OnePlus, Amerika’da Nord CE 3 Lite 5G’yi OnePlus Nord N30 5G olarak tanıttı. Orta segmentte yer alacak olan bu telefon 300 dolar gibi oldukça uygun fiyatla satışa sunuluyor. Gelin telefonun özelliklerine bakalım.

Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.72 inç FHD+ LCD ekrana, delikli içinde 16 megapiksel kameraya, Octa-Core Snapdragon 695 yonga setine, 8 GB RAM’e ve OxygenOS 13.1’e sahip. Nord N30’da 108 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

OnePlus’ın yeni canavarında 50W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000mAh pil yer alıyor. Ancak Çin’deki model 67W SUPERVOOC ile gelmişti. Amerika’da Watt düşürmek zorunda kalan OnePlus bu konuda Amerika’nın standartlarının karşılayamamasından yakınacak gibi görünüyor.

İçindekiler OnePlus Nord N30 5G teknik özellikleri

OnePlus Nord N30 5G teknik özellikleri

6.72 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 30/48/50/60/90/120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip Full HD+ LCD ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2,2 GHz x 2+1.8 GHz x 6 Kryo 560 CPU)

Adreno 619L GPU

8GB LPDDR4X RAM

128GB (UFS 2.2) depolama

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OxygenOS 13.1 ile Android 13

1/1.67′′ Samsung HM6 sensörlü 108MP arka kamera, f/1.75 diyafram açıklığı, EIS LED flaş, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

Sony IMX471 sensörlü 16MP ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığı

Yana monte parmak izi tarayıcısı

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler

Boyutlar: 165.5×76×8.3mm; Ağırlık: 195g

5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

50W SUPERVOOC Hızlı Şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya