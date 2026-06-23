iOS 27 Beta 2, ağırlıklı olarak Siri yapay zekâ özelliklerini, Wallet içindeki finans analiz araçlarını, RCS mesajlaşmayı ve sistem kararlılığını iyileştiren bir ara sürüm olarak geldi.

Write with Siri (Siri ile yaz):

Daha önce Apple Intelligence altındaki Writing Tools paneli, artık “Write with Siri” adıyla Siri deneyimine entegre edildi. Metin yazma/düzenleme artık Notlar, Mail ve Mesajlar gibi uygulamalarda klavye üstünde görünen Siri ile yaz butonuyla tetikleniyor.

Wallet (Cüzdan) – Insights / Analiz sekmesi:

Wallet uygulamasının sağ üst köşesine “Insights / Analiz” benzeri yeni bir giriş eklendi. Birden fazla banka/finans hesabı bağlayıp harcamaları, tekrar eden ödemeleri ve hesap bakiyelerini tek ekranda görebilecek şekilde tasarlandı.

Ayrıca özel dijital kart / kimlik benzeri “credential” oluştururken arka plan için doku/texture seçenekleri de eklenmiş durumda.

RCS mesajlaşma – satır içi yanıtlar:

Android telefonlarla RCS üzerinden yapılan sohbetlerde artık belirli mesaja yanıt verme (inline reply) desteği geldi. Mesaja uzun basıp “Yanıtla” seçeneğiyle iMessage’takine benzer işleyiş sağlanıyor.

Fotoğraf ve videolardaki reaksiyon/emojiler de artık “[x fotoğrafı beğendi]” şeklinde yazıyla değil, görselin üzerinde doğrudan emoji olarak gösteriliyor.

Home / Apple TV güncellemeleri:

Home (Ev) uygulamasında, ayarlardaki “Güncellemeler” bölümüne Apple TV de eklendi. Apple TV’nin yazılım güncellemesi artık doğrudan iPhone üzerinden tetiklenebiliyor.