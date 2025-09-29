Son dönemde OnePlus akıllı telefonları kullanan kullanıcılar için endişe verici bir gelişme yaşandı. Siber güvenlik firmalarının raporlarına göre, OxygenOS’un son sürümlerinde ciddi bir açık tespit edildi. Peki bu açık, cihaz sahiplerini nasıl etkileyecek? Türkiye’deki kullanıcıların hangi adımları atması gerekiyor?

Bazı OnePlus cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi!

OnePlus akıllı telefonlarda ortaya çıkan güvenlik açığı, Rapid7 tarafından tespit edilerek CVE-2025-10184 koduyla duyuruldu. Açık, OxygenOS 12, OxygenOS 14 ve OxygenOS 15 sürümlerini etkiliyor. Bu hata, kötü amaçlı uygulamaların kullanıcı onayı olmadan SMS ve MMS verilerine erişmesine imkan tanıyor. Yani kullanıcılar, farkında olmadan hassas verilerini üçüncü kişilerin eline geçirebilir.

Test edilen ve güvenlik açığından etkilendiği doğrulanan modeller ise şöyle:

OnePlus 8T (OxygenOS 12 – KB2003_11_C.33)

(OxygenOS 12 – KB2003_11_C.33) 10 Pro 5G (OxygenOS 14 – NE2213_14.0.0.700(EX01))

(OxygenOS 14 – NE2213_14.0.0.700(EX01)) 10 Pro 5G (OxygenOS 15 – NE2213_15.0.0.502(EX01))

(OxygenOS 15 – NE2213_15.0.0.502(EX01)) 10 Pro 5G (OxygenOS 15 – NE2213_15.0.0.700(EX01))

(OxygenOS 15 – NE2213_15.0.0.700(EX01)) 10 Pro 5G (OxygenOS 15 – NE2213_15.0.0.901(EX01))

OnePlus tarafından yapılan açıklamada, bu güvenlik sorununun donanımdan kaynaklanmadığı, ancak Android’in temel bir bileşeninden etkilendiği belirtildi. Yani listelenen modellerin dışında farklı telefonların da risk altında olabileceği ihtimali bulunuyor. Türkiye’de bu cihazları kullananların mutlaka gelecek yazılım güncellemelerini beklemesi gerekiyor.

Rapid7’nin raporuna göre şirket, 1 Mayıs 2025’te OnePlus ile temasa geçti ve bulgularını 23 Eylül 2025’te kamuoyuna açıkladı. Ardından marka, yaptığı resmi açıklamada açığı kabul ettiğini ve Ekim ortasından itibaren küresel bir yazılım güncellemesiyle sorunu gidereceklerini duyurdu. Bu durum, kullanıcıla için kısa vadede endişe yaratırken, uzun vadede güvenliği artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bu açık, özellikle banka doğrulamaları, e-Devlet girişleri ve güvenlik kodu isteyen uygulamalarda ciddi riskler barındırıyor. Bu nedenle cihaz sahiplerinin güncellemeleri beklemeden dikkatli davranması, üçüncü taraf uygulamaları indirirken ekstra önlem alması öneriliyor.

Peki siz cihazlarda ortaya çıkan bu güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce markanın Ekim ayında yayınlayacağı güncelleme yeterli olacak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!