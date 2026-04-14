Teknoloji dünyasında katlanabilir cihazlara olan ilgi her geçen gün artarken, üreticiler tasarım konusunda ezber bozmaya devam ediyor. Uzun süredir dikeyde uzun ekranların hakim olduğu bu pazarda, kullanıcılar daha ergonomik ve geniş bir kullanım alanı talep ediyordu. Huawei, bu taleplere yanıt olarak geliştirdiği yeni Huawei Pura X Max ile rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başardı. Peki, bu yeni Huawei Pura X Max katlanabilir telefon dünyasında dengeleri nasıl değiştirecek?

Huawei Pura X Max ile gelen geniş ekran deneyimi

Yeni nesil Huawei Pura X Max, piyasadaki standart tasarımların aksine yatayda daha geniş bir form yapısıyla karşımıza çıkıyor. Genellikle uzaktan kumandayı andıran dar kapak ekranlarından sıkılan kullanıcılar için bu model, kapalıyken bile normal bir akıllı telefon hissi sağlıyor. Cihazın dış ekranının yaklaşık 5.5 inç boyutunda olduğu belirtilirken, asıl farkı yaratan iç ekranın ise 7.69 inçlik devasa bir panelden oluştuğu söyleniyor. Bu geniş iç ekran, 16:10 görüntü oranıyla geliyor.

Ekran oranlarındaki bu değişim, özellikle multimedya tüketimi ve verimlilik odaklı çalışmalar için büyük bir avantaj sunuyor. 16:10 en-boy oranı, video izlerken ekranın daha verimli kullanılmasını sağladığı gibi, aynı anda iki uygulamayı yan yana çalıştırmayı da çok daha kolay hale getiriyor. Huawei Pura X Max modelinin bu yapısı, aslında daha önce Google’ın ilk katlanabilir denemesinde gördüğümüz form faktörüne oldukça benziyor.

Huawei, bu cihazı sektörün ilk “yatayda geniş” katlanabilir telefonu olarak nitelendirerek Samsung ve Apple gibi devlerin üzerinde çalıştığı söylenen benzer modellere doğrudan meydan okuyor. Samsung’un “Wide” kod adıyla geliştirdiği iddia edilen Galaxy Z Fold serisi ve Apple’ın henüz gizemini koruyan katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkmadan, Huawei Pura X Max satışa hazır hale getirildi.

Kirin işlemci ve şık tasarım detayları

Cihazın teknik özellikleri henüz tüm detaylarıyla paylaşılmasa da sızıntılar oldukça güçlü bir donanım paketine işaret ediyor. Huawei Pura X Max modelinde, markanın kendi üretimi olan ve yüksek performans vaat eden Kirin 9030 yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu işlemci, modern üretim süreçlerinden geçerek hem enerji verimliliği hem de yoğun iş yüklerinde ısınma kontrolü konusunda optimize ediliyor.

Tasarım tarafında ise Huawei, kullanıcılarına geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Pura X Max; siyah, beyaz, mavi, altın ve turuncu olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle ön siparişe açıldı. Özellikle altın ve turuncu renkli versiyonların, daha özel bir malzeme kalitesine sahip olan “Collector’s Edition” paketlerine özel olabileceği konuşuluyor. Cihazın genel gövde yapısı ise inceliği ve sağlamlığı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Cihazın resmi tanıtım tarihi 20 Nisan olarak belirlendi. Ancak Çin’deki teknoloji meraklıları için süreç çoktan başladı. Yaklaşık 140 dolar değerindeki 1.000 yuan depozito ile Huawei Pura X Max için ön siparişler alınmaya başlandı. Cihazın nihai satış fiyatı ve küresel pazarda yer alıp almayacağı ise Nisan ayındaki etkinlikte netleşecek.

Huawei’in Google servisleri konusundaki kısıtlamalarına rağmen donanım inovasyonunda bu kadar cesur adımlar atması, sektör genelindeki rekabeti canlı tutuyor. Geniş gövdeli bir katlanabilir telefon kullanımı, özellikle dış ekranın işlevselliğini artırdığı için günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Bu durum, diğer üreticileri de daha hızlı hareket etmeye ve tasarımlarını çeşitlendirmeye zorlayacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefonlarda dikeyde uzun bir ekran mı yoksa bu modeldeki gibi daha geniş bir gövde mi tercih edersiniz?