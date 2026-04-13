NASA’nın uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği insanlı Ay görevi olan Artemis 2, teknoloji dünyasında da büyük bir yankı uyandırıyor. Görev sırasında astronotların yanlarında taşıdıkları iPhone 17 Pro Max modelleriyle çektikleri fotoğraflar, bizzat Apple tarafından öne çıkarıldı. Peki bu akıllı telefonlar uzay koşullarına nasıl hazırlandı?

iPhone 17 Pro Max ile Ay yolculuğu

Artemis 2 misyonu, 1972 yılından bu yana Ay’a yapılan ilk insanlı uçuş olma özelliğini taşıyor. Orion uzay aracındaki astronotlar, Dünya’nın ve uzayın derinliklerini görüntülemek için iPhone 17 Pro Max kullandı. Bu cihazlar, sadece sıradan birer akıllı telefon değil, özel olarak modifiye edilmiş uçuş birimleriydi.

NASA, bu telefonların uzay aracının hassas navigasyon sistemlerini etkilememesi için özel bir yazılım geliştirdi. iPhone 17 Pro Max modellerindeki Bluetooth, Wi-Fi ve hücresel bağlantı özellikleri kökten devre dışı bırakıldı. Hatta bu ayarların yanlışlıkla açılmaması için menü seçenekleri bile cihazlardan tamamen kaldırıldı.

Bununla birlikte cihazlardaki radyo frekansı yayan çipler, donanım bütünlüğünü bozmamak adına yerinde bırakıldı. Apple mühendisleri ve NASA, yazılım düzeyinde bu donanımların hiçbir şekilde sinyal üretmemesini sağladı. Bu sayede Orion’un yüksek hızlı veri aktarımı yapan sensörleriyle herhangi bir çakışma yaşanmasının önüne geçildi.

Ayrıca telefonlar, uzay aracının yaşam destek sistemlerine zarar verebilecek partikülleri temizlemek amacıyla steril odalarda özel bir temizlik sürecinden geçti. iPhone 17 Pro Max gövdesinde kullanılan yapıştırıcıların ve malzemelerin uzay ortamında gaz salınımı yapmadığından emin olundu. Bu detaylı hazırlık, Apple teknolojisinin en zorlu ortamlarda bile güvenle kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Tim Cook ve ekibinden gelen tebrik mesajları

Apple CEO’su Tim Cook, astronotların başarısını ve iPhone 17 Pro Max kullanımını sosyal medya üzerinden kutladı. Cook, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Uzayın ve gezegenimizin harikalarını iPhone fotoğrafçılığını yeni zirvelere taşıyarak harika bir şekilde yakaladınız. Bunu dünyayla paylaştığınız için size minnettarız. Çalışmalarınız hepimize farklı düşünmemiz için ilham vermeye devam ediyor. Eve hoş geldiniz!”

Pazarlama şefi Greg Joswiak ise esprili bir dille cihazın önemine değinerek projeye olan bağlılıklarını dile getirdi: “NASA astronotlarının iPhone’u yanlarında uzaya götürmelerinden onur duyuyoruz. iPhone için küçük bir adım, uzay özçekimleri için dev bir adım.” ifadelerini kullandı.

Uzay gibi yüksek kontrastlı ortamlarda çekim yapmak teknik açıdan oldukça zordur. iPhone 17 Pro Max içerisindeki gelişmiş sensörler, Dünya’nın parlaklığı ile uzayın mutlak karanlığı arasındaki dengeyi korumayı başarıyor. Paylaşılan görüntülerde Commander Reid Wiseman ve Christina Koch’un Orion penceresinden Dünya’ya bakışları net bir şekilde görülüyor.

Teknik bir detay olarak, cihazların ön kamerasının kullanıldığı görsellerde bile Apple tarafından sunulan yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi farkını hissettiriyor. Uzayda çekilen bu kareler, fiziksel bir kablo aracılığıyla Orion’un yerel sunucusuna aktarıldı ve oradan Derin Uzay Ağı üzerinden Dünya’ya ulaştırıldı.

Artemis 2 görevinin teknolojik önemi

Görevde sadece iPhone 17 Pro Max değil, Nikon D5 ve GoPro gibi profesyonel ekipmanlar da yer aldı. Ancak bir akıllı telefonun Van Allen radyasyon kuşağından geçerken oluşabilecek olası donanımsal hatalara rağmen stabil çalışması büyük bir başarı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu tür ticari ürünlerin uzaydaki dayanıklılığını test etmenin gelecekteki Mars görevleri için kritik olduğunu söylüyor.

Artemis 2 astronotları, Ay’ın uzak tarafına ulaşarak insanların Dünya’dan en uzağa seyahat etme rekorunu da kırdı. Orion uzay aracı bir Ay iniş modülüne sahip olmadığı için bu uçuş sadece bir yakın geçiş göreviydi. Astronotlar cuma günü güvenli bir şekilde gezegenimize iniş yaptı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro Max ile çekilen bu fotoğrafları profesyonel kameraların sonuçlarıyla kıyasladığınızda nasıl buldunuz?