Kulaklık
Redmi Airdots eşleşme sorunu nasıl çözülür? (VIDEO)
Redmi Airdots modeli bildiğiniz gibi dünya üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmış tam kablosuz kulaklıklardan biri. Birçok kullanıcı, kulaklığın bağlantı sorunlarıyla ilgili internet üzerinde çözüm arıyorlar.
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Biz de çözüm olarak video rehber hazırladık. Toplam 2 dakikada nasıl bu sorunu hızlıca düzeltirsiniz bunu anlatmak istedik. Tüm detayları video rehberimizde bulabilirsiniz.
Redmi Airdots eşleştirme problemi nasıl çözülür?
1- Şarjınızın %90-100 seviyesi arasında olmasına dikkat edin. Değilse, önce şarj edin.
2- Tam kablosuz kulaklığınızın bağlantısını telefonunuz üzerinden tamamen kesin. Eşleştirmeyi sonlandırın.
3- Kulaklıkların her ikisine de aynı anda şarj istasyonundayken “5 saniye” basılı tutun ve kapatın.
4- Kulaklıkları şarj istasyonundan çekin ve yine aynı şekilde “20 saniye” boyunca kırmızı ve beyaz ışıklar eş zamanlı yanana dek basın.
5- Tekrardan kulaklıkları kutusuna koyun. Airdots’u kutusundan çıkardığınız gibi eşleşme moduna girecektir.
6- Airdots_R yazan kulaklık ile telefon üzerinden artık bağlantı kurabilirsiniz. Airdots_L çıkıyorsa eğer karşınıza işlemi tekrar etmeyi deneyin.
6- İşlem bu kadar, herhangi bir sorun yaşarsanız bize yorum yazmayı unutmayın :).
All-in-one
Beyaz oyuncu kulaklığı arayanlara: ROG Delta White Edition
Asus’un ve dünyanın en popüler oyuncu kulaklıklarının başında gelen ROG Delta şimdi de beyaz versiyonu ile çok daha şık, çok daha güzel haliyle karşımıza çıkıyor.
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ROG Delta White Edition özellikleri
ROG Delta White Edition özellik bakımından daha önce video incelemesini yaptığımız ROG Delta ile bire bir aynı özellikleri taşırken, tasarımsal olarak beyaz olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle oyuncu ürünleri siyah renkte olmasına rağmen bembeyaz tasarımıyla dikkat çeken ROG Delta White Edition, D şeklindeki kulak bölümüyle çok rahat bir deneyim sağlıyor.
Hi-Fi sınıfı ESS 9218 Quad DAC ile donatılan ROG Delta, her bir DAC kendi işlem gücünü; düşük frekanstan orta, yüksek ve ultra yüksek frekansa kadar değişen bir duyulabilir frekans aralığı grubu içi kullanıyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki herhangi bir cihazdan çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 127-dB SNR’ye sahip net sesler oluşturuluyor. Ayrıca, sürücülerin 20 Hz – 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile güçlü baslar ve oyunlar için optimize edilen sesler elde edilebiliyor.
Elbette PS4 ve tip c bağlantısı olmayan bilgisayarlar için cihaz içerisinden USB-C – USB-A dönüştürücüsü de çıktığını belirtelim. PC, Mac, iPad, PS4, Nintendo Switch ve Xbox One ile uyumlu olan cihaz akıllı cihazlar ile rahat kullanılabilir bir yapıda geliyor.
ROG Delta White özellikleri
Diğer teknik detaylardan da bahsetmek gerekirse 50 mm neodimyum sürücüler barındıran ROG Delta White Edition 32 Ohm empedans değerine sahip. Kulaklık için 20 ~ 40000 Hz arası, mikrofon için ise 100 ~ 10000 Hz arasında frekans değerleri ise oldukça iyi.
Son olarak RGB desteği olduğunu da belirtelim. ROG logosu ve çerçevelerinde Aura Sync desteği sunan Delta, üzerindeki kontrol sistemi ile açıp kapama imkanı da sağlıyor. Ancak cihazın özellikle RGB aydınlatması açık olarak çok daha şık durduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların hoşuna gidecek bir diğer detay ise Discord ve Team Speak tarafından sertifika ile kolay bir kullanım da sağlayabilir.
Sonuç olarak ROG Delta White Edition alışılmışın dışında oldukça şık beyaz rengi ile bilinen ve güvenilen oyuncu kulaklığı modelini farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Başta FPS olmak üzere her oyunda ve müzik deneyimlerinde RGB desteğiyle beraber kullanımlarınızda tercih ederseniz çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.
e-Spor
HyperX Cloud Alpha S Blackout versiyonu satışa çıkıyor!
Kingston, ödüllü Cloud Alpha S serisini Cloud Alpha S Blackout ile daha da genişletiyor. Tamamıyla siyahla çevrelenmiş yeni tasarım algısıyla Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek ve oyun içi sohbet sırasında mikrofunu kolayca ayarlamak için geliştirilmiş mikser teknolojisiyle dikkat çekiyor.
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Cloud Alpha S, üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu kulaklığı, oyun içi kaliteli ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.
“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahiptir. Özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.
Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarını içerisinde bulunduruyor. Ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile yüksek konfora sahiptir. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir.
HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.
Aksesuar
Oppo Enco Free ve Enco W31 kulaklıkları tanıtıldı!
OPPO yeni nesil kablosuz kulaklıkları olan Enco Free ve Enco W31 modellerini tanıttı. Çinli şirket, tam kablosuz kulaklık pazarına iki ürün ile iddialı bir giriş yaptı.
Şirket, Çin’de büyük satış başarısı yakalayan OPPO Reno 3 Pro modelinin 4G destekli modelini de satışa sundu. OPPO’nun yeni akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte duyurduğu diğer ürünleri ise kablosuz kulaklıkları oldu.
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Oppo Enco Free
Oppo, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıtmıştı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.
Enco Free, Bluetooth 5.0 ve Android ve iOS desteğinin yanı sıra çift manyetik devre ve daha iyi ses için bir FPC kolu bulunan 13.4 mm dinamik hoparlörlerle birlikte geliyor. Firma, Enco Free’nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Kulaklıklar 4.6 gram ile rakiplerine yakın bir ağırlık sunuyor.
Enco Free, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sunacağını ifade ediyor. 31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulan Oppo Enco Free, 7.990 rupi’lik bir fiyat etiketine sahip.
Oppo Enco W31
Enco W31 olarak isimlendirilen kulaklık uygun fiyatlı oluşu ile dikkat çekiyor. Android ve iOS sistemi ile tam uyumlu olarak çalışan kulaklık düşük gecikme süresi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı içi yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunan model ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona ve çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip. Farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.
Oppo’nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan’da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi olarak belirlenmiş durumda.
Son olarak OPPO’nun tanıtmış olduğu kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.