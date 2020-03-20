realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!

realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.

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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.

realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!

Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.

Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.

realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.

realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.