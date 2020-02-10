Giyilebilir Teknoloji
Logitech Zone kulaklıklarla, görüntülü iş birliği çözümleri genişliyor!
Logitech, Zone Kablolu Kulaklık kullanıcılarına çözümler sunmaya devam ediyor. Microsoft Teams sertifikalı Zone Kulaklık Serisi ile Logitech, kesintisiz görüntülü aramaların kalitesini ve keyfini daha da artırmayı amaçlıyor.
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Logitech Zone kulaklıkları, ister açık bir ofiste ister evden çalışılsın, kullanıcıların daha iyi odaklanmasına ve daha verimli çalışmasına imkân sağlıyor.
Zone Kablolu Kulaklık hem Unified Communications (UC) hem de Sertifikalı Microsoft® Teams sürümlerinde ile sorunsuz çalışıyor. Kulaklık ve mikrofon seti ayrıca Zoom gibi popüler arama uygulamalarıyla kullanabiliyor.
Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, yeni ürün serisiyle ilgili olarak “Bu zamana kadar yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay kullanımlı oda çözümleriyle küçük, orta ve büyük toplantı odalarında yerimizi almıştık. Şimdi ise kişisel çalışma alanı için tasarlanmış kulaklık ve webcam serisiyle eksiksiz bir görüntülü iletişim deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Video iş birliği kategorimiz büyümeye devam ettikçe hedefimiz, kullanıcılarımızın toplantı ve çağrı ihtiyaçlarında, zaman ve mekândan bağımsız olarak en iyisini yapabilmeleri için her zaman kullanımı kolay çözümler sunmak olacak.”
En iyi görüntülü iletişim deneyimi için Zone Kablolu serisi Logitech Webcam’ler ile uyumlu bir şekilde kolayca çalışıyor. Yeni Zone Kablolu Kulaklık, optimum ses kalitesindeki aramalar veya daha kaliteli bir müzik deneyimi için birinci sınıf ses sürücüleriyle tasarlandı.
Kulaklıklar sesi kısmak, oynatmak veya duraklatmak için şık bir kablo üzeri denetleyicisi ve dolaşmayan bir kabloya sahipken, çok yönlülük sunan USB Type-A veya Type-C bağlantısı içeriyor ve Logi Tune mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor.
Zone Kablolu Kulaklıkların Microsoft Teams sürümü benzersiz bir Teams UI ve in-line kontrol düğmesi içeriyor. Bu sayede tek ve uzun bir tıklamayla Microsoft Teams toplantısı başlatmak, Teams çağrısını cevaplamak veya Cortana ile ses becerilerini kolaylaştırarak kullanmayı mümkün oluyor.
Giyilebilir Teknoloji
HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de satışa sunuldu!
HONOR, akıllı saat modeli MagicWatch 2’yi Türkiye topraklarında satışa sundu. Firmanın, akıllı saat modeli uygun fiyatı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.
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HUAWEI çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve gençlere yönelik ürünler tasarlayan HONOR, yeni giyilebilir ürünü MagicWatch 2’yi Türkiye’de satışa sundu.
Kullandığı Kirin A1 yonga seti ile 14 güne kadar pil ömrü sunan ve sık sık şarj etme sorununu ortadan kaldıran akıllı saat, bilinçli tüketicilere hem daha sağlıklı hem de bağlantılı bir yaşam biçimi vaat ediyor.
Spor ve sağlıklı yaşam takibi teknolojileriyle donatılan MagicWatch 2, aynı zamanda farklı ortamlara ve farklı zevklere göre kişiselleştirilebiliyor.
HONOR MagicWatch 2 ile 15 farklı spor modunu keşfedin!
Akıllı saat modelinde; daha kişisel, çeşitli ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor.
Bu 15 ayrı spor modu dışında, başlangıçtan uzman seviyesine kadar 13 profesyonel iç ve dış ortam koşu parkuru desteği de HONOR MagicWatch 2 ile geliyor.
