Firefox cephesinden gelen açıklamalar, internet dünyasında şok etkisi yarattı. Mozilla’nın üst düzey yöneticileri, ABD’de süren davalar sonucunda Firefox’un kapanma ihtimali olduğunu söylüyor. Gelişmeler, tarayıcı pazarında Google’ın hâkimiyetine karşı kalan son bağımsız aktörlerden birinin yok olabileceğini işaret ediyor. Peki Firefox kapanacak mı?

Firefox kapanacak mı? Mozilla Firefox ne olacak?

Firefox kapanacak mı tartışmasının temelinde, Mozilla’nın Google’a olan mali bağımlılığı yatıyor. Mozilla’nın toplam gelirinin yaklaşık yüzde 90’ı Firefox üzerinden sağlanıyor. Daha da önemlisi, bu gelirin yüzde 85’i sadece Google’la yapılan bir anlaşmadan geliyor.

Bu anlaşma sayesinde Google, Firefox’ta varsayılan arama motoru olma ayrıcalığını elinde bulunduruyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın bu tür anlaşmaları yasaklamaya yönelik adımları, Mozilla’nın bu gelir kapısını tamamen kaybetmesine neden olabilir.

Mozilla cephesinden yöneticiler, davanın ironik bir şekilde Google’ın güçlenmesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor. Amaç Google’ın pazar gücünü sınırlamakken, Firefox kapanacak mı sorusunun cevabı evet olursa, piyasada bir alternatif daha ortadan kalkmış olacak. Bu da Google Chrome’un hâkimiyetini daha da pekiştirebilir.

Firefox sadece bir tarayıcı değil. Aynı zamanda Mozilla Vakfı’nın yürüttüğü özgür yazılım, yapay zekâ ve çevre odaklı projelerin ana gelir kaynağı. Eğer bu gelir kesilirse, Mozilla yalnızca tarayıcı geliştirmeyi değil, diğer toplumsal katkı sağlayan projelerini de durdurmak zorunda kalabilir.

Türkiye’de de kullanıcı kitlesi bulunan Firefox, dijital alandaki seçenek özgürlüğünün korunması açısından önemli bir rol oynuyor. Eğer bu dava Mozilla aleyhine sonuçlanırsa, Firefox için yolun sonu gelebilir. Bizler de davanın sonuçlarını yakından takip ediyor olacağız. Chrome’un tekelinin güçlenmemesi açısından Firefox tarayıcının geleceği önemli.

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