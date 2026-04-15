iPhone Fold ile ilgili sızıntılar son dönemde yoğunlaşmış durumda. Özellikle katlanabilir telefon pazarında Apple’ın nasıl bir konum alacağı merak edilirken, Samsung ve Huawei gibi üreticilerin yeni modelleri de bu rekabeti artırıyor. 20 Nisan’da tanıtılması beklenen Huawei Pura X Max ve 22 Temmuz’daki Samsung Galaxy Fold Wide / Fold 8 Wide lansmanları, iPhone Fold öncesinde pazarı şekillendirebilir.

Sızıntılara göre iPhone Fold’un Foxconn’da üretime girdiği belirtiliyor ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Cihazın katlandığında 9–9.5 mm, açıldığında ise 4.5–4.8 mm kalınlıkta olması bekleniyor. 5.5 inç dış ekran ve 7.8 inç iç ekran kombinasyonu öngörülürken, Apple’ın Face ID yerine Touch ID’ye geri dönebileceği iddia ediliyor. Kamera kontrol tuşunun korunacağı ve ses tuşlarının iPad mini benzeri şekilde üst konumda yer alacağı da konuşulan detaylar arasında.

Ekran tarafında iPhone Fold için en dikkat çekici beklenti, iç ekranda katlanma izinin neredeyse görünmemesi. Ultra ince cam ve yeni nesil yapıştırıcı teknolojileriyle bu izlerin minimize edilebileceği ifade ediliyor . Şeffaf poliimid kaplama ve sıvı metal destekli menteşe yapısının da bu konuda etkili olabileceği konuşuluyor. Ayrıca 3D yazıcıyla üretilmiş menteşe tasarımı iddiaları, dayanıklılık ve iz azaltma konusunda farklı bir yaklaşım sunabilir.

Donanım tarafında iPhone Fold’un Apple A20 Pro çip ve Apple’ın geliştirdiği C2 modem ile gelmesi bekleniyor. Arka tarafta çift 48 MP kamera kurulumu konuşulurken, kamera adasının siyah ve daha kompakt bir yapıda olacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinin 5500–5800 mAh aralığında olabileceği iddiası, Apple tarafında şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye işaret ediyor. iOS 27 ile birlikte gerçek Split View çoklu görev desteğinin de bu modele özel olarak geliştirildiği öne sürülüyor.

Fiyat tarafında iPhone Fold için 2000–2400 dolar aralığı dillendiriliyor ve bu seviyenin Apple’ın şimdiye kadarki en pahalı iPhone modeli olabileceği belirtiliyor . Çıkış takvimi olarak ise iPhone Fold’un, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Ancak tüm bu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve nihai ürünün farklı özelliklerle gelebileceğini unutmamak gerekiyor.

