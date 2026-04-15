Teknoloji ürünlerinde satış sonrası destek, kullanıcı deneyiminin en kritik parçalarından birini oluşturuyor. Bu alanda önemli bir adım atan EVOFONE, Türkiye’nin 7 farklı noktasına yaydığı yetkili servis ağıyla müşteri memnuniyetinde yeni bir standart belirliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri kapsayan geniş ağıyla marka, hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

EVOFONE servis ağı ile müşteri memnuniyetini zirveye taşıyor

EVOFONE, yaygın servis ağı ve yüksek hizmet kalitesiyle satış sonrası destekte adından söz ettiriyor. Yoğun talebe rağmen standartlaştırılmış süreçler ve uzman ekipler sayesinde, onarım süreleri kısalırken kullanıcı memnuniyeti en üst seviyede tutuluyor. Markanın başarısı, somut verilerle de kanıtlanmış durumda.

Rakamlarla kanıtlanmış başarı

Markanın açıkladığı rakamlar, EVOFONE servis ağının başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Aylık 1000’den fazla servis talebine yanıt veren merkezler, ortalama 3 ila 5 iş günü gibi kısa bir sürede onarımları tamamlıyor. Bu hızlı hizmet, %98 gibi iddialı bir ilk müdahale başarı oranı ve %95’in üzerinde müşteri memnuniyeti ile taçlandırılıyor.

Servis ağını öne çıkaran özellikler

EVOFONE servis ağının başarısının arkasında birkaç kilit faktör bulunuyor. Türkiye’nin 7 stratejik lokasyonunda bulunmak, coğrafi erişilebilirliği artırarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yer alan 3 merkez, yoğunluğun dengeli dağıtılmasına olanak tanıyor. Tüm merkezlerde standart süreçlerin uygulanması ise hizmet kalitesinde tutarlılık sağlıyor.

Servis noktalarında görev yapan 20’den fazla uzman teknisyen, sürekli güncellenen eğitimler ve üretici sertifikalarıyla en karmaşık sorunları bile çözebiliyor. Modern teşhis ekipmanları ve yalnızca orijinal yedek parça kullanımı, onarımların kalitesini ve cihazların ömrünü garanti altına alıyor. Bu yaklaşım, EVOFONE servis hizmetlerini rakiplerinden ayırıyor.

Müşteri deneyiminde şeffaflık ön planda

EVOFONE, servis sürecinin her aşamasında müşteriyi bilgilendirmeyi ilke ediniyor. Cihazın kabulünden teslimatına kadar tüm süreç, SMS ve e-posta bildirimleriyle şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Kullanıcılar, onarımın durumu ve tahmini teslim süresi hakkında düzenli olarak bilgi alarak süreci kolayca takip edebiliyor. Ayrıca, garanti sonrası verilen ek destek de markaya olan güveni pekiştiriyor.

Hedef: Sürekli gelişim ve büyüme

2025 yılında gerçekleştirilen anketlerde %95’in üzerinde olumlu geri bildirim alan EVOFONE servis ağı, 2026’da bu oranı daha da yükseltmeyi hedefliyor. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak hizmet kalitesini sürekli iyileştiren şirket, önümüzdeki dönemde yeni lokasyonlar ekleyerek hizmet ağını daha da genişletmeyi planlıyor. Bu yatırımlar, markanın müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.