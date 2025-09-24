REDMI Pad 2 Pro, büyük ekranlı tablet deneyimini yeniden tanımlamak üzere tanıtıldı. Özellikle eğlence ve üretkenlik için geliştirilen cihaz, güçlü donanımı, yüksek kapasiteli bataryası ve göz sağlığına yönelik ekran teknolojileriyle dikkat çekiyor. Peki REDMI Pad 2 Pro hangi özelliklerle öne çıkıyor? Fiyatı ne kadar?

REDMI Pad 2 Pro özellikleri neler?

REDMI Pad 2 Pro, 12,1 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüklü (2560×1600 piksel) ultra geniş bir ekranla geliyor. Dolby Vision® desteği sayesinde daha canlı renkler ve gerçeğe en yakın görseller sunuluyor. 120 Hz’ye kadar ayarlanabilir yenileme hızıyla film, oyun ve çoklu görevlerde her zaman akıcı bir görüntü elde ediliyor. DC karartma ve üçlü TÜV Rheinland sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda göz sağlığı korunuyor.

Cihaz, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio destekli dört hoparlör sistemiyle güçlü bir ses deneyimi sağlıyor. Hoparlör çıkışı manuel olarak %300’e kadar artırılabiliyor, bu sayede gürültülü ortamlarda bile netlik kaybolmuyor.

REDMI Pad 2 Pro, 12.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya ile donatılmış. 33W hızlı şarj sayesinde pil kısa sürede doldurulabiliyor. Ayrıca 27W kablolu ters şarj özelliği sayesinde tablet, gerektiğinde bir powerbank gibi kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir: Fiyat performans canavarı Xiaomi 15T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 15T Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Tablet, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden güç alıyor. Adreno 810 GPU ile oyunlarda ve multimedya işlemlerinde yüksek performans sağlıyor. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile geliyor. Kullanıcılar 2 TB’a kadar microSD kart desteğiyle depolama alanını genişletebiliyor.

Ön tarafta 8 MP kamera, arka tarafta ise yine 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Hem görüntülü görüşmeler hem de basit fotoğraf çekimleri için yeterli bir deneyim sunuyor.

Cihaz, Xiaomi HyperOS işletim sistemiyle geliyor. Xiaomi bağlantı özellikleri sayesinde arama senkronizasyonu, paylaşılan panoya erişim, ağ senkronizasyonu ve cihazlar arası kamera kullanımı gibi işlevler sunuyor. Ayrıca Google Gemini entegrasyonu ve Circle to Search with Google desteği de mevcut. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 destekleniyor.

Metal gövdesiyle premium bir his sunan REDMI Pad 2 Pro, 279.8 × 181.65 × 7.5 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında. Grafit Grisi, Gümüş ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Aksesuar tarafında REDMI Smart Pen, REDMI Pad Pro 2 Klavye ve koruyucu kılıf desteği sunuluyor.

REDMI Pad 2 Pro fiyatı ne kadar?

Cihaz, 8GB+256GB sürümüyle Türkiye’de 15.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Tab A11 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce REDMI Pad Pro 2, sunduğu büyük ekran ve güçlü özellikleriyle tablet pazarında fark yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.