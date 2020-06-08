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Redmi Note 9S DAHA hızlı şarj olur mu? | 30W HIZLI ŞARJ testi
Redmi Note 9S bildiğiniz gibi, 18W şarj desteğine sahip olarak firma tarafından lanse edilmişti. İnternet üzerinde çeşitli forumlarda ise 30W hızlı şarj cihazıyla daha hızlı dolum yapılabileceği belirtiliyor.
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Söylediğim üzere Xiaomi’nin Redmi Note 9S cihazı 18W hızlı şarj desteğine sahip. Abisi olarak nitelendirebileceğimiz Redmi Note 9 Pro’da ise aynı işlemciyi kullanmalarına nazaran (Snapdragon 720G), Pro cihazda 30W şarj desteği bulunuyor.
Biz de bu iddiayı güçlendirmek adına bir test yapalım dedik. Cihazımızı “Xiaomi” marka biri 18W, biri 30W olmak üzere şarj adaptörleriyle şarj ettik. Büyük bir hüsranla sonuçlanan testimizde, ekran kapalı olarak yaptığımız “Şarj testimiz” iki şarj aletiyle de ortalama olarak “2 saat” sürdü.
Tahminim şu ki, firma anakart üzerinden ya yazılımsal ya da donanımsal olarak bu desteği kapatmış olabilir. Bu yüzden de cihaz daha hızlı şarj edilemiyor olabilir.
Donanım
Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un ROG serisine nazaran daha uygun fiyatlı model ailesi TUF Gaming serisinden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerine detaylı test yaptık.
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TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi
Özellikle bazı modellerde ısındığı ve performans sorunu yaşadığı söylenen TUF Gaming ekran kartlarından yeni seri olarak geçen GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerini zorlayarak testlerini gerçekleştirdik. Özellikle ısınma değerlerine göz attığımız kartlar bu konuda oldukça dengeli ve fanlar %40 performansta çalışıyorken bile serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Aynı zamanda iki ekran kartı ile de oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız sistem özelliklerimiz ise şöyle;
- Intel Core i9 10900
- ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- 2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
- TUF Gaming GTX 1660 Super / TUF Gaming GTX 1650 Super
- Corsair VS650 güç kaynağı
- ROG Ryujin 240 sıvı soğutma
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super 6G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1815 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1785 MHz , GPU Hızı : 1530 MHz
CUDA Çekirdeği; 1408
Bellek Hızı; 14002 MHz
Video Belleği; GDDR6 6GB
Güç Bağlantısı; 1 x 8-pin
Boyutlar; 26.4 x 13 x5.5 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super 4G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1755 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1725 MHz , GPU Hızı : 12002 MHz
CUDA Çekirdeği; 1280
Bellek Hızı; 12002 MHz
Video Belleği; GDDR6 4GB
Güç Bağlantısı; 1 x 6-pin
Boyutlar; 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
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Oppo Enco W31 inceleme | 600 TL’ye alınır mı?
Oppo Enco W31 modeli geçtiğimiz günlerde firma tarafından satışa sunuldu. Şu anda Turkcell üzerinde 36 ay faturaya ek olarak 23 TL’ye satın alınabiliyorken, Trendyol gibi e-ticaret sitelerinden 599 TL’lik fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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Kulaklığın tek bir rengi bulunuyor. Sadece beyaz rengi piyasada bulunuyor. Tam kablosuz kulaklığın kutusundan kulaklığımızın kendisi, type-c kablomuz ki böylece kulaklığımızın type-c girişine sahip olduğunu fark ediyoruz. Ve 2 adet büyük ve küçük olmak üzere silikonlarımız yer alıyor.
Oppo Enco W31 – eksik yanları
Tasarıma geçmeden önce isterseniz kulaklığımızın eksik yanlarından bahsedelim. 600 TL’lik fiyatına nazaran üzerinde herhangi bir Qi standartına sahip kablosuz şarj desteğimiz bulunmuyor. İncelemiş olduğum ve Oppo’nun alt markası olarak lanse edilen Realme’nin Buds Air cihazında kablosuz şarj imkanımız bulunuyordu.
İkincisi ise, 7mm’lik dinamik sürücülerimiz var. Birbirleriyle rekabet halinde oldukları Huawei Freebuds 3i modelinde 10 mm’lik, Realme Buds Air’da ise 13 mm’lik dinamik sürücülerimiz mevcut. Sürücülerin boyutu arttıkça sesdeki kalite daha belirgin hale geliyor.
