Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Motorola, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif rol oynamaya başladı ve yeni bir yol haritası çizdi. Markanın hedef pazarları ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri olsa da küresel çapta çok sayıda ülke bu markayala ilgileniyor. Dünya basını Motorola ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip.
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Motorola One Fusion serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Bir Polonya web sitesinde Motorola One Fusion serisi ile ilgili bazı özelliklerin sızdırıldığı açıklandı. Serinin Plus ve taban model olmak üzere iki telefondan oluşacağı söyleniyor. One Fusion Plus, 6.53 inçlik 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta pop-up kamerası bulunacak fakat kamera çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Telefon Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alacak ve 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki modeli bulunacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ve batarya tarafında ise 5.000 mAh pili mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda bulunuyor.
One Fusion ise 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanacak. Cihaz Snapdragon 710 işlemcisi ve 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı model ile gelecek. Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi ve 5.000 mAh pil kapasitesi bu cihazda korunmuş durumda. Plus modelde 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyorken taban modelde 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.5 ile Samsung uygulamalarının içerisinde reklam görebiliriz
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Note 20 serisi ile birlikte göreceğimiz yeni versiyonda kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir.
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Samsung uygulamalarında reklam mı göreceğiz?
Samsung, OneUI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firma, OneUI 2.5 için artık sona yaklaşırken, arayüzün Galaxy Note 20 serisi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yeni arayüzün çıkmasına bu kadar az bir süre kala ortaya atılan iddia ise kullanıcıların canını sıkabilir. TizenHelp isimli internet sitesinin ortaya attığı sızıntılara göre, yeni arayüz içerisinde Samsung, kendi uygulamalarına reklam yerleştirecek. OneUI 2.5 ile alakalı görsellerin de yer aldığı habere göre, uygulamaların yanı sıra kilit ekranında da reklam görmemiz olası. İddialara göre kilit ekranına yerleştirilecek reklamların süreleri olacak. Firma kilit ekranına YouTube platformunda görmeye alıştığımız süreli reklam yerleştirmeyi planlıyor. Hatta ve hatta reklam süresinin bitimine kadar kullanıcıların telefonu açamayacağı da konuşulmakta.
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan başvuru ile gündeme gelen bu konu görünüşe göre gerçekleşmek üzere. Henüz sistem sadece görsel üzerinden yorumlansa da, şimdiden olumsuz yorumlara neden olmakta. Ayrıca kilit ekranında yer alacak reklamların sadece Galaxy A ve M serisi için kullanılacağı da iddia ediliyor. Çinli firmalar ile rekabet etmek için böyle bir yol izlediği iddia edilen firma müşteri kaybetme riski ile de karşı karşıya kalabilir. Sonuçta dijital dünyada yer alan reklamlar, kullanıcıların pek sevdiği bir başlık değil ne yazık ki. OneUI 2.5 arayüzü ve Galaxy Note 20 serisini ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, teknik özellikleri ve lansman tarihiyle sızdırıldı!
Daha önce Snapdragon 765G yonga seti ile geleceği ortaya çıkan OnePlus Z, bugün teknik özellikleri ve lansman tarihiyle birlikte sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın resmi sunum tarihi Temmuz ayının ikinci haftası olacak. Yani 6-12 Temmuz arasında bu telefonunun lansmanını görebiliriz.
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OnePlus Z hangi teknik özelliklere sahip olacak?
OnePlus Z, yeniden düzenlenmiş ve üzerinde çalışılmış bir kamera yapılandırması ile gelecek. Ekranın üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise lazer oto focus sensörünün yanında 48 MP + 13 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi mevcut. Bu kameraların teknik detaylarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ekran tarafında ise 6.4 – 6.5 inç arasında 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED bir ekran bulunacak.
OnePlus Z, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB modelleri bulunacak. Telefon, USB-C bağlantı noktası üzerinden 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Batarya olarak ise OnePlus 8 serisine göre daha düşük bir kapasite olan 4.000 mAh pil ile geliyor. Yazılım olarak Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzü bulunacak. Cihaz, siyah, beyaz, mavi ve bazı farklı renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet modeline 3 yeni renk eklendi!
LG ailesinin hem tasarımı hem de donanımı ile dikkat çekmeyi başaran Velvet modeli yeni renk seçenekleri ile yeniden karşımızda. Şirketin iddialı cihazı şuan için toplamda 7 renk seçeneğine sahip.
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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemciyle karşımıza çıkan LG Velvet Premium tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmişti. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı bulunan telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG Velvet, bilindiği üzere Aurora Beyazı, Aurora Grisi, Güneş Batımı ve Aurora Yeşili olmak üzere 4 renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Bu renk seçeneklerine Aurora Pembesi, Aurora Kırmızısı ve Aurora Mavisi renklerinin de eklenmesi ile cihaz toplamda 7 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulmuş olacak. Ancak yeni renkler şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sunulan modellerde olacak.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya