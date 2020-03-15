Akıllı Telefonlar
Realme 6i, özellikleriyle birlikte doğrulandı!
Realme 6i, resmi olarak 17 Mart tarihinde açıklanacak. Şirket bu akıllı telefonun Helio G80 SoC ile geleceğini açıklamıştı. Şimdi ise elimizde yeni bilgiler var. Bunların başlıcaları cihazın 48 MP ana kamera ve dörtlü kamera dizilimi ile geleceği yönünde. Ayrıca cihazda 18W değerinde hızlı şarj da bulunacak.
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Realme 6i hakkında başka neler biliyoruz?
Bugün, Realme 6i‘nin 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağını öğrendik. Ayrıca daha önce paylaşılan bir teaserdan, cihazın bir USB-C portu üzerinden şarj edileceği açıklanmıştı. Realme 6i, önceki versiyonu olan Realme i5 den farklı olarak ön kamera konusunda yükseltmeye gitmiş. 5i modelinde bulunan 8 MP ön kamera yerine bu sefer 16 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.
Bununla birlikte firma bu sefer, Realme 6 ve 6 Pro versiyonlarında kullanılan ekranın sol üst köşesindeki delme deliği yerine, su damlası çentikli bir tasarıma gitmiş. Hem tasarımsal anlamda hem de donanımsal anlamda cihazda bir takım değişiklikler gerçekleşmiş durumda.
Elimize ulaşan görselleri incelediğimizde Realme 6i‘nin sağ tarafta, Realme 6 ve 6 Pro gibi yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu için bir girintiye sahip olmadığı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde 6i için canlı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Orada paylaşılan görselde parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafındaydı. Fakat resmi olarak şirket bunu teyit etmedi.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
26 Mart‘ta gelecek olan Huawei P40 Pro 5G, Geekbench‘ten geçti ve süreçteki önemli özellikleri onaylandı. Ayrıca tekli ve çoklu çekirdek skorları da belli oldu. ELS-NX9 model kodlu P40 Pro 5G, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 8 GB RAM‘e sahip olacak. Yine de henüz onaylanmamış başka RAM seçenekleri de olacak.
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Huawei P40 Pro 5G, Geekbench skorları nasıl değerlendirildi?
Kıyaslama veritabanı, P40 Pro 5G‘ye güç veren yonga setinin adını açığa çıkarmaz. Ancak şirketin Mate 30 serisine ve Mate Xs katlanabilir akıllı telefonuna baktığımızda bu cihazın yonga seti olarak Kirin 990 SoC‘ye sahip olacağını tahmin ediyoruz. Geekbench testi P40 Pro 5G ile Mate 30 Pro arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Mate 30 Pro, bu testten 754 tekli çekirdek ve 2847 çoklu çekirdek puanı almıştı. Aynı şekilde yapılan test ayarları ve cihazların skorları karşılaştırılmalı.
Geekbench testine göre Huawei P40 Pro 5G, 776 tekli çekirdek skoruna ve 3182 çoklu çekirdek skoruna sahip. Ayrıca yonga setinin taban frekansı ise 1.95 GHz olarak açıklandı.
P40 Pro 5G‘nin yanı sıra, Huawei‘nin iki akıllı telefonu daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu telefonlar vanilya P40 sürümü ve P40 Premium Edition olarak biliniyor. Premium Edition için arka tarafta beşli bir kamera kurulumu olduğu söyleniyor.
P40 serisinin resmi olarak açıklanmasının üstünden sadece bir hafta geçti. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Honor 30S, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Serinin ilk telefonu olan Honor 30S hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Honor 30 serisi Mart ayının sonunda Çin‘de bir lansman ile tanıtılacak. Şu ana kadar bu telefon ile ilgili bildiğimiz her şeyi bir araya getirdik.
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Honor 30S hangi özelliklerle sunulacak?
Cihaz, en yeni ve Huawei‘nin orta segmentteki ilk 5G yonga seti olan Kirin 820 5G ile gelecek. Orta segmentte görmediğimiz 5G özelliğinin bu yonga setinde olması oldukça önemli. Telefon, 3C tarafından yayınlanan sertifikada görebileceğiniz gibi, 4A ve 10V ile birlikte 40W hızlı şarjı destekleyecek.
Honor 30S ile ilgili daha önce sızandan daha iyi görünen bir render da ortaya çıktı. Honor 30S‘in dörtlü bir kamera düzenine sahip olacağı bu renderda gözüküyor. Tasarım olarak V30 serisi telefonlara benziyor. Ancak flaşın altında ekstra yeni bir modül bulunuyor.
Cihazın, soldaki yana monte edilmiş olan parmak izi okuyucusunun girintisi görselde görülüyor. (Tıpkı Honor 20S‘de bulunduğu gibi.) Görüntünün yakından incelenmesi dördüncü kameranın yanındaki sensörü de ortaya çıkartıyor.
Fiyatlandırma hakkında henüz bir şey yok, ancak Honor 20S geçen yıl eylül ayında piyasaya çıktı. Ve 1900 CNY fiyatı ile (o zaman için 265$ / 240€) satışa başlanmıştı. Kirin 980 amiral gemisi yonga seti kullanan Honor 20‘nin daha uygun fiyatlı versiyonu olarak ortaya çıkmıştı. (20S, Kirin 810 kullanıyordu.) Yakın zamanda Honor tarafından daha fazla bilgi ortaya çıkacağını umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme 6, ön kamera için ilk yazılım güncellemesini aldı!
Realme 6, geçtiğimiz hafta sürüm numarası RMX2001_11_A.11 olarak geçen ilk yazılım güncellemesinin yakın zamanda ortaya çıkacağını açıklamıştı. Yeni sürüm, Realme 6‘nın 5 Mart 2020 tarihli Android güvenlik düzeltme ekini almasını sağlıyor. Güncelleme, cihaza Android güvenlik yaması haricinde ek özelliklerde sağlayacak.
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Realme 6 güncellemesi, telefona hangi özellikleri ekledi?
Bu güncelleme, Android güvenlik güncellemesinin yanı sıra Google Asistan‘ı hızlıca kaydırma esnasında ortaya çıkan bir hatayı giderdi. Ek olarak, yeni ürün yazılımı Soloop video düzenleme uygulaması ile birlikte geliyor. Ve Realme 6‘nın 16 MP ön kamerasına iki yeni ek özellik getiriyor. Bu özelliklerden birincisi gece çok daha iyi fotoğraflar çekmenize yarayacak olan gece modu. Diğeri ise 120 FPS ağır çekim video kaydı yapmanıza yarayacak özel bir mod.
Realme henüz yeni güncellemenin sunulduğunu resmi olarak duyurmadı fakat bu duyuruyu en kısa sürede yapması bekleniyor. Ayrıca güncellemenin elinizdeki telefon için uygun olup olmadığını görmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilirsiniz.
Cihaz şu anda sadece Hindistan‘da mevcut fakat diğer ülkelere dağıtımı yapılmakta. Ayrıca telefon Avrupa‘da Realme 6 Pro ile birlikte 24 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Avrupa‘ya geldiğinde güncellemesi de hemen ardından gelecektir ve yine aynı şekilde bu güncellemeyi yükleyebileceksiniz.