikle ekranıyla dikkat çekiyor. 10.61 inç IPS LCD ekranı, 2K çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca 90Hz Ekran Yenilemesiyle akıcı görüntüler sağlarken TÜV Rheinland Sertifikası ve SGS Düşük Görsel Yorgunluk Sertifikası ile göz sağlığı da korunuyor.

2) Kamera ve Ses Özellikleri

Ön tarafta yatay formda yerleştirilen 8MP ön kamerası özellikle görüntülü görüşmelerde işinize yarıyor. 105 Derece ultra geniş açısı bulunan bu kamera FocusFrame teknolojisi sayesinde sizi her zaman kadraj içinde tutuyor, böylece toplantılarda kameraya bir başkası dahil olsa bile hiç bir zaman odak dışına çıkmıyorsunuz.

3) Güçlü işlemci, sorunsuz performans

MediaTek Helio G99 işlemcisinden gücünü alana Redmi Pad, bulunduğu segmentte iddialı bir performans sergileyebiliyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci hem performanslı oyun kullanımlarımda hem de standart kullanımda verimli bir işlemci olduğunu gösteriyor. Ayrıca MIUI for Pad yazılımı ile tablete özel özelliklerden faydalanıp daha efektif bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz.

4)Tüm gün dayanan batarya

Redmi Pad, 8000 mAh bataryasıyla gün boyu kullanım sunabiliyor. Özellikle kompakt sayabileceğimiz bir tablet kasasına sahipken bu büyüklükteki batarya ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla aşan bir deneyim, bekleme modunda ise 3-4 süren bir deneyim vadediyor. 18W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor.

5)Şık tasarım

Yekpare metal kasaya sahip olan Redmi Pad elinize aldığınızda premium bir his yaratıyor. Soğuk metal hissini veren tablet 7,05mm kalınlığıyla elinizde ince bir kitap tutuyormuş hissiyatını yaşatırken 445 gram ağırlığı ile taşıma zorluğu da çıkarmıyor. Grafit Gri, Ay Işığı Gümüşü ve Mint Yeşili olmak üzere üç farklı renkle tercih edilebiliyor.

Peki siz Redmi Pad hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir tablet alacak olsanız seçenekleriniz arasında Redmi Pad olur muydu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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