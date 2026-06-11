YouTube, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerini güncelledi ve paketlere dikkat çeken bir zam yaptı. Yeni fiyatlar 11 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, en çok kullanılan bireysel paket 79,99 TL’den 119,99 TL’ye yükseldi.

Yeni Fiyatlar Ne Oldu?

Güncel listeye göre aile paketi 159,99 TL’den 239,99 TL’ye çıktı. Öğrenci aboneliği 52,99 TL’den 79,99 TL’ye, Premium Lite ise 49,99 TL’den 79,99 TL’ye güncellendi.

Böylece bireysel abonelikte yaklaşık yüzde 50, Premium Lite’ta ise yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gerçekleşti.

Zam Neyi Değiştiriyor?

YouTube Premium, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music erişimi gibi avantajlar sunuyor. Ancak yeni fiyatlarla birlikte özellikle bireysel ve aile paketlerinde kullanıcıların aylık bütçesi belirgin şekilde artmış oldu.

iPhone üzerinden yapılan aboneliklerde ise uygulama içi satın alma komisyonları nedeniyle fiyatların web ve Android’e göre daha yüksek olabildiği belirtiliyor.

Kullanıcıları Ne Bekliyor?

Zam, Türkiye’de dijital abonelik maliyetlerinin yükseliş trendini bir kez daha öne çıkardı. YouTube Premium’un önceki fiyat artışı da kısa süre önce gündeme gelmişti; bu son güncelleme, platformun fiyat politikasını sıklaştırdığını gösteriyor.

Özellikle aile paketi kullananlar için yeni ücret, aylık harcamada hissedilir bir fark yaratacak.