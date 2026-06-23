iOS 27 Beta 2, ağırlıklı olarak Siri yapay zekâ özelliklerini, Wallet içindeki finans analiz araçlarını, RCS mesajlaşmayı ve sistem kararlılığını iyileştiren bir ara sürüm olarak geldi.
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Öne çıkan yenilikler
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Write with Siri (Siri ile yaz):
Daha önce Apple Intelligence altındaki Writing Tools paneli, artık “Write with Siri” adıyla Siri deneyimine entegre edildi. Metin yazma/düzenleme artık Notlar, Mail ve Mesajlar gibi uygulamalarda klavye üstünde görünen Siri ile yaz butonuyla tetikleniyor.
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Wallet (Cüzdan) – Insights / Analiz sekmesi:
Wallet uygulamasının sağ üst köşesine “Insights / Analiz” benzeri yeni bir giriş eklendi. Birden fazla banka/finans hesabı bağlayıp harcamaları, tekrar eden ödemeleri ve hesap bakiyelerini tek ekranda görebilecek şekilde tasarlandı.
Ayrıca özel dijital kart / kimlik benzeri “credential” oluştururken arka plan için doku/texture seçenekleri de eklenmiş durumda.
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RCS mesajlaşma – satır içi yanıtlar:
Android telefonlarla RCS üzerinden yapılan sohbetlerde artık belirli mesaja yanıt verme (inline reply) desteği geldi. Mesaja uzun basıp “Yanıtla” seçeneğiyle iMessage’takine benzer işleyiş sağlanıyor.
Fotoğraf ve videolardaki reaksiyon/emojiler de artık “[x fotoğrafı beğendi]” şeklinde yazıyla değil, görselin üzerinde doğrudan emoji olarak gösteriliyor.
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Home / Apple TV güncellemeleri:
Home (Ev) uygulamasında, ayarlardaki “Güncellemeler” bölümüne Apple TV de eklendi. Apple TV’nin yazılım güncellemesi artık doğrudan iPhone üzerinden tetiklenebiliyor.
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Siri ve Visual Intelligence tarafında ince ayarlar:
Siri ayarlarına “Visual Intelligence / Görsel zekâ” ile ilgili bir seçenek eklendi; seçildiğinde, görseldeki nesneleri bulmak için üçüncü taraf hizmetlere görüntü gönderilebileceğine dair uyarı gösteriliyor.
Hata düzeltmeleri ve arayüz rötuşları
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Stabilite: Beta 1’de sık görülen çökme ve indeksleme sorunlarının önemli bir kısmı düzeltilmiş; iPhone görüntü yansıtma (iPhone mirroring) özelliğinin kararlılığı da iyileştirilmiş durumda.
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Ekran görüntüsü & Wi‑Fi: Ekran görüntüsü alıp düzenleyememe veya kaydedememe hataları düzeltilmiş, Wi‑Fi bağlantı kopmaları azaltılmış; CarPlay bağlantısı da daha stabil rapor ediliyor.
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HomeKit / Philips Hue: iOS 27 + tvOS 27 kurulduğunda bazı HomeKit aksesuarlarının “yanıt vermiyor” hatası verme problemi Beta 2’de giderilmiş.
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Arayüz detayları: Hava Durumu uygulamasında bazı açık mavi yazıların tonu değiştirilerek okunabilirlik artırılmış; Kamera’da gizli ayarlar (ör. pozlama, stil) açıkken buton çevresinde sarı vurgular gösteriliyor.