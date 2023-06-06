Xiaomi, popüler akıllı telefon modeli Redmi Note 12 Pro 4G için Android 12 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kullanıma sundu. Xiaomi bu güncelleme ile birlikte kullanıcılara yeni özellikler, iyileştirmeler ve daha sorunsuz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme ayrıca Redmi Note 12 Pro 4G’nin performansını ve işlevselliğini bir üst seviyeye taşıyıyor.

Redmi Note 12 Pro 4G, MIUI 14 güncellemesi ile Android 12’nin gücünü deneyimleyecek. Android 12, kullanıcı dostu bir arayüz, gelişmiş gizlilik ayarları ve hızlı performans gibi özellikler sunuyor. Bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarında daha akıcı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

MIUI 14 güncellemesi, Redmi Note 12 Pro 4G’ye bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Yenilenen MIUI tasarımı, daha sade bir kullanıcı arayüzü sağlıyor. MIUI 14 güncellemesi ile Redmi Note 12 Pro 4G’nin performansı artacak. Daha akıcı bir kullanıcı deneyimi için optimizasyonlar yapılacak ve uygulama geçişleri daha hızlı olacak.

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Ayrıca, güncelleme ile pil ömründe de iyileştirmeler beklenebilir. MIUI 14, Redmi Note 12 Pro 4G’nin arayüzünde yenilikler sunacak. Daha modern bir tasarım diline sahip olan güncelleme, kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni özelleştirme seçenekleri sunacak. Farklı simge paketleri, duvar kağıtları ve tema seçenekleri kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak.

Peki, MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlik sayesinde, yeni arayüzün önemli özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Artık sistem izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca, Xiaomi’nin foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, özellikle çok oyunculu oyunlar gibi uygulamaların çalışmasını hafifleten ve üçüncü parti uygulamaların enerji tüketimini yüzde 22 oranında azaltan bir yenilik sunuluyor.

Şirket, sistem performansının önemli ölçüde geliştirildiğini iddia ediyor. Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında artırılırken, enerji tüketiminde yüzde 16’lık bir iyileştirme sağlanıyor. MIUI 14’ün bir önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı da belirtiliyor.

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MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az alan kaplayan bir arayüz sunuyor. Bu yeniliklerin özellikle Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellere odaklandığına dikkat çekmek önemlidir.

Yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik de MIUI 14 ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde ana ekrana farklı semboller ekleyerek daha canlı bir tema oluşturmak mümkün hale geliyor.

Xiaomi’nin Redmi 10 / 2022 modeli için MIUI 14 güncellemesini sunması, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacak. Bu güncellemeyle birlikte, bütçe dostu Xiaomi modelleri de daha güçlü ve etkileyici özelliklere kavuşacak.