Bunlarla birlikte akıllı saat, size gerçek zamanlı öneriler sunarak kendi temponuzu yakalamanızı sağlayan, sanal ritim belirleyiciyle birlikte geliyor.
Gelişmiş sağlık takibi sistemiyle hayatı kolaylaştırın!
MagicWatch 2, barındırdığı üç öncü teknoloji ile öne çıkıyor. TruSleep™2.0 teknolojisi, uyku ritminizi takip ederek insanlarda yaygın olan 6 uyku bozukluğu tipini hassas şekilde tespit edebiliyor ve buna göre uyku kalitenizi artıracak 200’ün üzerinde öneri arasından size uygun olanı iletiyor.
HUAWEI TruRelax™ teknolojisi, stresli anlarınızda stres seviyenizi tespit ediyor, sakinleşebilmeniz için önerilen en etkili nefes egzersizlerini size hatırlatıyor.
Son olarak HUAWEI TruSeen™ teknolojisi, nabız atışınızı 7/24 takip ederek normal seviyenin üstünde ya da altında görüldüğünde size hemen uyarı gönderiyor.
Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği olan HONOR MagicWatch 2, suyun altında da nabzınızı takip etmeye devam ediyor. Aynı zamanda yüzdüğünüz mesafeyi, hızı, yaktığınız kaloriyi ve SWOLF skorunuzu da kaydediyor.
Akıllı özellikleri ile fark yaratıyor
Giyilebilir cihazda, hareket halindeyken ister kulaklıkla ister akıllı saatin dahili hoparlör ve mikrofonunu kullanarak, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Telefon görüşmeleri için telefonunuzdan 150 metreye kadar uzaklıkta olabilirsiniz. Bununla birlikte MagicWatch 2’niz telefonunuza bağlıyken SMS mesajları, e-postalar, takvim ve diğer tüm içerik bildirimlerini ekranda görüntülemeye devam edersiniz.
Akıllı saatin Hava Durumu, Alarm, Zamanlayıcı, Telefonumu Bul ve benzeri dahili uygulamaları da pek çok alanda işinizi kolaylaştırır.
HONOR MagicWatch 2 tüm bunlarla birlikte 4 GB’lık dahili hafıza barındırıyor. Bunun 2 GB’lık kısmında dilediğiniz müzikleri depolayarak, 500 şarkıya kadar saklayabilir ve dilediğiniz yerde, telefona ve internete ihtiyaç olmaksızın istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.
HONOR MagicWatch 2’nin Türkiye satış fiyatı!
1.39 inç’lik ful renkli AMOLED dokunmatik ekran, sağlıklı yaşam ve spor takibi için en gelişmiş teknolojiler, uzun ömürlü bir pil ve özelleştirilebilen saat görünümleriyle öne çıkan HONOR MagicWatch 2, 46mm’lik versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Ürünün 42mm’lik versiyonu ise kısa bir süre sonra satışa çıkacak.
HONOR MagicWatch 2, şu anda 1299TL’lik satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom satış kanalları üzerinden teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Buds+ uygulaması App Store’da göründü!
Samsung, bu sene amiral gemisi cihazlarıyla birlikte tanıtacağı tam kablosuz kulaklık modeli Buds serisine bu sene bir yenisini daha ekliyor. Firmanın, Buds+ adını verdiği kulaklık modeli baz modele farkla daha kapsamlı özellikler sunacak.
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Samsung’un amiral gemisi modellerini tanıttığı Unpacked 2020 etkinliğine sayılı günler kaldı. Yapılacak etkinlikte, normal modele oranla daha donanımlı olması beklenen Buds+’ın da duyurulması bekleniyor.
Etkinlik yaklaştıkça, birçok gelişme ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Buds+ Apple’ın kendi yazılım marketi olan App Store’da gösterime çıktı. Uygulamanın ekran görüntülerinde iPhone ile olan bağlantıları gösteriliyor. iOS tarafında, iPhone 7 (iOS 10) ve üstünde kullanımına açık olan uygulamanın cihazın çıkışıyla birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
Şirketin cihazlarla kullanıma sunduğu bu uygulama sayesinde ses deneyiminizi kişiselleştirebilir, kulaklığınızın içerisine kendi arşivinizden müzik dosyaları atabilir, Samsung’un kulaklığa belli periyotlarda gönderdiği güncellemeleri yükleyebilirsiniz.
