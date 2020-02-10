Akıllı Telefonlar
Realme, Sevgililer Günü için özel kampanya hazırladı!
Realme, Sevgililer Günü için özel bir kampanya hazırladı. 14 Şubat tarihli Sevgililer Günü için kullanıcılarını özel kampanyalarla, mutlu etmek istiyor.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu yıldız ürünü XT, ve geçtiğimiz günlerde tüketici ile buluşan 5i Sevgililer Günü’ne özel çok özel fiyatlarla teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
XT, 14 Şubat tarihine kadar 2999 TL yerine 2599 TL fiyatla satışa sunulacak. 5i ise yine 14 Şubat tarihine kadar 1699 TL yerine 1499 TL etiket fiyatı ile satılacak.
5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i veya realme XT sevgiliniz için güzel bir hediye olabilir.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 ile çekilmiş bazı fotoğraflar ortaya çıktı
Yaklaşan Galaxy S20 lansmanından hemen önce, iddialı ve doğru sızıntılarıyla gündeme gelen MaxWinebach adlı kullanıcı, bu sefer de cihazın kamera performansını gözler önüne seren yeni fotoğraflar paylaştı. Özellikle Galaxy S10 ile karşılaştırılan örneklerde, 108MP çözünürlüğe sahip S20+’nın performansı takdire şayan gözüküyor.
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WELL I'M GLAD YOU ASKED.
First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM
— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020
Gece modu ve cihazda bulunan 30x yakınlaştırma özelliklerine dikkat çeken paylaşımcı, S20’nin, Google Pixel cihazların yaptığı gibi belli başlı noktalara sararma efektleri uyguladığını söylüyor. S20 cihazının gelişmiş kamerasıyla, daha fazla ayrıntı sunmanın yanında, daha iyi pozlanmış görüntü örnekleri yakalıyor. Yayınlanan resimlerde özellikle çimlere ve uzaktaki evlere baktığımızda detay dengesinin, bir önceki nesil S10 modeline göre bariz şekilde fark ettiği görülmekte.
1 S10
2 S20 https://t.co/Zdhc4kZqh4 pic.twitter.com/Vgf4QhHUSx
— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020
Kapalı alan çekim örneği olarak yayınlanan bu görselde, detay ve ışık dengesinin önceki nesile göre pek farkı olmadığını söylemek mümkün. Gürültü azaltma tekniğinin kullanıldığını söyleyen Max, ikinci yani S20 modeline ait resmin çok daha iyi olduğunu savunuyor.
Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz
— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020
Bu örneklerde ise, birinci fotoğraf S20 Ultra’nın 108MP Nonacell kamerasıyla, ikinci fotoğraf ise 30x yakınlaştırma özelliğine sahip telefoto yada aynı ana kameradan çekilmiş. Max ayrıca, ikinci örnekte bulunan parazit yoğunluğunun, kapalı mekan çekimleri için kaçınılmaz olduğunu da eklemiş. Sizce aradan geçen süreye rağmen, bu seviyede bir kamera performansı değişimi yeterli mi?
Akıllı Telefonlar
Sony, MWC 2020’ye katılmayacağını resmen açıkladı!
Sony, MWC 2020’ye (Mobil Dünya Kongresi) katılmayacağını resmen açıkladı. Barcelona’da düzenlenecek ve tüm dünyadan teknoloji devlerini buluşturacak etkinlik, maalesef ki Çin’de yaşanan Koronovirüs’ü yüzünden kan kaybetmeye devam ediyor.
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Firmanın, geçtiğimiz saatlerde resmi internet adresinden yaptığı açıklama dahilinde şu açıklamalara yer verdi:
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 30 Ocak 2020’de duyurmuş olduğu küresel acil durum beyanını da göz önünde bulundurarak Koronovirüs gelişim sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimizin, satış ortaklarımızın, medyanın ve çalışanlarımızın güvenliğine ve sağlığına son derecede önem verdiğimiz için, zor bir karar olan İspanya’da düzenlenecek MWC 2020 etkinliğine katılmamayı uygun bulduk.
Sony, konuyla ilgili basın konferansını; 24 Şubat 2020 tarihinde, Orta Avrupa Saati’ne (CET) göre öğleden önce saat 8:30’da resmi Xperia Youtube kanalında heyecan verici ürün haberlerini gerçekleştirecektir.
Bu açıklamayla birlikte, Sony kararını, çalışanlarını korumak adına vermiş oldu. MWC organizasyonuna birçok Çin’li şirketin katılımı bekleniyor ve MWC organizasyonu yaşanan durumla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı. İlgili açıklamada, gerekli önlemlerin alınacağını, katılımcılara maske dağıtılacağını ve kullanılan mikrofonlarını her kullanıcı için değiştirileceği belirtildi.
Akıllı Telefonlar
Şubat ayında EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei modelleri
Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10’u birkaç modeline daha getiriyor. Her geçen gün büyüyen listeye göre, şubat ayı içerisinde ve daha sonrasında güncellemeyi alacak cihazlar ortaya çıktı. Kullanıcılar EMUI 10 ile birlikte cihazlarında daha estetik bir arayüz ve EMUI 9’da bulunan özelliklerin yenilenmesiyle birlikte, daha efektif bir takım özellikler ile karşılaşacak. Bu özelliklerden bazıları, son dönemlerde popülarite kazanan karanlık mod desteği ve günümüze uygun hale getirilmiş bildirim paneli gibi yenilikler olacak.
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Şubat ayı içerisinde EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazlar
Şubat ayı içerisinde güncellemeye kavuşacak cihazlar listesi epey bir kalabalık, öncelikle sektörde büyük bir etki bırakan Huawei P20 modeli ile başlanacak olan güncelleme dalgası, Mate 10 gibi cihazlar ile devam edecek. Firma ayrıca özel tasarım cihazları için de, farklı arayüze sahip güncellemeler sunacak.
Liste şu şekilde;
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Mate 20 X(5G)
- Huawei P30 lite
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 lite
- Huawei P smart 2019
- Huawei P smart + 2019
- Huawei P smart Pro
- Huawei P Smart Z
Güncellemelerin şu an için son aşamalarında olduğunu ve ülkelere göre dağıtım sürelerinde değişiklikler olabileceğini lütfen unutmayın. Ek olarak firma küresel anlamda bu denli büyük bir dağıtıma hazır olduğunu doğruluyor. Şu an için güncelleme paketleri geliştirilme sürecinde olan bazı modeller de açıklandı, kalan listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Güncellemeyi daha sonra alacak olan cihazlar;
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova Lite 3