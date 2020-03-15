Realme 6i, özellikleriyle birlikte doğrulandı!

Realme 6i, resmi olarak 17 Mart tarihinde açıklanacak. Şirket bu akıllı telefonun Helio G80 SoC ile geleceğini açıklamıştı. Şimdi ise elimizde yeni bilgiler var. Bunların başlıcaları cihazın 48 MP ana kamera ve dörtlü kamera dizilimi ile geleceği yönünde. Ayrıca cihazda 18W değerinde hızlı şarj da bulunacak.

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Realme 6i hakkında başka neler biliyoruz?

Bugün, Realme 6i‘nin 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağını öğrendik. Ayrıca daha önce paylaşılan bir teaserdan, cihazın bir USB-C portu üzerinden şarj edileceği açıklanmıştı. Realme 6i, önceki versiyonu olan Realme i5 den farklı olarak ön kamera konusunda yükseltmeye gitmiş. 5i modelinde bulunan 8 MP ön kamera yerine bu sefer 16 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.

Bununla birlikte firma bu sefer, Realme 6 ve 6 Pro versiyonlarında kullanılan ekranın sol üst köşesindeki delme deliği yerine, su damlası çentikli bir tasarıma gitmiş. Hem tasarımsal anlamda hem de donanımsal anlamda cihazda bir takım değişiklikler gerçekleşmiş durumda.

Elimize ulaşan görselleri incelediğimizde Realme 6i‘nin sağ tarafta, Realme 6 ve 6 Pro gibi yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu için bir girintiye sahip olmadığı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde 6i için canlı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Orada paylaşılan görselde parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafındaydı. Fakat resmi olarak şirket bunu teyit etmedi.