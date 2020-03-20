Akıllı Telefonlar
realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!
realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.
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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.
realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!
Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.
Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için 007 temalı özel kılıflar çıkıyor!
HMD Global geçtiğimiz günlerde pek çok cihaz (Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 ve Nokia 5310) duyurdu. Ancak şirket eski telefonlarını unutmuş değil. Firma, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 modelleri için 007 temalı özel bir kılıf çıkarıyor. Nokia bu kılıfları bir canlı yayında hızlı bir şekilde gösterdi. Bu yüzden elimizde yeni çıkacak olan bu kılıfların net bir resmi bulunmuyor.
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Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak?
Nokia, bu özel kılıfların ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili tam bir tarih vermedi. Fakat tahmin edilene göre kılıflar bu ayın sonunda küresel pazara çıkmış olacak. Kılıfların satış fiyatı ise Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için aynı olacak. Kılıfların 19.99€ fiyatından satışa çıkacağı bilinenler arasında.
Nokia, 007 temalı kılıflarını başka telefonlarına da çıkaracak mı?
HMD Global, bu konuda herhangi bir detaylı açıklama yapmadı fakat Nokia 8.3 5G ve Nokia 5.3 için bu kılıfların çıkması beklenebilir. Şu anki kılıfların satışına göre firmanın diğer telefonlarına da 007 veya farklı temalı kılıflar çıkarması mümkün görünüyor. Başlangıçta Nisan ayında çıkması planlanan yeni James Bond filminin COVID-19 virüsü salgını nedeniyle 12 Kasım‘a ertelenmesinin ardından, bu kılıfların çıkış tarihi de normal çıkış tarihinin ilerisine ertelenebilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kendi işlemcisini geliştirmekten vazgeçiyor!
Çoğumuz hatırlamasakta Xiaomi, 2017 yılında Surge 1 adında ki kendi işlemcisini tanıtmıştı. Sonrasında firmanın MWC 2018 kapsamında Surge 2 işlemcisini tanıtması ve Mi 6C modelinde kullanması beklense de bu hiç gerçekleşmedi. 2019 yılı başlarında Xiaomi ve işlemci üreticisi TSMC’nin yakın temas içinde olduğu dedikoduları yayıldı. Fakat buradan da bir gelişme çıkmadı. Daha sonra firmanın işlemci üretimine ayırdığı insan kaynağını IoT (Nesnelerin interneti) cihazları için donanım üretimine ayırdığı haberleri geldi.
Çin’li üreticinin ilk işlemcisi olan Surge 1’in özelliklerine bakacak olursak, 28 nm üretim teknolojisi ve ARM mimarisine sahip 8 adet Cortex A53 çekirdeği bizi karşılıyor. İşlemci grafik çözümü olarak Mali-T860 grafik işlemcesini kullanıyor. Bunlara ek olarak Xiaomi Mi 5C’nin Surge 1 işlemcisi ile piyasaya sürülen tek akıllı telefon olduğunu belirtelim.
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Xiaomi neden kendi işlemcisini üretmek istedi?
Büyük devletler arasındaki savaşların silahlarla yapılmadığı günümüzde genellikle ticaret savaşlarına seyirci oluyoruz. Bu ticaret savaşları sırasında çeşitli ambargo, yasak ve kısıtlamalara karşı elini güçlendirmek isteyen Xiaomi, kendi işlemcilerini üreterek olabildiğince bağımsız şekilde üretim yapıyor olacaktı. Ekonomik yönden de rekabetçi fiyat sunmaya devam etmek isteyen firma kendi işlemcilerini üreterek bunu da hedefliyordu. Aynı zamanda işlemci çevre birimleri olan düşük güç tüketimli Bluetooth modülleri ve anten teknolojileri de Xiaomi’nin kendi üretmek istediği teknolojiler arasındaydı.
Surge 2 işlemcisinde aşamayacağı problemler ile karşılaştığı tahmin edilen Çin’li üretici maalesef hedefine ulaşamamış görünüyor. Sektör içinden gelen dedikodulara göre Xiaomi kendi işlemcisini üretme projesini rafa kaldırmış durumda ve Snapdragon ile MediaTek işlemcileri kullanmaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 duyuruldu!
Bugün düzenlediği lansmanda yeni modellerini tanıtan Nokia, giriş ve orta seviye telefonlarını da görücüye çıkardı. Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 adlı iki model, ekonomik cihaz arayan kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
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Nokia 5.3 ve Nokia 1.3, özelliklerine kıyasla uygun fiyatıyla tanıtıldı
Bugünkü etkinlikte tanıtılan 3 akıllı telefon modelinden Nokia 5.3, orta seviye telefonlar arasında başarılı teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 6.55 inç boyutunda ve HD+ çözünürlüğünde bir IPS ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alıyor. microSD kart ile artırılabilir 64 GB depolamanın yanı sıra 3/4/6 GB RAM seçenekleri ise kullanıcılara farklı alternatifler yaratıyor.
Arka yüzünde dörtlü kamera sensörü bulunduran Nokia 5.3, f/1.8 diyafram değerine sahip ana sensöründe 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro çekim sensörleri ise kurulumu tamamlıyor. Damla çentiğin içerisine konumlandırılan ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal flaşa destek veriyor.
Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan alan telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. Android One platformu ise Nokia 5.3’ün kısa süre sonra Android 11 güncellemesi alacağını garanti ediyor.
Nokia 1.3 özellikleri ve fiyatı
Nokia 1.3 ise markanın bütçe odaklı yeni giriş seviyesi telefonu olarak konumlandırılmış. 5.71 inçlik HD+ IPS ekrana sahip olan model, gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 215 işlemciden alıyor. 1 GB RAM ve 16 GB depolamanın yanı sıra microSD kart desteği ise 400 GB’a kadar ekstra hafıza sunuyor.
8 megapiksel çözünürlüklü tek bir arka kameraya sahip Nokia 1.3, Google Camera Go yazılımı sayesinde yazılımsal portre modu bulunduruyor. Telefonun 5 megapiksellik ön kamerası ise ekran çentiğinin içinde yer alıyor. 3.000 mAh batarya ve Android 10 Go Edition işletim sistemi de cihazın teknik özelliklerini tamamlıyor.
Nisan ayı içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak telefonlardan Nokia 5.3 189 Euro, Nokia 1.3 ise 95 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.