Yeni Galaxy Buds+ ile Samsung’un Buds serisi standart modelde yakalayamadığı gürültü engelleme ve telefon konuşmalarında yaşanan mikrofon sorunlarını gidermesi bekleniyor. Aynı zamanda, beklenen bir diğer geliştirme ise tam kablosuz kulaklıkların batarya sürelerinin iyileştirmesi üzerine.
Galaxy Buds+’ın Samsung Galaxy S20 serisi ve katlanabilir model Galaxy Z Flip ile tanıtılması bekleniyor. Gelen son raporlar, Bixby’den gücünü alan Google Home Mini modelinin de yapılacak konferansta olacağı yönünde. Ama bunlar duyumdan da ibaret olabilir.
Galaxy Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde her zaman olduğu gibi San Francisco’da düzenlenecek.
Giyilebilir Teknoloji
Oppo’nun Apple Watch benzeri akıllı saati ortaya çıktı!
Oppo’nun geçtiğimiz günlerde ilk akıllı saat modelini gün yüzüne çıkaracağı haberleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Üzerinden çok zaman geçmeden ilk görseller Weibo üzerinde yayınlandı.
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Firma, geçen senenin son günlerinde “Inno Day” adı verilen etkinlikte yeni teknolojilerini sergilemişti. Oppo, bu etkinlik dahilinde ortaya çıkan en önemli inovatif projeleri ise, sırasıyla yapay zeka destekli asistan, arttırılmış gerçeklikle desteklenen akıllı gözlük ve detayları açıklanmayan akıllı saat modeliydi.
Etkinliğin üzerinden bir ay geçti ve nihayet Oppo’nun Apple Watch’a rakip olacak akıllı saatinin görsel dizaynını yavaş yavaş görmeye başladık. Oppo’nun genel müdür yardımcısının Weibo paylaşımıyla göz önüne serilen görsel oldukça şık bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Görsele odaklandığımız zaman, giyilebilir cihazın sağ tarafında iki tuş konumlandırıldığını görüyoruz. Apple kanadında ise, hatırlarsanız saatin köşesinde; üst tarafta firmanın “digital crown (basma işlevli çevrilebilir tuş)” adını verdiği tuş ve hemen altında çok fonksiyonlu bir buton mevcuttu.
Fakat, Oppo böylesine bir tercihe gitmeksizin iki tuşla tüm olayı çözmüş. Bu tasarımdan yola çıkarak ekranın daha efektif kullanılacağını ve yazılım destekli kısayollar bulunacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, ortada bırakılan boşluktan saatte dahili bir mikrofon olacağını düşünüyoruz. Bu da telefondan bağımsız çağrılar gerçekleştirmenize yarayacak.
Mi Watch Görsel Tasarımı
Akıllarda kalan bir diğer büyük soru ise, saatin E-SIM destekli bir versiyonla gelip gelmeyeceği. Fiyatı uygun tutmak için telefonla Bluetooth üzerinden konuşması tercih edilebilir. Ama henüz, konuyla ilgili detaylı bilgiler basına yansımış değil.
Oppo, yeni akıllı saatlerini, şubat ayında gerçekleşecek MWC’de (Mobil Dünya Kongresinde) göstereceklerinin sözünü verdi. Firma, etkinlikte saatin tasarımını inceleme şansı da sunabilir. Apple alternatifleri çoğalmaya devam ediyor. 2019 yılında Xiaomi’de Mi Watch adı verilen yine Apple’ı örnek alan modelini tanıtmıştı. Sadece Çin’de satışa çıkan ve Avrupa satışı belli olmayan modeli BangGood üzerinden 1700 TL karşılığına satın alabiliyorsunuz.