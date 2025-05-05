Türkiye’de düğün telif meselesi yeni bir döneme giriyor. Düğünde, toplu taşımada çalan şarkı; eğlence mi, yoksa ticari bir hak ihlali olan telif mi?

Türkiye’de düğün telif meselesi yeni bir döneme giriyor!

Düğün telif tartışmaları Türkiye’de yeni bir boyuta taşındı. Müzik Meslek Birlikleri, özellikle düğünde çalan şarkı telif konusunda daha sıkı denetimlere hazırlanıyor. Kuaförlerden sonra şimdi de düğün salonları ve toplu taşıma araçları gündemde. Müzik sektörünün önemli aktörlerinden MESAM, müzik kullanılan tüm ticari alanlardan telif ücreti alınması gerektiğini vurguluyor.

Düğünde çalan şarkı telif konusu düğün organizasyonları yapan işletmeleri yakından ilgilendiriyor. MESAM Başkanı Recep Ergül’ün açıklamalarına göre, bugüne kadar hiçbir şekilde düğün telif ödemeyen salon işletmecileri artık bu konuda sorumlu tutulacak. Bazı mahkemeler düğün salonlarını “umuma açık ticari alan” olarak değerlendirirken, bazı kararlar bunun aksini savunuyor. Bu çelişkili kararlar yüzünden sistem tıkanma noktasına geldi.

Özellikle Ankara’daki bir davada salon sahipleri aleyhine çıkan karar, düğünde çalan şarkı telif meselesinde önemli bir emsal oluşturmuştu. Ancak aynı mahkeme, Bayrampaşa’daki başka bir düğün salonu için tam tersi bir karar vererek “eş dost toplanmış, özel bir etkinlik” yorumunda bulunmuştu. Bu çelişki müzik üreticilerinin hak mücadelesini zora sokuyor.

Toplu taşıma araçları da benzer şekilde düğün telif kapsamında değerlendiriliyor. Özellikle şehirler arası otobüslerde müzik sistemleri yaygın olarak kullanılmasına rağmen, hiçbir firma bu konuda telif ödemiyor. MESAM’a göre, müzik hangi cihazdan çalınırsa çalınsın, eğer bir işletmede halka açık şekilde dinletiliyorsa, mutlaka telif hakkı doğar.

Bir diğer tartışma ise kuaför ve berberlerdeki müzik yayınına dair. Kamuoyunda bu konuda “yüksek bedeller talep ediliyor” algısı oluşsa da, MESAM bu ücretin günlük ortalama 16 TL’ye denk geldiğini belirtiyor. Küçük esnafın mağdur edilmediğini ifade eden Ergül, sistemin adil ve kademeli şekilde işlediğini savunuyor.

Düğün telif konusu, sadece bir yasal düzenleme olarak değil, aynı zamanda etik olarak da önemli görülüyor. Ergül, “Müzikten gelir elde edilmiyor olabilir ama bu, izinsiz kullanımın meşrulaştırılacağı anlamına gelmez” diyerek sürecin etik boyutuna da dikkat çekiyor.

Düğünde çalan şarkı telif uygulamaları önümüzdeki günlerde çok daha geniş kapsamlı bir hale gelecek. Düğün salonlarından toplu taşımaya, kuaförden akaryakıt istasyonlarına kadar birçok işletme bu gelişmelerden etkilenecek.

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