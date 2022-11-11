Realme, 17 Kasım’da (Perşembe) Çin’de Realme 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman 14.00 GMT+8’de (Türkiye saati ile 09.00) başlayacak ve Weibo gibi Çin video platformlarında canlı olarak yayınlanacak.

Markanın Realme 10, Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ olmak üzere üç modeli piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak bugün erken saatlerde Realme 10 modelini duyurdu bile.

Bu nedenle ealme 10 Pro ve Realme 10 Pro+’a bir göz atalım.

İlginizi çekebilir: Realme 10’un 5G’li Versiyonu Tanıtıldı!

Realme 10 Pro

RMX3663 model numarasına sahip Realme 10 Pro; 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB gibi üç farklı sürüm ile gelmesi bekleniyor.

Realme 10 Pro, 6.78 inçlik FHD+ ekrana sahip olacak. Panelin türü bilinmiyor. Cihaz 16 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte iki adet daha kamera eşlik edecek. Henüz bilinmiyor ancak bu kameralar çok yüksek ihtimalle makro ve bokeh kameraları olacak. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükte olacak.

Cihaz büyük olasılıkla bir Qualcomm Snapdragon 695 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra 5000 mAh büyüklüğünde bir pilde bizlere sunulmuş. Cihazın Android 13 ile kutudan çıkacağı düşünülüyor.

Realme 10 Pro+

RMX3687 model numarasına sahip Realme 10 Pro+ markanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek.

Cihaz, 120Hz ekran yenileme hızı ve 2160Hz PWM karartma ile 6.7 inçlik FHD+ çözünürlükte kavisli bir ekrana sahip olacak.

Cihaz 108 MP ana kamera, 8MP ikinci kamera ve 2MP üçüncü kamera ile gelecek. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kameraya da sahip olacak.

Kaputun altında ise MediaTek’in yeni piyasaya sürdüğü MediaTek Dimensity 1080 olacak. Bu yonga setine 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB depolama seçenekleri eşlik edecek. Son olarak, cihaz 5.000 mAh büyüklükte bir pile sahip olacak.

Bir göz atın: MediaTek Dimensity 1080 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Siz Realme’nin yeni cihazları hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.