Apple’ın gelecekteki cihazları üzerine yapılan tartışmalar her geçen gün alevlenirken, teknoloji meraklılarının odağında artık 2026 modelleri yer alıyor. Şirketin tasarım felsefesinde yapacağı köklü değişiklikler, her yeni sızıntıyla birlikte daha merak uyandırıcı bir hal alıyor. Peki, teknoloji devi iPhone 18 Pro ekranı için nasıl bir yol haritası izleyecek?

iPhone 18 Pro tasarımı için iki farklı senaryo masada

Sektöre yakın güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro için ekran tasarımında henüz son kararını vermiş değil. Weibo üzerinden yaptığı sızıntılarla tanınan Digital Chat Station, tedarik zinciri içerisinde bir A/B testi yapıldığını öne sürüyor. Bu durum, cihazın ön panelinde ya mevcut yapının devam edeceğini ya da radikal bir küçülmeye gidileceğini gösteriyor.

Bu kararsızlığın temelinde, kullanıcıların uzun süredir beklediği ekran altı sensör teknolojileri yatıyor. İlk seçenek, mevcut iPhone modellerinde gördüğümüz ekran kalıbının aynen korunmasını içeriyor. Ancak ikinci seçenek, Face ID bileşenlerinin ekranın altına taşınmasıyla elde edilen “Mini Dynamic Island” tasarımına odaklanıyor. Ekran altı teknolojiler, panelin pikselleri arasındaki boşluklardan sensörlerin veri almasını gerektirdiği için mühendislik tarafında büyük bir titizlik gerektiriyor.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tedarik zincirinden gelen güncel geri bildirimler bir A/B testi senaryosuna işaret ediyor: Bir seçenek mevcut ekran kalıbını korurken, diğeri Face ID alıcı/verici (RX) bileşenlerinin ekran altına yerleştirildiği bir ‘Mini Dynamic Island’ özelliğine sahip. Eğer ikincisini tercih ederlerse, satış rakamlarının bir sorun olmayacağı hissediliyor.”

Eğer iPhone 18 Pro ekranı altında Face ID alıcı ve verici bileşenleri başarıyla gizlenebilirse, ekranın üst kısmındaki dinamik alan ciddi oranda küçülebilir. Bu durum, kullanıcılara oyun oynarken veya video izlerken çok daha geniş bir görüş alanı sunacaktır. Ancak bu teknolojinin seri üretim bandındaki verimliliği ve sensörlerin hassasiyeti, Apple cephesindeki kararsızlığın ana sebebi olarak görülüyor.

Arka tasarım ve gövde detaylarında yeni dokunuşlar

Sızıntılar sadece ön panel ile sınırlı kalmıyor; iPhone 18 Pro serisinin arka tarafında da bazı güncellemeler bekleniyor. Cihazın arkasındaki dikdörtgen kamera adasının temel yapısı korunacak gibi görünse de gövde malzemelerinde önemli iyileştirmeler yapılacağı söyleniyor. Özellikle kablosuz şarj ünitesini barındıran cam bölüm ile metal çerçevenin daha pürüzsüz ve bütünleşik bir formda tasarlanması hedefleniyor.

Teknoloji dünyası, iPhone 18 Pro modelinin tanıtılacağı dönemin aynı zamanda markanın ilk katlanabilir cihazıyla çakışabileceğini de konuşuyor. Bu durum, şirketin 2026 yılı için ne kadar büyük planlar yaptığını kanıtlar nitelikte. Kullanıcılar açısından bakıldığında, daha küçük bir ekran çentiği ve gelişmiş gövde malzemeleri, premium akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyan unsurlar olacaktır.

Sonuç itibarıyla, ekran teknolojilerindeki bu belirsizlik Apple ve tedarikçileri arasındaki teknik zorluklardan kaynaklanıyor olabilir. Face ID’nin her türlü ışık koşulunda ekran altından hatasız çalışması, markanın ödün vermediği güvenlik standartları için hayati önem taşıyor. Eğer Mini Dynamic Island hayata geçerse, bu iPhone serisi için son yılların en büyük görsel değişimi olarak tarihe geçebilir.

