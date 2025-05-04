Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kapsamında iki yeni yapımı daha ücretsiz olarak oyunseverlere sunuyor. Bu yapımlar 8 Mayıs itibari ile oyunseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Peki Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games ücretsiz oyunu!

Epic Games ücretsiz oyunlar neler? İşte Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları!

Her hafta oyunculara bedava içerik sunarak geniş bir kitleye ulaşan Epic Games, Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyasında çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Epic Games ücretsiz oyun listesinde yer alan iki yapım, 8-15 Mayıs tarihleri arasında hiçbir ücret ödenmeden kütüphanelere eklenebilecek.

İşte Epic Games ücretsiz oyunlar:

Deadtime Defenders

Touch Type Tale

Bu haftanın sürprizleri arasında yer alan Deadtime Defenders, aksiyon ve rol yapma öğelerini başarıyla harmanlarken, Touch Type Tale ise hikâye odaklı strateji severlerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Her iki oyun da 15 Mayıs’a kadar tamamen ücretsiz şekilde Epic Games kütüphanesine eklenebiliyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Deadtime Defenders ve Touch Type Tale oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Epic Games ücretsiz oyunlar bölümünde halen Super Space Club da indirilebilir durumda. Oyunu almak isteyenlerin sadece Epic Games hesabıyla giriş yapması ve “Yükle” butonuna tıklaması yeterli.

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