Redmi AirDots eşleşme sorunu nasıl çözülür?

Redmi AirDots, kulak içi kablosuz kulaklıklar arasında yüksek fiyat/performans seviyesi ile ön plana çıkıyor. Ancak kulaklıklarda nadiren yaşanan bir bağlantı sorunu, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir kullanıcı, kulaklıkların birbiriyle eşleşme sorununu kendi bulduğu bir yöntem ile çözmeyi başardı!

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Redmi AirDots kullanıcısından bağlantı sorununa kesin çözüm!

Redmi AirDots’ta yaşanan eşleşme sorunu, kulaklıkların birbiriyle olan bağlantısının kısa süreliğine kesilmesine sebep oluyor. Problemi kendi cihazında yaşayan bir kullanıcı, Reddit’te yayınladığı bir yöntem ile kulaklıkta yaşanan bağlantı sorununu çözdüğünü belirtiyor.

5 aşamalı olarak uygulanan eşleşme sorununun çözümü ise sırasıyla şu şekilde uygulanıyor;

Kulaklıkları kutusuna koyun ve şarj edildiğinden emin olun. Akıllı telefonunuzdan kulaklığın Bluetooth bağlantısını tamamen kaldırın. Her iki AirDots’ın üzerinde bulunan tuşlara 5 saniye basılı tutun ve kulaklıkları kapatın. Daha sonra her iki kulaklıktaki tuşlara aynı anda 20 saniye boyunca basılı tutun. Üzerindeki ışıklar dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlayınca basmayı bırakın. Son olarak AirDots’ları kutusuna koyun ve çıkartın. Cihazı kutusundan çıkardığınızda otomatik olarak açık konuma gelecektir. Aynı işlemi iki kulaklığın her birine 5 saniye basılı tutarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Bu beş adımı doğru şekilde uyguladığınız takdirde iki kulaklık arasındaki bağlantı sıfırlanıyor ve sorun çözülmüş oluyor. Yorumlarda özellikle 4. ve 5. adımların biraz uzun sürebildiği ve bu adımlar uygulanırken sabırlı olunması gerektiğinin belirtelim.