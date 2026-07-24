Milano Tasarım Haftası’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen Kia Vision Meta Turismo, markanın “Zıtlıkların Birleşimi” tasarım felsefesini; yüksek performanslı elektrikli sürüş, yapay zekâ destekli dijital etkileşim ve insan odaklı bir kabin mimarisiyle buluşturuyor. Konsept, geleceğin mobilite dünyasına getirdiği yenilikçi bakış açısıyla prestijli Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Elektrikli Grand Tourer (GT) Anlayışına Yeni Yorum

Geleneksel Grand Tourer (GT) felsefesini elektrikli ve dijital bir geleceğe taşıyan konsept, uzun yolculukları yüksek performans ve maksimum konforla buluşturuyor. Sürücü, yolcular ve dijital teknolojiler arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen model; heykelsi gövde formu ve yalın geometrik yüzeyleriyle güçlü bir duruş sergiliyor.

Red Dot Jürisinden İnsan Odaklı Tasarıma Övgü

Red Dot jürisi, konsepti performans, dijital etkileşim ve insan merkezli tasarımı harmanlama başarısından dolayı ödüllendirdi. Kabini geleneksel bir araç içinden ziyade tamamen dijital bir yaşam alanı olarak kurgulanan modelde, fiziksel kontrollerle entegre çalışan artırılmış dijital arayüzler doğal ve kişiselleştirilebilir bir kullanım sunuyor.

Sürücü ve Yolcular İçin Farklılaştırılmış Kabin Alanları

Sürücü Kokpiti: Sürüş dinamiklerine tam odaklanma sağlayacak şekilde tamamen sürücü odaklı ve ergonomik olarak kurgulandı.

Yolcu Alanı: 3D Head-up Display, artırılmış gerçeklik özellikleri ve modüler “Add-Gear” arayüzü sayesinde konfor ile interaktif eğlenceyi ön plana çıkarıyor.

Yaşam Alanını Değiştiren Üç Farklı Mod

Kia Vision Meta Turismo, kabin atmosferini kullanım senaryosuna göre değiştiren üç farklı moda sahip:

Speedster Modu: Performans hissini artırmak adına ışık, ses ve görsel efektleri senkronize ederek heyecan verici bir sürüş atmosferi yaratıyor. Dreamer Modu: Şehir ortamıyla uyumlu dijital katmanlar eşliğinde sakin ve rahatlatıcı bir seyahat tecrübesi sunuyor. Gamer Modu: Araç sabit durumdayken kabini interaktif bir oyun ve eğlence alanına dönüştürüyor.

Gelecekteki Seri Üretim Modellere İlham Kaynağı

doğrudan bir seri üretim modelinin ön gösterimi olmaktan ziyade bir vizyon çalışması olan Vision Meta Turismo; lounge esintili iç mekânı ve sürükleyici dijital teknolojileriyle gelecekteki seri üretim araçlara ilham verecek. Bu ödül, daha önce EV6, EV9, EV3 ve EV4 gibi modelleriyle Red Dot kazanan Kia’nın tasarım liderliğindeki yeni bir kilometre taşı oldu.