Keşke bu fiyat seviyesine konumlandırırken biraz daha güçlü teknik özelliklerle cihazı taçlandırsalarmış. Son olarak ise, Hızlı Eşleştirme modu şu an ekranda gördüğünüz cihazlar hariç ColorOS 7 kullanan cihazlarda çalışıyor. Keşke daha fazla cihaza destek sağlayabilselermiş. Gerçekten kullanımı kolaylaştıran bir detay olduğunu düşünüyorum.
Oppo Enco W31 – tasarım detayları
Oppo Enco W31 modelinin şarj ünitesi tamamen yuvarlak hatlara sahip bir tasarımla bizleri karşılıyor. Şarj ünitesinin ön tarafında firmanın logosu yer alıyor. Bildirim ışığı şarj ünitesinin içerisine dahil edilmiş. Üç fazlı ledlerle şarj durumunu bildiriyor.
Aynı zamanda ledlerin altında bulunan küçük yuvarlak tuşa basılı tuttuğumuzda kulaklık ile telefon arasındaki eşleşme sağlanmış oluyor. Kulaklıkların görünüşüne baktığımızda ise, mikrofonun daha iyi çalışmasını sağlayan ince uzun tarafı parlak plastik kullanılmış.
Üst tarafında kulağa daha iyi oturması için planlanan kısımda ise aliminyum plaka yerleştirilmiş. Ön tarafı çevirdiğimizde sensör ve mikrofon görüyoruz. Sensör ile birlikte kulaklığı kulağınıza takdığınız esnada, izlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğin otomatik olarak oynatılması sağlanıyor.
Kullanılan sensör gayet efektif çalışıyor. Hızlı tepki verebiliyor. Aynı zamanda alt tarafta da bir mikrofon var. Yani iki mikrofon bulunuyor. Bu arada, Oppo Enco W31 modeli kutudan orta boy silikonlarla çıkıyor. Fakat genelde orta boyları kulaklık ölçülerim küçük olduğu için büyük bile gelirdi. Bu kulaklıkta öyle olmadı. En büyük boy bile en küçük titreşimde düşebiliyor kulağımdan.
Ses performansı nasıl?
Rakiplerinden bir gömlek daha aşağıda. Sesler dengeli ama içerisindeki sürücülerden dolayı çok yüksek ses alamıyorsunuz. Bazı kullanıcılar daha dengeli ve yüksek olmayan ses performansını tercih edebilirler. Zaten yüksek ses her zaman kalitesli ses anlamına da gelmiyor. Ben yüksek seste her enstürmanı duyabileciğim çözümler geliştiren kulaklıkları tercih ediyorum. Yine de orta seslerde enstürmantel anlamda müzik içerisindeki her ses ekipmanını ayırt edebiliyorsunuz.
Ayrıca kulaklıktaki bas modu sayesinde bas’lar gerçekten canlanıyor. İçerisindeki sürücüye rağmen yazılımsal olarak bassı iyi sunan bir model olmuş. Ses tarafında en beğendiğim noktası sesi iletim performansı oldu.
Tam kablosuz kulaklığın teknik özellikleri neler?
Firmanın öne çıkartığı Binaural düşük gecikmeli iletim teknolojisi sayesinde herhangi bir video içeriğinde konuşanların sesi eş zamanlı kulağa iletilmiş oluyor. Kulaklık peki bunu nasıl sağlıyor. Bluetooth 5.0 ile iki kulaklığa da ayrı ayrı veri göndermek yerine eş zamanlı olarak aktarım gerçekleştiriyor. Böylece gecikme oranları düşüyor.
Teknik özelliklere değineceğimiz zaman, sürücü tarafında Çift TPU Kompizit grafen diyafram var. Yüksek freakansların menzilini ve düşük freakansların derinliğini arttırıyor. 95 db sürücü hassasiyetimiz bulunuyor. AAC ses formatını destekliyor. Frekans tepki aralığı 20 Hz ile 20 kHz arası. Bluetooh 5.0 kullanılmış. 10m mesafeye kadar da kulaklık telefonla iletişim sağlayabiliyor. Kulaklıklar tek başına 25 mAh, şarj kutusuyla birlikte 350 mAh. Şarj süresi şarj kutusuyla birlikte 2,5 saat sürüyor.
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Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 9S Pil Düellosu
Pil Düellosu serimizde şimdi de Redmi Note 9S ve Xiaomi Mi 9T modelleri karşı karşıya geliyor.