Skoda, dünya prömiyeri 23 Haziran’da yapılacak yeni elektrikli SUV modeli Peaq’in geliştirme sürecinde üç kıtada 1.5 milyon kilometreden fazla test gerçekleştirdiğini açıkladı.

Skoda, 23 Haziran’da gerçekleştireceği dünya prömiyeri öncesinde yeni elektrikli amiral gemisi Peaq hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yedi koltuklu elektrikli SUV, geliştirme sürecinde üç kıtada toplam 1.5 milyon kilometreden fazla test edildi.

Zorlu test süreci

Testlerin önemli bir bölümü, sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Arizona Çölü’nde ve sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki bölgelerde gerçekleştirildi.

Bu süreçte aracın batarya sistemi, sürüş dinamikleri, güvenlik teknolojileri ile ısıtma ve soğutma sistemleri detaylı şekilde test edildi.

Karlı ve buzlu zeminlerde çekiş ve denge sistemlerinin performansı ölçülürken, çöl koşullarında yüksek sıcaklığın frenler, şasi ve soğutma sistemi üzerindeki etkileri incelendi.

Menzil ve platform

Skoda, yeni SUV’un 600 kilometrenin üzerinde menzil sunacağını belirtiyor.

Modelin, verimli elektrik motorları ve adaptif DCC şasi sistemi ile destekleneceği aktarılıyor.

Yeni modelin ayrıca yedi koltuklu yapısıyla aile kullanımına da hitap etmesi bekleniyor.

Tanıtım tarihi

Skoda Peaq’in dünya prömiyeri 23 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

Marka, tanıtımın resmi kanallar üzerinden canlı yayınlanacağını da duyurdu.