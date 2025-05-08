Ünlü oyuncu Ezgi Mola, İspanya’daki yatırımında büyük bir şok yaşadı. Peki, Ezgi Mola‘nın başına ne geldi? Okupa nedir, neden tehlikeli?

Ezgi Mola’nın Barcelona yatırımı nasıl kabusa dönüştü?

Başarılı kariyerinin yanı sıra yurt dışı yatırımlarıyla da dikkat çeken Ezgi Mola, Barcelona‘da yeni bir yaşam alanı kurmak için El Born semtinde bir daire satın aldı. Ancak evi boş kaldığı süre içinde okupa olarak bilinen işgalciler eve izinsiz şekilde yerleşti.

Okupa nedir, neden tehlikeli?

Okupa terimi, İspanya’da sahibinin uzun süre kullanmadığı boş evleri sosyal, ekonomik ya da kültürel gerekçelerle işgal eden kişileri tanımlar. Son yıllarda özellikle Barcelona ve Madrid gibi büyük şehirlerde bu hareket ciddi şekilde yaygınlaştı. Ev sahipleri için büyük maddi zararlara yol açan bu durum, özellikle yabancı yatırımcılar açısından yasal belirsizlikler nedeniyle ciddi bir risk oluşturuyor. Boş bir evin kapısı kırılıp işgal edildikten sonra, ev sahibi 48 saat içinde müdahale etmezse, okupa’lar geçici yasal koruma kazanabiliyor.

Ezgi Mola‘nın şehirdeki bir yakını, eve göz kulak olurken içeride yabancı kişilerin yaşadığını fark etti. Hemen bilgilendirilen oyuncu, hukuki süreci başlattı ancak İspanya’daki okupa yasaları nedeniyle işin çözümü kolay görünmüyor.

Bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının 700 bin Euro’dan başladığı bilinirken, Ezgi Mola‘nın satın aldığı evin değeri hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da yüksek tutarda bir yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Oyuncunun önceliği şu anda, okupa mağduriyetini yasal yollarla çözüme kavuşturmak.

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Bu olay, Türkiye’den yurt dışına yatırım yapanlar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Yalnızca gayrimenkul değil, ülke yasaları da iyi araştırılmalı. Ünlü oyuncunun başına gelenler, okupa sorununun uluslararası yatırımcılar üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.

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