Tüm dünyada ürünlerinin tasarımlarıyla dikkat çeken Londra merkezli global teknoloji markası Nothing’in akıllı telefon modeli Nothing Phone (1) ve kulaklık modeli Ear (Stick), bugün itibarıyla Evofone distribütörlüğünde satışa çıktı. Kendine has tasarımlarıyla dikkat çeken Nothing ürünleri, Evofone.com internet sitesi ve online teknoloji mağazalarından satın alınabilecek.

Sade bir tasarım anlayışına sahip olan Nothing Phone (1), yüzeyin ötesine geçen dokunuşları ile telefona şık bir görünüm sağlıyor. Hafif ve sıradışı bu tasarımını çift taraflı Gorilla Glass koruması ile birleştiriyor. Gelişmiş titreşim motorları ile dokunuşunuzu gerçekçi tepkilere çevirdiği gibi, simetrik çerçeveleri ve alüminyum yapısı ile hayal gücünün ötesine geçiyor.

Arka kısımda benzersiz ışık desenlerine sahip olan Glyph Arayüzü ile tanışın. Uygulama bildirimlerini, şarj durumunu ve çok daha fazlasını takip edebileceğiniz bu arayüz, telefon kullanımını kolaylaştırdığı gibi günlük etkileşimini çok daha eğlenceli bir hale sokuyor. Rehberinizdeki her bir kişiyi benzersiz bir desene sahip zil sesleriyle eşleştirebilir ya da sessiz moddayken bile kimin aradığını anlayabilirsiniz. Hangi uygulamadan bildirim geldiğini ve pil durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

6.55” OLED ekranda 1 milyar renge sahip olan Nothing Phone (1), HDR10+ desteği ile her sahneye göre ayarlanmış daha zengin renkler ve daha derin kontrastlar sunuyor. Uyarlanabilir 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Cihaz ayrıca %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmesi ile çevre duyarlılığına da dikkat çekiyor.

Nothing Phone (1)’de iki adet gelişmiş 50 MP sensöre sahip olan olağanüstü çift kamera dizilimi bulunuyor. Mükemmel gerçekçiliği yakalamanın yanı sıra olağanüstü stabil videolar çekebilen cihazda ayrıca görüntüleri bir sonraki seviyeye taşımak için özel bir Gece Modu bulunuyor.

Sony IMX766 sensörünü kullanan telefonun ana kamerası ƒ/1.8 diyafram açıklığı ile her ışıkta olağanüstü ayrıntılar yakalayabiliyor. Çift görüntü sabitleme ile (OIS ve EIS) her zaman keskin çekimler yapılabiliyor. Samsung JN1 sensörünü kullanan geniş açı lensi ise 114 derecelik görüş açısı ile geniş çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. Sahne Algılama gibi akıllı özelliklere de sahip olan kamera diziliminde 4 cm’ye kadar makro çekimler yapmak da mümkün.

4K çözünürlük sayesinde kristal netliğinde görseller sunan cihaz ve 60 FPS’te akıcı videolar çekebileceğiniz Nothing Phone (1) canlı HDR, gerçekçi vurgular ve gölgeler sunuyor. Telefonun ön tarafında ise Sony IMX471 sensörüne ve ƒ/2.45 diyaframa sahip olan 16 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Android 13 tarafından desteklenen Nothing OS 1.5 arayüzü şimdiye kadarki en akıcı ve en güvenli arayüzü kullanıcılar ile buluşturuyor. Yepyeni bir deneyim sunan arayüz uygulama yapısı, yazı tipleri, sesler, duvar kağıtları ve üçüncü parti uygulamalara zahmetsiz entegrasyon ile eşsiz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Nothing OS arayüzü sayesinde üçüncü parti uygulamaları tıpkı Nothing uygulamalarında olduğu gibi hızlı ayarlardan kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin AirPods’unuzun pil durumunu kontrol edebilir ya da dahili Tesla entegrasyonuyla ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan Tesla araçlarında kapı kilidi, klima kontrolü ve kalan kilometreyi görebilirsiniz.

Gücünü 6nm üretim mimarisine sahip olan Qualcomm® Snapdragon™ 778G+ yonga setinden alan Nothing Phone (1), olağanüstü grafiklerde gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor. 8 GB LPDDR5 belleğe sahip olan cihaz 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Özel oyun modu sayesinde akıcı ve sürükleyici bir oynanış sunduğu gibi günlük kullanımda da sorunsuz bir kullanım sağlıyor.

4500 mAh pil ile her şarjla 18 saat kullanım sunan ve kullanıcılarının ihtiyacı olan tüm zamanı sağlayan telefon, hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine de sahip. Sadece 30 dakikada %50 güç oranında dolan Nothing Phone (1), 5W ters şarj ile ear (1) gibi kulaklıklara ve aksesuarlara güç sağlıyor.