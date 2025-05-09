Samsung, 13 Mayıs 2025 tarihinde tanıtacağı iPhone 17 Air rakibi incecik telefonu Samsung S25 Edge modeli hakkında yeni detaylar paylaştı. Peki Samsung Galaxy S25 Edge ekranı nasıl korunacak? Galaxy S25 Ultra gibi yansıma önleyici kaplamayla mı gelecek? İşte S25 Edge hakkında merak edilenler.

Samsung Galaxy S25 Edge ekranı neyle korunacak? Samsung açıkladı!

Samsung Galaxy S25 Edge ekranı, Corning’in yeni nesil cam teknolojisi Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunacak. Bu özel seramik cam, inceliği ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Camın içerisinde yer alan kristaller, darbe ve çatlaklara karşı yüksek direnç sağlarken, görüntü netliğinden ödün vermiyor. Bu, cihazın hem estetik hem de teknik açıdan dengeli bir yapıya sahip olmasını sağlıyor.

Samsung S25 Edge ekranı, Corning’in iyon değişim teknolojisiyle daha da güçlendirilmiş durumda. Böylece telefonun günlük kullanımda karşılaşabileceği düşmelere ve çizilmelere karşı daha uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Samsung Galaxy S25 Edge tasarımı nasıl olacak?

Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S serisinin bugüne kadar üretilmiş en ince modeli olarak lanse ediliyor. Corning ile ortak yürütülen mühendislik süreci sayesinde, şıklığından ödün vermeyen ancak sağlamlığı da elden bırakmayan bir form faktör elde edilmiş durumda.

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Samsung yetkilileri, Samsung S25 Edge modelinde kullanıcı odaklı mühendisliği ön plana çıkardıklarını ve her ayrıntının bu vizyonla şekillendirildiğini ifade ediyor.

Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy S25 Edge tanıtımı için resmi etkinlik 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Samsung’un YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak olan etkinlikte, cihazın tüm detayları açıklanacak. Türkiye lansmanı içinse birkaç hafta içinde yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 Edge, tasarımda incelik ve dayanıklılığı aynı potada eriten yaklaşımıyla, Samsung’un amiral gemisi çizgisini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni S25 Edge nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!